Takové Velikonoce ještě křesťané neměli. Ale kostely nezavřeme, říká kardinál Duka

Křesťané po celé zemi jsou smířeni s tím, že letošní svátky si připomenou zcela jinak než kdykoliv v minulosti. Vzhledem ke koronavirové epidemii nikdo, až na výjimky, neprotestuje proti tomu, že kostely zůstanou pro bohoslužby uzavřeny a žádná duchovní setkání se neuskuteční. "Novodobé technologické vymoženosti jsou ale dobrými pomocníky," odkazuje kardinál Dominik Duka na on-line přenosy.

Zapálená svíčka za okny na Bílou sobotu po setmění bude patrně nejviditelnější známkou toho, že si křesťané v Česku připomínají jeden z nedůležitějších svátků v roce - vzkříšení Ježíše Krista. Vzhledem k rozhodnutí vlády v době koronavirové epidemie totiž není možné, aby kněží otevřeli pro veřejnost kostely a další duchovní místa, kde by se s věřícími setkali.

Právě vzhledem tomuto vládnímu rozhodnutí vydali čeští a moravští biskupové Velikonoční výzvu, ve kterém se o svíčkách zmiňují.

"Milí věřící, bratři a sestry, až na výjimky nebude pro Vás možné zúčastnit se vrcholu celého liturgického roku - slavení Velikonoční vigilie. Proto navrhujeme, abychom v době, kdy se Velikonoční vigilie slaví, tedy na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny našich domů svíčku, případně vystavili obraz našeho Pána Ježíše Krista, který v této slavné noci vpravdě vstal z mrtvých," píší biskupové s tím, že jde o starou velikonoční tradici.

"Takto vydáme svědectví, že Ježíš je Světlem našeho života, světlem, které nezná západu, jak o tom o velikonoční noci s radostí a rozechvěním zpíváme," vysvětlují biskupové, kteří jsou v těchto časech často v kontaktu s věřícími přes počítače a mobilní aplikace.

Mluvčí pražských hasičů Martin Kavka ale upozornil věřící, aby byli velmi opatrní. "Svíčka za oknem je velmi nebezpečná. Záclony nebo závěsy svíčka snadno zapálí. Lidé by měli být velmi opatrní," řekl Aktuálně.cz.

Podle reakcí z různých míst Česka je zřejmé, že křesťané biskupy vyslyší a rozhodnutí politiků přijímají. Byť jsou výjimky. Například advokát Jakub Kříž vyzval premiéra Andreje Babiše i předsedu Ústředního krizového štábu Jana Hamáčka, aby kostely otevřeli.

"Zákaz pohybu osob za účelem přijetí individuální duchovní péče a služby, včetně návštěv kostelů, modliteben a jiných posvátných či bohoslužebných prostor, jsou opatření mimořádně tvrdá," soudí Kříž. Podle něj je ochrana zdraví velmi důležitá, ale rozhodnutí vlády znamená příliš velký zásah do náboženských svobod, zaručených Listinou základních lidských práv a svobod. Žádal proto o možnost, aby se mohli setkávat věřící alespoň v počtu 15 nebo 30 lidí.

Advokát Kříž se snaží argumentovat také tím, že v některých jiných případech vláda povolila například otevření obchodů či provozoven, nebo od počátku epidemie souhlasí s tím, aby lidé chodili do práce.

"Náboženské úkony představují přitom podstatně menší nebezpečí přenosu choroby než jiné povolené činnosti. Podání eucharistie či zpověď trvají řádově minuty. Z vnějšího pohledu se příliš neodlišují od rychlé návštěvy pošty, úřadu, banky či nákupu. Adoraci či jiný druh osobní modlitby v kostele lze uskutečnit tak, že počet přítomných osob nepřesáhne jisté stanovené množství, přičemž se spolu nedostanou do žádného kontaktu," napsal Kříž Babišovi a Hamáčkovi.

Ve dvou je možné do kostela přijít, upozorňuje Duka

Z reakcí premiéra i dalších členů vlády, stejně jako například epidemiologů je ale jednoznačné, že si za svým rozhodnutím stojí. Když se například deník Aktuálně.cz zeptal ministra vnitra Hamáčka, odpověď byla jasná.

"Jsem si vědom, že Velikonoce jsou velké svátky, ale my jsme nenašli způsob, jak vše vyřešit, než tak, že se mše budou muset odsloužit dálkově přes nějaké videokanály. Je to samozřejmě nepříjemné, rozumím tomu, ale z mého pohledu je tam velké riziko. Pokud se podíváme, kdo je nejohroženější skupinou, jsou to většinou senioři, kteří by byli pravděpodobně víc zastoupeni na bohoslužbách. Což vidím jako velké riziko. Bude nutné využít moderní technologie," odpověděl Hamáček, který ještě ve čtvrtek odpoledne vybízel veřejnost, aby byla velmi opatrná. "Lidi, neblázněte, zůstaňte o svátcích doma, i když budek krásně!" napsal na Twitter. Mimochodem, sociální demokracie měla v roce 2018 svůj sjezd právě ve velikonočním období.

Podobně vybízeli veřejnost k omezenému pohybu i další, premiér Babiš i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. "Hlavně si to teď přes Velikonoce nepokazme. Teď je nejdůležitější, abychom Velikonoce zvládli tak, aby se počet nakažených dramaticky nezvýšil, aby se to všechno nepokazilo, když už jsme tolik strádali," uvedl předseda vlády.

Dobrá zpráva! Podařilo se dojednat velikonoční bohoslužby z Katedrály @st_vitus_prague v časech a za účasti pražského arcibiskupa @dominikduka v časech:



Zelený čtvrtek - 18.00

Velký pátek - 15.00

Vigilie zmrtvýchvstání - 20.30

Hod Boží velikonoční -10.00#církev #koronavirus pic.twitter.com/sG7VjmHWZu — Arcibiskupství (@apha_cz) April 7, 2020

Představitelé církve každopádně dávají najevo, že opatření vlády chápou a věřícím doporučují, aby se tentokrát posadili ke svým počítačům, případně k televizi. Kardinál Dominik Duka i mnozí další kněží budou sloužit mše v téměř opuštěnných kostelích i katedrálách.

"Novodobé technologické vymoženosti jsou dobrými pomocníky pro evangelizaci i organizaci náboženského života. Přenášené bohoslužby nám umožní, abychom si uvědomili, co znamená skutečná bohoslužba, kterou můžeme prožívat společně na jednom místě," říká Duka, který ale zároveň veřejnost upozorňuje, že kostely nebudou zavřené a po jednom či dvou je můžou lidé navštěvovat.

Shodou okolností chybělo málo, aby se do nich nemohl podívat on sám, protože mu běžela čtrnáctidenní karanténa. Z té na dálku děkoval všem kněžím, kteří se v době epidemie dobrovolně zapojili do duchovní služby v nemocnicích, stejně jako zaměstnancům Charity ČR a všem dobrovolníkům. Před Velikonocemi mu ale skončila a on tak bude moci sloužit první mši už ve čtvrtek navečer a další mše v příštích dnech. Video využívá také farář Akademické farnosti v Praze Tomáš Halík, který vysílal ve čtvrtek dopoledne ze "svého" Kostel Nejsvětějšího Salvátora u pražského Karlova mostu.

Stejně tak celebruje bohoslužby z prázdné katedrály Božského Spasitele v Ostravě pomocný biskup ostravsko-opavské diecéze Martin David. "Přenést Velikonoce do virtuálního světa úplně nelze. Je to jako s oslavou narozenin. Když je chcete slavit, potřebujete pozvat známé. Nemůžete je slavit nějak virtuálně. Potřebujete společně jíst, pít, bavit se, zazpívat si. To jsou Velikonoce," svěřil se ČTK.