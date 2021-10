Jak se kupují luxusní sídla ve Francii: Díky složitému schématu lze ušetřit na daních

Nakupování nemovitostí ve Francii je složitý byrokratický proces, který je zatížený vysokými daněmi. Redakce Aktuálně.cz oslovila několik expertů, kteří se obchodováním s realitami zejména na Azurovém pobřeží zabývají. Shodují se, že nákup prostřednictvím firmy a půjčky, jako to při pořizování své vily podle investigativních novinářů udělal Andrej Babiš, dokáže daně snížit. A není to nelegální.

Babišův zámeček Chateau Bigaud na francouzské Riviéře | Video: Associated Press, Aktuálně.cz

Před více než deseti lety, kdy Andrej Babiš podle zjištění mezinárodního týmu investigativních novinářů nemovitosti ve městě Mougins nedaleko Cannes kupoval, existovala ve Francii takzvaná solidární daň z bohatství (dnes má trochu jinou podobu). Platit ji musel každý, kdo si tam pořídil majetek v hodnotě vyšší než 1,3 milionu eur, což je dnešních asi 33 milionů korun.

Koupě násobně dražšího zámečku a dalších domů by k tomu tedy zavazovala i Andreje Babiše. Nemovitostem v celkové hodnotě 15 milionů eur (tehdy asi 381 milionů korun) by odpovídala daň asi pět milionů korun.

Je ale možné, že v Babišově případě byla suma na dani z bohatství nakonec menší. Naznačuje to mechanismus nákupu, který popsali reportéři v rámci projektu Pandora Papers. Offshorové firmy, podle investigativců patřící Andreji Babišovi, si totiž zmíněných skoro 400 milionů korun vzájemně půjčovaly. Americké společnosti Boyne Holding LLC, respektive její monacké dceřince SCP Bigaud (která nakonec nemovitosti koupila), měla částku poskytnout Blakey Finance sídlící na Britských Panenských ostrovech. Právě do ní měl na samém začátku Andrej Babiš vložit své peníze.

Taková složitá struktura je důležitá proto, že podle francouzských zákonů půjčka nebo hypotéka snižuje hodnotu majetku, ze které se počítá daň z bohatství. Jak i dnes uvádí ve své příručce daňových optimalizací pařížská poradenská společnost Michelez Notaires, platí to i v případě, že daň je vyměřená cizinci, který si dům ve Francii kupuje prostřednictvím takzvané občanské firmy (société civile). Tou SCP Bigaud podle dostupných informací byla. Vysvětlovalo by to také, proč měl v této monacké firmě malý podíl Babiš osobně: potřeba jsou totiž nejméně dva vlastníci.

"Když použijete monackou společnost místo francouzské, nejsou informace o nemovitosti a majiteli veřejné," dodává také jeden z oslovených realitních expertů. Jména citovaných odborníků i názvy firem, kde působí, Aktuálně.cz zná. Nepřáli si ale být jmenovitě spojení s politicky citlivým případem.

Jak uvedl server Investigace.cz, půjčka na nákup nemovitostí je ve smlouvě z roku 2009 definována tak, že bude splacená až společně se všemi úroky, a to až 17. září 2019. Přesně tento postup navrhují také poradci z Michelez Notaires jako pojistku toho, aby daň z bohatství nebyla vyměřena dodatečně v průběhu splácení. V konkrétním případě offshorových firem Andreje Babiše podle Investigace.cz není jisté ani to, zda úvěr "vůbec někdy někdo splácel".

Jak se shodují oslovení experti, nakupování luxusních sídel na Azurovém pobřeží výše popsaným způsobem není nijak neobvyklé. "I když jste velmi bohatý, je výhodné si vzít na nákup nemovitosti hypotéku. A vaše peníze místo toho zainvestovat v bance, která vám půjčí na velmi výhodný úrok," míní odborník na reality.

Samotný nákup prostřednictvím občanské firmy (société civile) pak zjednodušuje i vypořádávání dědictví, které se jinak řídí striktními francouzskými pravidly. Doporučováno je zejména v případě, že kupující má víc dětí z víc manželství, což je případ i Andreje Babiše. Nebo také, kdyby chtěl dotyčný nemovitost někdy v budoucnu darovat příbuzným. K převodu luxusních sídel v Mougins na Moniku Babišovou došlo podle Investigace.cz v roce 2016.

V celé konstrukci ale může vzniknout háček, který souvisí s podobou smlouvy o půjčce, kterou mezi sebou Babišovy skrytě vlastněné společnosti uzavíraly. Podle oslovených expertů není podmínkou daňového zvýhodnění, aby půjčka pocházela z banky. Za problém nepovažují ani to, že offshorové společnosti vlastnil v konečném důsledku jeden a ten samý člověk. "Půjčka nesmí být poskytnuta mezi členy jedné rodiny. Mezi firmami stejného konečného majitele ale ano," míní oslovený expert.

Zásadní je podle něj nicméně podmínka, aby takový kontrakt obsahoval všechny běžné náležitosti. V případě hypotéky, jakou si zařizují lidé běžně i v tuzemsku, je to třeba fakt, že dlužník za půjčku ručí, často přímo kupovanou nemovitostí. Jenže jak uvedl server Investigace.cz, "za půjčku v tehdejší hodnotě 381 milionů korun nikdo neručil, ani nebyla kryta zástavou. Ve smlouvě o půjčce nebyl rovněž nastaven žádný jiný mechanismus, který by měl garantovat, že bude splacena".

Premiér Andrej Babiš na zaslané otázky Aktuálně.cz, jaký byl důvod složitého mechanismu nákupu nemovitostí ve Francii, nijak nereagoval.