Vláda by měla otevřít obchody i školy dřív. Pomoc lidem je pomalá, kritizuje opozice

Pokud by plán návratu do "běžného života" po nouzovém stavu záležel na opozičních politicích, vracel by se život do ulic rychleji, než tomu bude za vlády premiéra Andreje Babiše. Někteří opoziční politici by dříve otvírali školy, obchody i další zařízení. Zároveň namítají, že pomoc vlády podnikatelům i dalším lidem je pomalá, složitá a nedostatečná.

Přestože se zástupci "demokratického bloku" v Poslanecké sněmovně setkali naposledy minulé pondělí, podle informací Aktuálně.cz jsou téměř v každodenním kontaktu. A konzultují tak spolu i některé návrhy, kterými se snaží oponovat rozhodnutím vlády premiéra Andreje Babiše. "Jsme ve spojení jak přes video, tak textové zprávy. Myslím, že toho o sobě víme vzájemně dost," potvrzuje předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Když se deník Aktuálně.cz obrátil ve středu právě na Jurečku a další předsedy ODS, Pirátů, TOP 09 a STAN, bylo patrné, že se v řadě pohledů na postup vlády v době koronavirové epidemie shodují. Všichni mluvili o tom, že pomoc Babišovy vlády podnikatelům a dalším občanům je podle nich pomalá, malá a komplikovaná a rozhodnutí o otevírání obchodů či provozoven ne úplně logická a srozumitelná.

Podle většiny zástupců opozice by vláda neměla držet občany tak dlouho doma a lidé by měli mít právo se dřív začít věnovat například svému podnikání. Pokud jde o školáky, ti by rozhodně v takovém počtu neměli zůstávat doma další týdny, jak oznámil ministr školství Robert Plaga (ANO).

"Akutní fáze boje proti epidemii skončila, není důvod v tak tvrdých opatřeních pokračovat," prohlašuje například poslanec TOP 09 a zároveň lékař Vlastimil Válek, který mimo jiné pracuje ve Fakultní nemocnici Brno. Podle jeho názoru je možné uvolňovat pravidla podstatně víc za jedné základní podmínky: "Lidé musí nosit nadále roušky a musí mít od sebe dostatečný odstup."

Válek argumentuje také tím, že lidé si musí na přítomnost viru zvyknout, protože sebedelší sezení doma nepomůže k jednoznačné ochraně. "Musíme se naučit žít s covid-19, on nikde nezmizí. Nastává chronický stav, který je zbytečné řešit akutními nástroji, jako to dělá vláda," míní Válek.

"Nerozumím tomu, proč vláda otevřela hobbymarkety, ale menší provozovny nechala zavřené. Mnozí podnikatelé museli propouštět, množí se případy, kdy budou krachovat. Vláda musí přijít okamžitě se záchranným balíčkem, jako to udělaly vlády v Německu či Rakousku," přidává se pirátský senátor Lukáš Wagenknecht.

Pokud vláda nepřehodnotí dnešní drastický návrh pro ne/uvolnění středně velkých provozoven bez skutečných kompenzací, vědomě žene do konkurzu většinu maloobchodních řetězců a prodejců spotřebního zboží. Podpora drobného a středního podnikání v praxi.https://t.co/NouqlsSJEN — Lukáš Wagenknecht (@WagenknechtLuk) April 14, 2020

Nelíbí se mu například to, že provozovny nad 200 metrů čtverečních budou otevřené od 11. května, což je o čtrnáct dní později než menší prodejny. V těchto velkých provozovnách jsou prodejci obuvi, ošacení, elektroniky, sportovních potřeb nebo nábytku. "Obchody se samostatným vchodem z ulice dokážou zaručit regulovaný počet zákazníků stejně bezproblémově jako menší provozovny," namítá senátor.

Podobné připomínky má také první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura. "Otevření hobbymarketů, které jsou plné lidí, a vedle toho zavřená kadeřnictví, to nedává smysl. Obrací se na mě provozovatelé třeba obchodů s elektronikou, proč když mohou fungovat jako servis mobilů, nemohou prodat stejnému člověku drobné příslušenství. Je potřeba tyto nelogičnosti začít co nejrychleji odbourávat," míní Stanjura.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) má však Stanjurou kritizované uzavření kadeřnictví opodstatnění: "Poskytovatel se v těchto službách dotýká těla svého klienta, proto je to definováno jako epidemiologicky riziková činnost."

Měly by se otevřít všechny školy

Starostové a nezávislí pro změnu poukazují na postupné otevírání škol, které by podle nich mělo přijít dříve. "Vláda by měla na konci května otevřít veškeré školy s tím, že by umožnila rodičům, kteří mají obavy o zdraví svých dětí, aby je nechali doma a hodiny měly omluvené. Nevěřím, že děti budou celý květen a červen doma, když nepůjdou do školy. Vláda takto způsobí možná mnohem větší epidemiologický problém, než kdyby byly děti ve školách," tvrdí poslanec za STAN Petr Gazdík.

A stejně mluví předseda STAN Vít Rakušan. "V plánu vlády je řada nelogičností. Proč se otevřely hobbymarkety, ale drobní obchodníci si musí počkat? Proč se otevřou fitness centra, navíc bez sprch, ale kadeřnictví si dalších čtrnáct dní počkají? Proč jdou do školy děti z nižších tříd, ale starší ne?" ptá se Rakušan.

Jediný z předsedů, kdo by až tak nespěchal, je předseda lidovců Jurečka. "Když se mě na to ptáte, tak vám odpovím, že já bych byl v tomto opatrný. První lakmusový papírek budeme mít za osm až deset dní od Velikonoc, pak uvidíme, kolik bude nakažených, jak odpovědně se lidé chovají, a podle toho se uvidí, jestli harmonogram otevírání uspíšit," vysvětluje Jurečka. Epidemiologové totiž upozorňují, že právě za tento počet dní se ukáže, zda volnější velikonoční pohyb přispěl k většímu nárůstu nakažených.

Pomoc je pomalá a slabá

Opoziční poslanci mají také mnoho připomínek k samotnému vládnímu systému pomoci postiženým podnikatelům a firmám. Ze všeho nejvíc poukazují na to, že pomoc je podle nich malá, takže ve skutečnosti mnoha lidem nijak moc nepomůže.

"Lidé potřebují rychlejší a rozsáhlejší pomoc. Není možné, aby členové vlády vystřelovali do médií různé nápady, které pak korigují, opravují, vysvětlují. Jenom tím matou veřejnost, která si ale zaslouží jasný plán. Lidé musí vědět, s čím mají počítat a na co se mají připravit," tvrdí předseda ODS Petr Fiala a odkazuje na to, že jeho strana v úterý představila Manuál pro obnovu Česka, jehož součástí je druhý balíček ekonomických opatření.

Předseda Pirátů pro změnu vzpomíná lidi, kteří pracují na dohodu. "Stále není dořešena záchranná síť pro dohodáře. Vláda se zcela otočila zády například vůči maminkám na mateřské či invalidním důchodcům, kteří jsou zaměstnaní na DPP či DPČ," říká Bartoš a Jurečka dodává, že celkově jsou na tom velmi špatně lidé, kteří pracovali na dohodu.

"Dostávám spoustu podnětů, že jsou na tom tito lidé s příjmy velmi špatně, propadli se hodně nízko, zejména když pobírají ošetřovné, které je bohužel velmi nízké, určitě se musí zvýšit," zdůrazňuje předseda KDU-ČSL a vzpomíná pomoc v Německu či Rakousku. "Tamní vlády se snaží pomáhat skutečně masivně, jednoduše a rychle, od nich by se naše vláda měla učit," soudí Jurečka.

"Z kroků vlády se vytratila určitá lidskost a zodpovědnost vůči nejohroženějším skupinám," přidává další kritiku šéf Pirátů Bartoš a poukazuje, opět jako další předsedové, na nedostatek ochranných pomůcek. "Za velký přešlap považuji neschopnost zajistit ochranné pomůcky zdravotníkům a pracovníkům v sociálních službách a mlžení kolem toho. Stát nebyl připraven ani na pomoc seniorům. Řada zařízení se najednou nemohla spolehnout na stát," kritizuje Bartoš.

Jan Hamáček oznámil, že nezaměstnaní mohou jít pracovat na pole.

To jistě uklidní všechny hospodské a kadeřnice, kteří dnes nemohou podnikat...🤦‍♂️ — Petr Fiala (@P_Fiala) April 15, 2020

Místopředseda ODS a primátor Martin Baxa tvrdí, že situace ohledně těchto pomůcek není vyřešena dodnes. "Měsíc a půl po vypuknutí krize a měsíc od vyhlášení nouzového stavu stále není dostatek potřebných ochranných pomůcek. Nemají je nemocnice, domovy pro seniory, sociální pracovníci a mnoho dalších v každodenním kontaktu s potenciálně nemocnými nebo ohroženými nemocí," konstatuje.

Ministr Vojtěch však ve středu tvrdil, že Česko má v současnosti klasických roušek nadbytek a postupně je distribuuje na potřebná místa.

Vláda si přisvojuje naše návrhy

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, jejíž strana jako jediná nehlasovala minulý týden pro vládní návrh na prodloužení nouzového stavu, popisuje ze všeho nejvíc obtížnou situaci živnostníků a podnikatelů.

"Přišli ze dne na den o příjmy, ale státní pomoc je pomalá a naprosto nedostatečná. Desítky tisíc prodejen, provozoven, živností nyní bojují o přežití a ministři se dušují, jak pomáhají, realita je ale taková, že velkým firmám pomáhají víc než malým. Být tři měsíce bez příjmů a dostat od státu 25 tisíc, tedy zhruba osm tisíc měsíčně, stačí v lepším případě na vlastní obživu, ale už ne na úhradu mnoha nákladů, které běží dál," sdělila šéfka topky a opřela se i do premiéra Babiše.

"Pan premiér si nejdříve z boje proti viru dělal vlastni PR, když několik týdnů prakticky neslezl z obrazovky a byla jedna tiskovka za druhou. Teď už několikátý týden naopak na tiskových konferencích není k vidění," dodala. Babiš skutečně přestal na tiskové konference po jednání vlády chodit.

Pekarová si postěžovala také na to, stejně jako další zmiňovaní předsedové stran, že vládní poslanci odmítli na dvou posledních zasedáních sněmovny téměř všechny návrhy opozice například na pomoc živnostníkům a dalším občanům. A pokud už něco od opozice převzali, tak se zpožděním a bez toho, že by řekli, že dříve tyto návrhy odmítli ve sněmovně.

Obrátila jsem se na @adamvojtechano, aby revidoval své rozhodnutí plošně zakázat přítomnost otců u porodu. Děkuju poslankyním, které připojily svůj podpis!



Porod dítěte je neopakovatelnou událostí. Nechme proto porodnice nastavit si své podmínky a individuálně posoudit případy. pic.twitter.com/C57phvFzXb — Markéta Adamová (@market_a) April 15, 2020

"Poslední výsměch je ošetřovné. Navrhli jsme hned od začátku, aby bylo ve výši 80 procent ze mzdy, protože dlouhodobě mít jen něco málo přes polovinu mzdy je pro mnoho rodin existenční problém. Vládní strany to zamítly a paní ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová to kritizovala. Dneska přichází s velkou pompou s návrhem na 80 procent," připomněla Markéta Pekarová Adamová.

Předseda STAN Rakušan upozorňuje na to, jak si premiér Babiš po vyhlášení nouzového stavu ve sněmovně přál, aby vláda a opozice táhly za jeden provaz a zmizely mezi nimi politické třenice. "Vůbec nerozumím úporné snaze kabinetu zabetonovat každý návrh, který předloží opozice, když Andrej Babiš křičel 'táhněme za jeden provaz'. V jeho podání to zřejmě znamená 'schvalujte vládní návrhy a neptejte se'. Výsledkem jsou opatření, která zdaleka neodškodní všechny, kteří budou krizí zasaženi, protože vláda pomoc opozice odmítla," namítá Rakušan.

Předseda KDU-ČSL k tomu ještě přidává výtku, že podle vyjádření zástupců různých profesních sdružení s nimi vláda o "otevíracím plánu" vůbec nemluvila. "Kdyby to byl plán a měl mít nějaký smysl, tak by byl projednán s těmi, kteří mají být součástí toho plánu. Což nebyl. Neříkám, že by se vláda potom musela řídit těmito sdruženími, ale vyslechnout si je měla," uvedl Jurečka, který zpochybňuje také to, že vláda stanovila harmonogram otevírání jednotlivých obchodů podle toho, kolik zabírají metrů čtverečních. "Mohla vzít v potaz například to, jak moc se v určitých prostorech lidé potkávají, kolik času jsou pohromadě, a další podobné věci," namítá Jurečka.