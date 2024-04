Japonsko kvůli neukázněným turistům zablokuje výhled na Fudži z oblíbeného instamísta

Město Fudžikawagučiko se chystá vztyčit bariéru, aby zaclonilo výhled na horu Fudži z místa, odkud si ji s oblibou fotografují turisté. Důvodem je neukázněnost a příliš velký počet především zahraničních turistů, kteří na místo přicházejí, píše list The Guardian.

Síť dosahující výšky 2,5 metru a délky 20 metrů by mohla být natažena již příští týden, uvedl podle listu The Guardian jeden z představitelů města. "Mrzí nás, že to musíme udělat, ale někteří turisté nerespektují pravidla," prohlásil úředník. Poukázal mimo jiné na to, že turisté za sebou zanechávají odpadky a porušují dopravní předpisy.

Téměř symetrická aktivní sopka Fudži, která měří 3776 metrů, se nachází jihozápadně od Tokia a figuruje na seznamu světového dědictví UNESCO. Nejvyšší horu Japonska lze ve městě Fudžikawagučiko fotografovat z různých míst, zvlášť oblíbená je ale vyhlídka, kde se hora Fudži tyčí za jedním z obchodů řetězce Lawson, které jsou pro Japonsko typické.

Vzhledem ke zmíněné kombinaci "se na sociálních sítích rozšířila informace, že toto místo je velmi japonské", řekl deníku The Guardian představitel města. Podle něj převážně zahraniční turisté neustále zaplňují kus chodníku naproti obchodu Lawson.

Opatření má rovněž chránit nedalekou zubní kliniku před turisty, z nichž někteří v okolí parkují bez povolení, a dokonce v touze po dokonalém záběru lezou na střechu budovy, řekl úředník.

Město vyjádřilo lítost, že muselo ke "krajnímu opatření" sáhnout, není ale zdaleka jediné, které davy neukázněných turistů trápí. Od letošního léta budou muset turisté, kteří chtějí vystoupit na horu Fudži, zaplatit poplatek 2000 jenů (298 Kč). Pro zpoplatnění se japonské úřady rozhodly proto, že je stezka přelidněná, což vyvolává zvýšené riziko nehod a obavy z ničení životního prostředí v oblasti.

Město Kjóto zase kvůli přeplněnosti a nevhodnému chování zakáže turistům vstup do postranních uliček čtvrti Gion, která je tradičním domovem gejš a která patří k nejoblíbenějším cílům návštěvníků Kjóta.

Do Japonska nyní míří rekordní množství turistů; v březnu poprvé měsíční počet návštěvníků přesáhl tři miliony, píše The Guardian. Nejvíce lidí přicestuje do Japonska z Jižní Koreje, následují Tchaj-wan a Čína, uvádí japonská tisková agentura Kjódó.