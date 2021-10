Příběh Petra Fialy: Sedm let čekal na to, až přinese ODS vítězství a post premiéra

Když byl Petr Fiala zvolen v roce 2014 šéfem ODS, a to v době, kdy prožívala těžkou krizi, tvrdil, že jednou budou občanští demokraté zase u moci. "Musíme být ale jednotní," naléhal na spolustraníky. Přežil roky, kdy se ODS pohybovala kolem deseti procent a dvě volební období seděla v opozici. Sedm let čekal. A teď osm let starý slib splnil. ODS má blízko do vlády a Fiala k postu premiéra.

Tolikrát Petr Fiala kategoricky odmítal pochybnosti o tom, že s ODS někdy vyhraje volby, i když v průzkumech za hnutím ANO neustále zaostával. Stále opakoval: Počkejte do voleb. Ostatně, i deníku Aktuálně.cz několik dní před volbami zcela suverénně tvrdil, že premiér Andrej Babiš odejde z voleb poražen. Opět navzdory průzkumům. A jak ukázaly sobotní výsledky, Babiš patrně jako poražený skutečně odejde, protože nemá dost hlasů na většinu ve sněmovně. Tolikrát podceňovaný Fiala dosáhl svého. A všechny příznivce koalice Spolu dostal v sobotu odpoledne do nebývalého varu. Ovšem, postupujme tak, jak šly události sobotního odpoledne. Lídr Fiala čekal, až bude vítězit V případě koalice Spolu totiž nešlo o vítězství, které by se v průběhu sčítání hlasů rodilo od prvního okamžiku. To v žádném případě. Ještě dvě a půl hodiny po uzavření volebních místností bylo v čele průběžného sčítání ANO premiéra Babiše a někteří politici jeho hnutí doufali, že vítězství uhájí. Jenže čím více se během sčítání přidávaly okrsky z velkých měst, tím bylo jasnější, že Spolu s největší pravděpodobností ANO předstihne. Tušil to i předseda Fiala a další šéfové koaličních stran, Marian Jurečka z KDU-ČSL a Markéta Pekarová Adamová z TOP 09. Dlouho zůstávali v sídle ODS a novinářům vzkazovali do nedalekého volebního štábu, že na ně musí ještě počkat. Ve volebním štábu koalice Spolu propukla obrovitánská radost… Pískejte konec, pískejte konec! Děkujeme! Děkujeme! volají příznivci a členové koalice a dál skáčí radostí. … To vše vám přináší ⁦@Aktualnecz⁩ pic.twitter.com/o7z6gbTI5m — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) October 9, 2021 "Ještě, prosím, počkejte, předsedové stran přijdou oproti plánu o něco později, protože výsledky jsou velmi napínavé," oznamovala jedna z pracovnic sekretariátu ODS. Další zástupci této strany avizovali, že Fiala chce přijít triumfálně mezi členy a příznivce koaličních stran až v okamžiku, kdy Spolu hnutí ANO předstihne. Když k tomu po páté hodině odpoledne skutečně došlo, poprvé se ve volebním štábu Spolu začalo slavit a přítomní propukli v ohromný jásot. "Pískej konec, pískej konec," skandovali při sledování nabíhajících výsledků. Mezi těmi nejvíce rozradostněnými byla například poslankyně ODS Jana Černochová nebo lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský. Pískat konec nikdo nemohl, ale rychle bylo jasné, že Spolu už o vítězství nepřijde. Naopak neustále svou pozici posilovalo. Trojice předsedů přesto ještě chvíli čekala v sídle ODS, než vešla do volebního štábu. Jakmile se objevila, nastalo nadšení, lidé tleskali, mnozí měli v očích slzy. "Premiér, premiér," volali příznivci Spolu, ať už šlo třeba o mladé příznivce, nebo zkušené politiky, například senátorku Miroslavu Němcovou. Je sedm večer a ve štábu koalice Spolu všichni členové a příznivci koalice slaví. Tady @Aktualnecz zachytilo nejvíce emotivní chvíle do okamžiku, než předsedové stran koalice přišli na pódium a promluvili. Videa můžete vidět také na webu @Aktualnecz pic.twitter.com/AXtl7zglUM — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) October 9, 2021 Petr Fiala přicházel do centra dění společně s manželkou, kterou držel za ruku a odloučil se od ní, až když vcházel na pódium. "Toto je změna! My jsme změna! Vy jste změna!" zvolal Fiala a přítomní opět pokračovali v dlouhém aplausu. Společně s ním byli na pódiu i Adamová Pekarová a Jurečka, kteří kromě jiného děkovali Fialovi za jeho trpělivost a víru ve vítězství. Poprvé prohrál. Ale podruhé už byl vítěz Jeho víra byla skutečně převeliká, vždyť ani čtrnáct dní před volbami, kdy průzkumy opakovaně dávaly na první místo ANO, si Fiala nepřipouštěl prohru. "Já na to neodpovím. Já nad tím nepřemýšlím. Já se snažím, abychom vyhráli. Já mám takovou povahu," odpovídal na dotazy, co udělá, pokud Spolu volby nevyhraje a skončí v opozici. "Až bude nějaký výsledek, tak budu přemýšlet co dál. V tuto chvíli jsem přesvědčený, že máme šanci vyhrát volby," pokračoval. Nakonec kandidáti za ODS získali čtyřiatřicet mandátů, KDU-ČSL třiadvacet a TOP 09 čtrnáct. Celkem tedy jedenasedmdesát poslaneckých křesel. Hnutí ANO, byť těsně prohrálo, má kvůli způsobu volebního přepočtu o jeden mandát více. To ale nic nemění na triumfu Fialy. Jestliže ho někdo podceňoval, neznal dostatečně jeho minulost. Třeba když dokázal vyhrát v minulosti souboj o vedení Masarykovy univerzity v Brně nebo když po prvním neúspěchu dokázal napodruhé uspět ve volbách předsedy České konference rektorů. A ostatně, i post předsedy ODS v roce 2014 si musel vybojovat, protože měl dva protikandidáty. "Poučil jsem se tehdy z první prohry," líčil jednou v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Jeho kroky při formování koalice Spolu ukazují, že i v tomto případě hledal co nejlepší cestu k vítězství. Když pochopil, že sama ODS hnutí ANO neporazí, začal tvořit příběh koalice Spolu ve spolupráci s Marianem Jurečkou a Markétou Pekarovou Adamovou. Téměř před rokem, loni 27. října strany ODS, TOP 09 a KDU-ČSL oznámily, že půjdou do sněmovních voleb v roce 2021 společně. Symbolicky si vybraly jako místo svého oznámení Hradčanské náměstí v Praze, konkrétně prostor před sochou prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. A rovnou také oznámily, že jejich kandidátem na premiéra nebude nikdo jiný než Petr Fiala. Nicméně i když má předseda občanských demokratů k tomuto postu našlápnuto, ještě není nic definitivní. Však také Fiala při svém sobotním povolebním projevu mírnil emoce posluchačů a několikrát zopakoval, že je nyní třeba vést trpělivá politická jednání. To první začal už po deváté hodině večer, kdy za ním přišli předseda Pirátů Ivan Bartoš a předseda STAN Vít Rakušan. Obě koalice podepsaly memorandum o vůli vytvořit společně většinovou vládu. Požádaly prezidenta Miloše Zemana, aby pověřil předsedu ODS Petra Fialu jednáním o sestavení kabinetu. Ve sněmovně by společně měly většinu 108 mandátů. A Petr Fiala by konečně mohl říci členům ODS: Vidíte, já vám ten slib z roku 2014 skutečně splnil. VIDEO: Lídr koalice Spolu Petr Fiala: Tyto volby jsou vítězstvím slušné a hodnotové politiky 1:28 Lídr koalice SPOLU Petr Fiala: Tyto volby jsou vítězstvím slušné a hodnotové politiky. | Video: Facebook/SPOLU