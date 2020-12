Česko si v covidových žebříčcích polepšilo. V Evropě je nejhorší Balkán

Neuplynuly ani dva měsíce od chvíle, kdy se Česko zařadilo na první místo nelichotivého žebříčku zemí Evropské unie s nejhorším vývojem koronavirové pandemie. To už teď neplatí. V přepočtu nově nakažených za poslední dva týdny na 100 tisíc obyvatel je v současnosti v popředí Lucembursko před Chorvatskem. Česko se přesunulo do druhé desítky. Na světě je na tom nejhůř Gruzie.

Začátkem října se Česko dostalo do titulků světových médií, když s přírůstkem 346 nakažených na 100 tisíc obyvatel vystřídalo Španělsko na pozici země s vůbec nejhorším vývojem pandemie v Evropské unii. Tehdy se však druhá vlna epidemie teprve rozjížděla, protože to, co následovalo, posunulo statistiky do úplně jiných dimenzí. V této roli Čechy sice po pár říjnových dnech předskočili Belgičané, číslo ale dále razantně stoupalo. Pátého listopadu se dostalo na hodnotu 1594 a patřilo k nejhorším na planetě.

V posledních týdnech, během kterých Česko přistoupilo k razantním opatřením, naštěstí hrozivé statistiky začaly klesat. Současná hodnota 567 je sice stále výrazně vyšší, než byla začátkem října, oproti začátku listopadu jde ale o výrazné zlepšení.

To se podepsalo i na mezinárodních statistikách. V žebříčku zemí Evropské unie a Evropského hospodářského společenství seřazeném podle přírůstku nakažených na 100 tisíc obyvatel za dobu 14 dnů nalezneme Česko na 14. místě.

První je dnes Lucembursko s 1210 nově odhalenými nakaženými na 100 tisíc obyvatel za stejné období. Následuje Chorvatsko, jehož číslo už několik měsíců stabilně stoupá, podobně jako v případě čtvrté Litvy. V první pětce nalezneme ještě třetí Slovinsko a páté Rakousko, jehož skóre v této statistice dosahuje čísla 858, v posledních dnech ale klesá.

V celosvětovém žebříčku zemí s nejvyšším přírůstkem nakažených za poslední dva týdny v přepočtu na 100 tisíc lidí Česko kleslo na 25. místo. Vůbec nejhorší je se skóre 1318 Gruzie. Úřady ani ne čtyřmilionové země na Kavkaze v druhé polovině listopadu pravidelně hlásily kolem čtyř tisíc nakažených denně a číslo dále stoupá. Jen nepatrně se situace zlepšuje v druhé Černé Hoře, mírně klesající počty nakažených zaznamenává také třetí Andorra.

Celkem se v České republice od vypuknutí koronavirové epidemie v březnu nakazilo podle údajů ministerstva zdravotnictví 523 298 lidí. Téměř 90 procentům z toho hygienici odhalili nákazu covidem v říjnu a v listopadu.

Video: Opatření fungují, ale vyhráno nemáme, říká Hamáček