Policie rozehnala v Praze nelegální noční večírek, sešlo se na něm přes 100 lidí

Policie v noci na sobotu zasahovala v centru Prahy v klubu, který otevřel navzdory nařízení vlády kvůli koronaviru. Uvedl to server Blesk.cz, policie zásah potvrdila na svém webu. V klubu se u sešlo 119 mladých lidí, z toho 102 cizinců a 17 Čechů, uvedli policisté. O akci se dozvěděli přes uzavřenou skupinu na sociální síti.

"Jelikož byl podnik zavřený a na výzvy nikdo nereagoval, musel být do něj proveden násilný vstup," uvedl policejní mluvčí Jan Daněk. Podle Blesku policisté použili beranidlo, hák a hydraulický rozpínák zárubní.

Vstup do prostor byl na heslo. Server TN.cz uvedl, že party začala v pátek po 22:00 a měla trvat do sobotních 4:00. Kolem půlnoci ale na místo přijela policie a provoz klubu ukončila. "Když se policisté dostali do sklepních prostor, tak zjistili, že se tam nachází 119 lidí, kteří se tam účastní jakési nelegální party," uvedl Daněk. Podle něj se jednalo o 102 cizinců a 17 Čechů.

V centru Prahy v Anenské ulici jsme zasahovali u nelegální party v klubu. Ve sklepních prostorech se bavilo 119 lidí, z čehož více než sto bylo cizinců. Osm osob, u kterých se domníváme, že se jednalo o organizátory, skončilo na policejní služebně. https://t.co/V88l1AUOHG pic.twitter.com/YHtoaStWpu — Policie ČR (@PolicieCZ) November 28, 2020

Na místě policisté zadrželi několik organizátorů akce. "Osm osob, u kterých se domníváme, že se jednalo o organizátory akce, skončilo na policejní služebně, aby situaci vysvětlili. Okolnostmi případu se zabýváme a je předpoklad, že věc bude řešena oznámením správnímu orgánu," informoval v tiskové zprávě policejní mluvčí.

U zásahu asistovala také záchranná služba, která zkontrolovala všechny účastníky a odvezla dvaadvacetiletou ženu kvůli intoxikaci alkoholem do Nemocnice Na Bulovce, uvedla pražská záchranná služba na Twitteru.

V ulici Anenská jsme včera po půlnoci spolu s @PolicieCZ zasahovali u nelegálně pořádané párty. Na místo vyjely 2 posádky RZP, IP a Atego. Zkontrolovali jsme spolu s policií všechny 119 osob,pouze jednu ženu 22let jsme následně transportovali do NNB na INT (intoxikace alkoholem). — ZZS HMP (@zzshmp) November 28, 2020

Restaurace, hudební i taneční kluby a další podobná zařízení musejí mít zavřeno v důsledku nařízení kabinetu v rámci opatření proti šíření koronaviru. Restaurace mohou provozovat výdejní okénka, ovšem jen do 23:00, kdy také začíná platit zákaz vycházení.

V pátek navzdory zákazu otevřela také restaurace Šeberák v pražských Kunraticích, majitel uvedl, že tím chtěl vyjádřit nesouhlas s podle něj chybným postojem vlády vůči podnikatelům. Na konci října odhalila městská policie restauraci otevřenou přes vládní zákaz v Pardubicích na sídlišti Dukla. Strážníci ve spolupráci se státní policií v hospodě zjistili osm lidí. Před okolím byla restaurace maskovaná, například okna měla zatemněná.