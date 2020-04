Nejhorší rána od velké hospodářské krize, prohlásila o koronaviru šéfka MMF

Ministerstvo financí promine daň z přidané hodnoty (DPH) u služeb nebo zboží, které poskytli dárci bezúplatně zdravotníkům, složkám integrovaného záchranného systému, armádě nebo zařízením sociálních služeb. Jde například o darování zdravotnického materiálu nebo občerstvení. Odpuštění daně platí od 12. března do skončení nouzového stavu. Zároveň ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) promine stokorunový správní poplatek spojený s vydáním potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu. Vztahuje se to na potvrzení vydaná na základě žádostí, které budou podány ode dne účinnosti rozhodnutí do konce července. Opatření je ale omezeno na potvrzení vydávaná finanční nebo celní správou.