V sobotu v Česku zatím přibylo 1999 nakažených, hospitalizovaných dál ubývá

S přechodem do nižšího stupně platných opatření proti šíření koronaviru, jak je stanoví protiepidemický systém PES, zůstanou pro veřejnost stále uzavřená divadla, koncertní sály, muzea i galerie. Kulturní produkce, jichž se běžně účastní diváci, už nebudou ve čtvrtém stupni zakázané, bude ale platit zákaz přítomnosti publika. Podle vyjádření ministra kultury Lubomíra Zaorálka na Twitteru to prakticky znamená, že hudební, divadelní a jiná podobná představení budou moci jejich aktéři produkovat, natáčet a streamovat.

Galerie a muzea zůstávají uzavřeny, budou se moci ze čtvrtiny své kapacity otevřít po přechodu země do třetího stupně. Do divadel či na koncerty mohou ale diváci podle vládního protiepidemického systému až po přechodu do druhého stupně.