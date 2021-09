Dvanáct premiérů, patnáct vlád, Praha proti proudu. Jak Češi volili od roku 1996

ODS, KDU-ČSL a ODA dosáhly jen na 99 křesel v dolní komoře Poslanecké sněmovny. Po vstupu prezidenta Václava Havla do vyjednávání přistupuje ČSSD k toleranci menšinové vlády. Předseda sociálních demokratů Miloš Zeman za to výměnou dostává post předsedy sněmovny. Na podzim 1997 vyvrcholila krize kolem financování ODS, když její přední členové vyzvali Václava Klause k odstoupení z čela strany. Krize skončila odchodem koaličních ODA a KDU-ČSL z kabinetu a první demisí vlády od pádu komunismu. Moc v lednu 1998 přebírá poloúřednická vláda Josefa Tošovského složená z nestraníků a členů ODS, ODA a KDU-ČSL.

Jde o předčasné volby. SPR-RSČ překonalo pětiprocentní hranici v Severočeském kraji, do Poslanecké sněmovny se ovšem nedostalo. Krajů bylo v roce 1998 sedm plus Praha.

Po propadu ČSSD ve volbách do Evropského parlamentu podává Špidla demisi, novou vládu sestavuje Stanislav Gross. Gross je premiérem necelý rok, vláda končí aférou kolem financování jeho bytu. Střídá ji kabinet Jiřího Paroubka, již třetí vláda pod vedením ČSSD od voleb.

Druhá Topolánkova vláda byla v roce 2009 poprvé v historii České republiky svržena hlasováním o nedůvěře, navíc uprostřed českého předsednictví EU. Topolánka střídá Jan Fischer s úřednickým kabinetem, který vládne až do řádných voleb v roce 2010.

Zajímavost:

Nečasova vláda podává demisi v roce 2013 v návaznosti na kauzu kolem Jany Nagyové, poté je jmenována vláda Jiřího Rusnoka.

Poznámka:

KDU-ČSL, SPOZ a Suverenita překonaly pětiprocentní hranici alespoň v jednom z krajů, do Poslanecké sněmovny se ovšem nedostaly. Je to poprvé v historii samostatné České republiky, kdy se KDU-ČSL nedostala do Poslanecké sněmovny.