On-line: V Česku je 5569 nakažených. "Nechoďte koledovat," apeluje Babiš

07:33

Ruští obchodníci hlásí prudký nárůst prodeje alkoholických nápojů v posledních týdnech, kdy vláda doporučuje lidem kvůli šíření virové nákazy nevycházet.

Prezident Vladimir Putin vyhlásil minulý týden pro všechny Rusy placené volno, rozhodnutí se netýká jen podniků kriticky důležité infrastruktury. Opatření platí do konce měsíce. V Rusku byla nákaza prokázána u víc než 10 000 lidí. Vycházet směji lidé jen na nákupy, do lékáren, do parku se psy nebo na ulici s odpadky.