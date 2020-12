"Míru hrozivosti lze nastavit." Mikuláš letos kárá i on-line, čert nesmí použít pytel

Kvůli pandemii koronaviru si už Češi museli odepřít společné oslavy adventu a rozsvícení vánočních stromů. O návštěvu Mikuláše, čerta a anděla ve svých domácnostech se už ale většina z nich připravit nenechá. Poptávka po této službě nakonec zůstává i letos vysoká. Zájemce, kteří nechtějí riskovat nákazu, pak může trojice nadpřirozených bytostí navštívit on-line.

"Tato tradice je oblíbená mezi rodiči i dětmi, minimálně těmi nezlobivými. Z hlediska možného šíření viru se ovšem jedná o rizikovou aktivitu, a měli bychom tak být obezřetní," upozorňuje ministerstvo vnitra na portále covid.gov.cz.

Že Mikuláš, čert a anděl budou muset dodržovat stejná opatření jako pozemské bytosti, avizoval již o víkendu ministr zdravotnictví Blatný. "Speciální mikulášská vyhláška není. Ale bude vycházet z toho, jaký je počet osob, které mohou být zároveň v zastavěné oblasti. Z toho vyplývá i nošení roušek," uvedl Blatný.

Oslavu této tradice nicméně usnadnil přechod ze čtvrtého na třetí stupeň protiepidemického systému PES, který vešel v platnost tento týden ve čtvrtek. Zatímco ve "čtyřce" by se lidé museli smířit s tím, že je omezen volný pohyb osob, a tudíž by se za nadpřirozené bytosti mohl převléknout maximálně někdo z členů rodiny, s nižším stupněm jsou podmínky o dost uvolněnější.

Ve stupni tři je omezení volného pohybu osob zrušeno. Ve vnitřních prostorech jsou sice roušky dále povinné a počet lidí v jedné místnosti je omezen na deset, rozestupy ale nejsou nařízené, pouze doporučené.

Úřady ovšem doporučují setkat se s Mikulášem a jeho pomocníky raději venku. Tam jsou roušky povinné jen při nedodržení rozestupu na dva metry a v jeden okamžik může být pospolu až 50 osob. "Pokud je to možné, v případě návštěvy čerta, Mikuláše a anděla u vás doma, by se setkání mělo konat venku a rovněž doporučujeme mít nasazené roušky. Pokud bude možné konat společenské akce s mikulášskou tematikou, dodržujte, prosím, při účasti na nich obecnou zásadu 3R (roušky - ruce - rozestupy). Zabráníte tak šíření viru a pomůžete chránit sebe i své okolí," apeluje na lidi ministerstvo.

Z nařízení též vyplývá, že při samotném setkání by se nikdo z nadpřirozené trojice neměl bez roušky k dětem přibližovat blíže než na dva metry a čert musí zapomenout na oblíbené výhrůžné strkání dětí do pytle. I tak se totiž může nákaza šířit.

Lidé už virus tolik neřeší

Jen málokterý Mikuláš se rozhodl nabídku svých služeb pro letošek zrušit. Pod inzeráty na sociálních sítích je patrné, že lidé zájem mají a že se navíc příliš nehodlají trápit s bezpečnostními opatřeními. "Nejhorší je smrt z vyděšení," reaguje například uživatel pod jedním z inzerátů na mikulášské služby na poznámku ženy, která upozorňuje, že chodit v této době po domácnostech je nezodpovědné. "Je mi Vás líto… Pěkný den a nezapomeňte přes tu roušku pořádně bečet, ať jste hrdě slyšet," odpovídá na její připomínku další.

Další lidé se ale rozhodli Mikuláše letos skutečně pojmout jinak. "Asi to letos řešit nebudeme. Když někdo bude chodit a zazvoní, pozveme je dál… Ale sami od nikoho objednávat nebudeme. Holt bude 'jen' nadílka za oknem," popisuje pro on-line deník Aktuálně.cz paní Eva z Prahy.

Pandemie koronaviru vyvolala boom v on-line komunikaci a nejinak je tomu i v případě mikulášských služeb. Letos je tak možné zažít návštěvu nadpřirozené trojice v přímém přenosu přes obrazovku, čehož využívají například firmy, které letos nemohly zorganizovat populární mikulášské nadílky pro děti svých zaměstnanců.

Jiné služby nabízejí výrobu autentického osobního vzkazu dítěti na míru. "Tato služba není určena pro rodiče pouze v době pandemie a vládních nařízení, ale tuto naši službu mohou využít i rodiče, kteří nechtějí své mladší a menší děti vystavit přímému kontaktu s čertem přímo u sebe doma," popisuje Zbyněk Severa z Pekelnyvzkaz.cz. "Lze také dopředu domluvit, jak čert bude pekelně čertovský na děti, tedy míru hrozivosti. Dále lze pekelně nebeský vzkaz přehrát prakticky kdykoliv, odpadají starosti s načasováním, odpadají starosti s hledáním Mikuláše, čerta a anděla, dochází k úspoře času rodičů," uvádí dále.

Zájem je podle Severy velký. "Převážná většina rodičů chce pekelně nebeský vzkaz od celého tria Mikuláše, čerta i anděla. Máme řadu poptávek i z mateřských a základních škol jako formu poděkování za zvládnutou distanční výuku, poptávají nás i firmy na firemní vzkazy pro děti zaměstnanců a zaměstnance," dodává. Vzkaz celého tria vyjde na 500 korun, pokud by některý hříšník potřeboval pouze vyděsit od čerta, stačí jeho rodičům 350 Kč.

Mikuláš nosil hlavně bonbony

Ať už se Češi letos rozhodnou pozvat Mikuláše, čerta a anděla přímo domů, nebo nechají tašky za oknem, ani letos zájem o tradiční cukrovinky pro nadílku podle obchodníků nepolevuje.

Zákaznici podle nich v obchodech ve velkém kupují zejména adventní kalendáře. Jejich nabídka se rozšiřuje, kromě klasických čokoládových jsou dostupné i ty pro vyznavače zdravého životního stylu naplněné například sušenými plody nebo ořechy. Agentura ČTK připomněla, že lidé kupují tradičně i další tematické zboží, jakými jsou figurky Mikuláše nebo čerta.

Právě první týden v prosinci je přitom obdobím, kdy jsou tržby za sladkosti na vrcholu, potvrzuje pro on-line deník Aktuálně.cz konzultantka obchodních služeb analytické společnosti Nielsen Krystýna Garreisová. "Začátkem prosince jsou v plném proudu nejenom přípravy na Vánoce, ale také vrcholí přípravy na Mikuláše. V tomto období očekáváme nárůst prodejů čokolád, bonbonů nebo také žvýkaček," potvrzuje.

Nicméně například čokolády podle dat Nielsenu lidé loni nakupovali méně než v roce 2018 a spíše je nahradili bonbony. Do této kategorie patří zejména želatinové bonbony, drops, furé, dražé, lízátka i karamely. Tržby bonbonů ve 47. až 49. týdnu loňského roku rostly meziročně o 5,1 procenta, v prvním prosincovém týdnu pak o 9,4 procenta. Na odbyt tolik nešly ani žvýkačky.

Od stovek až do tisíců korun

Mikuláš patří v Česku do první desítky svátků, během kterých Češi utratí nejvíce peněz. Za mikulášskou nadílku pro malé děti a kostýmy čertů, andělů či Mikulášů dají každoročně vyšší stovky korun. Největší útratu přitom vytvoří tradičně rodiny s dětmi do deseti let věku. Návštěva trojice přímo doma se pak může vyšplhat až do tisíců korun.

Podobné částky si vydělají také Mikuláš s čertem a andělem. Daňoví poradci připomínají, že v případě, že si takto vydělávají jen jednou za rok, jde o příležitostný příjem, jenž je osvobozený od daně.

"Pokud ročně nepřesáhne 30 tisíc korun. Do této výše se nemusí uvádět v daňovém přiznání," upřesňuje daňová poradkyně společnosti Mazars Gabriela Ivanco. "Pokud by u někoho příležitostné příjmy přece jen přesáhly zmíněných 30 tisíc korun, musí je uvést do daňového přiznání. Odečíst si pak může prokázané výdaje, například půjčovné za kostýmy, náklady na MHD nebo na přesuny autem," doplňuje.

Příležitostné příjmy podle Ivanco rovněž nepodléhají odvodům na sociální a zdravotní pojištění. "Pouze pokud by aktéři byli umělci a vydělávali by si uměleckou činností po celý rok, přičtou si tyto příjmy ke svým zdanitelným příjmům v daňovém přiznání," připomíná daňová expertka.