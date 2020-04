Nebojte se přijít do ordinace, ale nejdřív zavolejte, vzkazují lékaři

Pacienti se podle lékařů nemusí bát navštívit ordinaci zubaře či ambulantního specialisty. Sdružení ambulantních specialistů ČR, Sdružení soukromých gynekologů ČR a Česká stomatologická komora v otevřeném dopise vládě upozorňují na to, že i oni mohou mít kvůli omezení péče o běžné pacienty finanční problémy.

První případy nemoci covid-19 se v Česku objevily 1. března, dosud onemocnělo víc než 5500 lidí. Omezeno je vycházení mimo nutné případy, cesta k lékaři je ale jednou z výjimek.

Lékaři začátkem března pacienty zejména kvůli nedostatku ochranných pomůcek pro ambulance vyzývali, aby do ordinací nechodili, pokud to nebude nezbytně nutné, a případně lékaře kontaktovali nejdříve telefonicky. Nemocnice omezily péči v polovině března na nutné minimum, i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ale ve středu řekl, že po Velikonocích chce mít plán, jak jejich provoz postupně vrátit k normálu.

Šéfové sdružení soukromých lékařů nově vyzvali pacienty, aby se neobávali lékaře oslovit a po telefonické dohodě ani navštívit. "Díky zajištěným ochranným pomůckám a nastavení protiepidemických režimů je valná většina lékařů všech odborností ve svých ambulancích," uvedli.

Lidé by podle nich neměli návštěvu odkládat, až odezní epidemie. "To může být pozdě a vy v té době můžete mít již těžko řešitelné komplikace, kterým lze dnes předejít," napsali lékaři dále. Odkládat by v současné době neměli pacienti už ani preventivní prohlídky.

Lékaři specialisté se v době pandemie dostali do sporu s praktickými lékaři. Ti před několika týdny ministerstvo oslovili s tím, že by mohli předepisovat i některé léky, které dosud pacientům na recept psali jen specialisté. Jako příklad uváděli některé léky na cukrovku, proti tomu se ale teď ohradila Česká diabetologická společnost.

Stejně jako praktici podle jejích představitelů mohou posílat léky přes elektronický recept, a vyhnout se tak osobnímu kontaktu s pacientem. Diabetiků je v Česku už více než milion, nemoc ve většině související se nedostatkem pohybu a nezdravým životním stylem, je podle odborníků také rizikovým faktorem při onemocnění způsobeným novým typem koronaviru.

Soukromé ordinace přicházejí o peníze

"Diabetologické ordinace pracují v souladu s nařízením vlády v nouzovém režimu. Většinu záležitostí řešíme s pacienty cestou telefonických a e-mailových konzultací," sdělili diabetologové. Poukazy na zdravotnické prostředky, jako jsou inzulinová pera nebo pumpy, si mohou vyzvednout pacienti v ordinacích nebo jim je lékaři pošlou poštou.

Vláda a Ústřední krizový štáb by podle lékařů specialistů, gynekologů a zubařů měli také počítat s tím, že čím déle budou restrikce zejména v ekonomické oblasti trvat, tím větší bude potřeba finanční pomoci státu. Soukromé ordinace na rozdíl od praktických lékařů nemají od zdravotních pojišťoven měsíční platbu za pacienta v kartotéce, ale hradí jim jednotlivé prohlídky či další výkony. Prázdné čekárny tak pro ně znamenají i finanční ztráty.

Ještě před koncem března ministerstvo zdravotnictví odhadovalo, že systém veřejného zdravotního pojištění se letos dostane do schodku 40 miliard korun. Pojišťovny deklarovaly, že letos se ztrátu podaří pokrýt z rezerv z minulých let. Náklady na nemocné s covid-19 částečně sníží právě výkony zbytné péče, ke kterým nedojde. Výrazně ale poklesne výběr pojistného na zdravotní pojištění od zaměstnavatelů za zaměstnance a od podnikatelů.