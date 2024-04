Írán vyslal na Izrael drony a rakety. Útok nezůstane bez odvety, řekl Netanjahu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v prohlášení uvedl, že Izrael se na přímý útok Íránu připravoval a že jakýkoli úder nenechá bez odvety. "Stanovil jsem jasný princip: Když nás někdo zasáhne, zasáhneme my jeho," citoval zpravodajský web The Times of Israel z videa zveřejněného premiérem.