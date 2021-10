Vondráček trvá na tom, že s prezidentem mluvil. Nejsem člověk, který by lhal, tvrdí

Šéf sněmovny Radek Vondráček (ANO) odmítá kritiku, která na něj míří za čtvrteční návštěvu prezidenta Miloše Zemana. Vondráček si podle svých slov myslel, že jeho návštěva byla domluvená s ošetřujícím lékařem prezidenta. Aby prý rozptýlil spekulace ohledně toho, zda se s Milošem Zemanem skutečně setkal, vstoupí do jednání s prezidentskou kanceláří. Podle jeho slov má kancelář ze setkání fotku.

"Šel jsem k panu prezidentovi na jeho přání," oznámil v písemném prohlášení v pátek odpoledne předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO), jehož čtvrteční návštěva prezidenta Miloše Zemana v Ústřední vojenské nemocnici vyvolala kritiku opozice, premiéra Andreje Babiše a ohradila se vůči ní i nemocnice.

"U vstupu mě vyzvedla Ochranná služba policie ČR a zavedla mě až do pokoje pana prezidenta, přičemž Miloš Zeman mě hned zdravil a zval dál. Že tomu nepředcházela konzultace s lékaři, mě následně překvapilo. A upřímně, vás by napadlo, že v Ústřední vojenské nemocnici je možné se k panu prezidentovi dostat bez vědomí lékařů? Celá situace mě mrzí, byla to chyba a chápu rozladění vedení ÚVN," píše Vondráček v prohlášení a ohrazuje se proti spekulacím, jestli vůbec se Zemanem mluvil.

Policie však krátce po Vondráčkově prohlášení uvedla, že ho k prezidentovi nedoprovázela. "Pan předseda navštívil pana prezidenta v doprovodu hradního kancléře, který byl v té době již na místě," ohradila se policie na Twitteru.

Vondráček dále prohlásil, že se mu nelíbí, že se objevují pochybnosti okolo jeho návštěvy. "Mrzí mě, že je zpochybňováno, jestli jsem vůbec u pana prezidenta byl, mluvil s ním a jestli svolání zasedání (Poslanecké sněmovny na 8. listopadu, pozn. red.) vážně podepsal on. Nejsem člověk, který by lhal, vymýšlel si. Navíc z respektu k panu prezidentovi, jeho úřadu, ale i veřejnosti bych si nic takového nikdy nedovolil," sdělil a odmítl, že by neeticky informoval o stavu Miloše Zemana, který je hospitalizovaný od neděle.

"Musím se ohradit proti tomu, že bych kdy komentoval zdravotní stav pana prezidenta. Nejsem lékař. Nic takového mi nepřísluší. Proto jsem to ani nedělal a všechny takové dotazy jsem s ohledem na přání pana prezidenta odmítal. Popsal jsem pouze, jak na mě působil, a krátce i to, o čem jsme se spolu bavili. Jsem přesvědčený, že má na tyto informace veřejnost právo," uvedl šéf sněmovny.

Aktuálně.cz se snažilo od pátečního rána Vondráčka kontaktovat a položit mu doplňující dotazy. Vondráček ale nebyl k zastižení, nereagoval ani na zaslané otázky. Až následně vydal zmiňované prohlášení. Předtím ještě vystoupil v Rádiu Impuls, ve kterém tvrdil, že dopoledne měl soukromý program. Zároveň zopakoval informace ze svého prohlášení.

"U vchodu mě vyzvedla policie a zavedla k panu prezidentovi. Když vás chce vidět pan prezident, nepředpokládáte, že to nebude konzultováno s ošetřujícím lékařem," sdělil předseda dolní komory a dodal, že se v pátek lékařům v nemocnici telefonicky omluvil.

Zároveň trval na tom, že prezident zmiňovaný dokument podepsal před jeho očima. "Proto se hlavně schůzka uskutečnila. Protože já jako ústavní činitel svolávám schůzi sněmovny. Jsem přímý aktér ustavující schůze," vysvětloval Vondráček.

Nejsem lékař, nestanovuji diagnózu

Po návštěvě prezidenta šéf sněmovny redakci Aktuálně.cz vylíčil, že byl Miloš Zeman usměvavý, komunikoval, dokonce mluvil německy. V médiích se však objevila kritika zejména opozičních politiků, kteří pochybovali o tom, zda vůbec prezident takto mluvil. Zejména když leží na jednotce intenzivní péče. Policie pak v reakci na Vondráčkovu čtvrteční návštěvu uvedla, že nikomu neumožní přímý kontakt s prezidentem bez souhlasu jeho ošetřujícího lékaře.

Do celé věci by mohla vnést definitivně jasno fotografie ze setkání, kterou podle Vondráčkových slov ze čtvrtka pořídil šéf hradního protokolu Vladimír Kruliš. Na otázku moderátora Impulsu, zda ji zveřejní, Vondráček odpověděl, že ji nemá. "Bavíme se pořád o fotce nemocného člověka, který leží na jednotce intenzivní péče. Nevím, jestli je opravdu etické a vkusné, abychom ji zveřejňovali," řekl Vondráček.

Na připomínku moderátora, že by fotka mohla ukončit spekulace, Vondráček zopakoval, že se s prezidentem opravdu setkal. "Já určitě asi nějak vstoupím do jednání s kanceláří Pražského hradu, toto se musí nějak řešit. Jestli tomu můžeme nějak komunikačně pomoc, tak musíme," uvedl.

Vondráček rovněž trvá na tom, že prezident je schopný vykonávat svou funkci. "Ten nejdůležitější ústavní úkon, a to bylo svolání Poslanecké sněmovny, provedl. K tomu je plně způsobilý," vysvětloval Vondráček, který ale upozorňoval, že nemůže posuzovat Zemanův zdravotní stav.

"Mohu vyvrátit informace, že je dezorientovaný nebo že nereaguje. Zároveň ale zdůrazňuji, že nejsem lékař, takže nedělám diagnózu. Můžu vám akorát říct, že jsem si s panem prezidentem pěkně popovídal. Samozřejmě, nechtěl jsem ho vyčerpávat. Je vidět, že je unavený, tak jsem tam byl jen pár minut," říkal v rozhlase.