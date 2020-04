Velké obchody smí otevřít už koncem dubna. Prodejny si ale musí zmenšit páskou

Prodejci s obchody nad 200 metrů čtverečních, které nejsou součástí obchodních center nad 5000 metrů čtverečních, budou moci otevřít už 27. dubna. Prodejní plochu si totiž budou moci zmenšit vytýčením, například páskou.

V dokumentu pro uvolňování opatření to na svém webu uvedlo ministerstvo zdravotnictví. "Je umožněno prodejní plochu zmenšit na požadovanou velikost vytýčením (postačují například ohraničovací - bezpečnostní - pásky)," upřesnil úřad.

Na možnost zmenšení prodejny upozornil na sociální síti i prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza.

"Samozřejmě, téměř cokoli by bylo smysluplnější než to, jak je to nyní nastaveno," reagoval vzápětí na uživatele, který podotkl, že nerozumí tomu, proč mají být lidé nahnáni do menších prostor a zda by nebylo smysluplnější například omezit počet lidí v prodejně.

Máte obchod větší než 200 metrů čtverečních, ale chcete otevřít už 27. dubna? Můžete - stačí, když si prodejnu zmenšíte pomocí pásky nebo provazu (viz poslední věta dole). pic.twitter.com/LZVwaUt7Fp — Tomáš Prouza (@ProuzaTomas) April 16, 2020

Vláda v úterý představila harmonogram otevírání obchodů a služeb, podle kterého budou moci od 27. dubna otevřít provozovny do 200 metrů čtverečních, pokud nesídlí v nákupních centrech nad 5000 metrů čtverečních, s výjimkou prodejen, které mají samostatný vchod z venku.

Povolení se nyní ovšem nevztahuje například na kavárny, restaurace, kosmetiky či kadeřnictví.