Placení nákladů na home office: Evropské země zavádí změny, česká vláda je nechce

Německo

Ministr práce Hubertus Heil (SPD) chce dát německým zaměstnancům nárok na to pracovat nejméně 24 dní ročně z domova. V rodinách, kde oba rodiče pracují, by to mohlo být i výrazně více.

Umožnit by to měl takzvaný zákon o mobilní práci, který chce jeho resort představit v nejbližších týdnech. Zaměstnanec by nárok získal automaticky, pokud by jeho zaměstnavatel nedoložil pádné důvody, proč to nejde.

"Pekař nemůže péct rohlíky z domova. Ale je tu mnoho profesí, ve kterých to jde," je přesvědčený Heil. Jeho sociální demokracie vládne v koalici s křesťanskými demokraty, kteří však návrh odmítají. Chtějí sice home office také usnadnit, ne ale v podobě nároku, který podle nich znamená příliš mnoho byrokracie. Heil se ale brání, že podniky po zkušenosti s koronavirovou pandemií chtějí zákon právě v jím navržené podobě.

Nová pravidla by měla zajistit, že zaměstnavatelé se se svými lidmi domluví na přesných časech, kdy musí být z domova dosažitelní například telefonicky. Pracovní dobu by jim pak měly povinně hlídat "elektronické hodiny". Heil takový návrh podle serveru Tagesschau zdůvodňuje odkazem na řadu studií, podle kterých lidé doma pracují ne méně, ale naopak více, než by měli. Šéfům, kteří nebudou pracovní dobu respektovat, by podle zákona hrozila pokuta až 30 tisíc eur (přes 800 tisíc korun).

Zaměstnanci by podle ministra Heila měli mít záruky, že jim jejich pobyt doma nezabrání zapojit se do firemních procesů - a nepropásnou kvůli němu například možnost školení nebo povýšení. Zákon by měl nově regulovat také odpovědnost za pracovní úrazy: léčit by si je lidé mohli u podnikového lékaře, jako kdyby se jim staly na pracovišti. Tuhle otázku zatím německé - podobně jako české - právo příliš neřeší.