Proč zrovna čtvrtek? Aby si lidé nakoupili, říká Blatný. Zatím ale není situace dobrá

Z výroků členů vlády po nedělním jednání je zřejmé, že na její rozhodnutí o čtvrtečním otevření obchodů měly mimo jiné vliv předvánoční nákupy. Ministři chtěli pustit lidi do podstatně většího množství obchodů a do restaurací, zároveň se ale obávali udělat to už v pondělí. "Zlepšení epidemiologické situace nebylo takové, abychom otevřeli v pondělí," řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Před nedělním jednáním stála vláda před velmi očekávaným, ale také složitým rozhodnutím. Mnozí podnikatelé, zejména majitelé menších obchodů a restaurací, volali stále hlasitěji po otevření svých obchodů, zároveň ale odborníci upozorňovali, že nárůst počtu nakažených koronavirem klesá pomaleji, než by bylo potřeba.

O to více bylo zajímavé vědět, proč se nakonec členové vlády rozhodli pro rozvolňování. A také proč zvolili čtvrtek, když původně mluvili o variantě otvírat v pondělí.

"Vyšlo to především z toho, že za poslední dva nebo tři dny došlo ke zlepšení v těch krajích, které byly rizikové," vysvětloval ministr zdravotnictví Jan Blatný, který si pochvaloval, že vláda se rozhodla jednohlasně. Ovšem pár hodin po jednání je zřejmé, že tomuto konsenzu předcházely poměrně dlouhé debaty, kdy ministři měli rozdílné názory.

Na otázku Aktuálně.cz, proč se vlastně vláda rozhodla pro čtvrtek a zda nedala spíše na tlak veřejného mínění než stanoviska epidemiologů, Blatný odpověděl, že důvodů bylo několik. A roli v nich hrálo také veřejné mínění a předvánoční nákupy.

"Musíme si uvědomit, že čím kratší bude doba, kdy budou obchody před Vánocemi otevřeny, tím větší bude koncentrace osob v obchodech. Protože lidé si budou chtít koupit dárky, já tomu rozumím, mají se rádi, je to tak v pořádku. A kdybychom tuto dobu na nakupování zbytečně zkracovali, potom bychom zbytečně zvyšovali riziko koncentrace osob a nákazy," odpovídal v neděli po jednání vlády Blatný.

Zároveň tvrdil, že s tímto návrhem přišel on, a to hlavně proto, že se prý epidemiologické situace zlepšuje. "Přišel jsem s tím na základě vyhodnocení dat, která jsme velmi dlouho diskutovali i s Ústavem zdravotnických informací a statistiky a s ostatními kolegy, kteří se hodnocení situace zabývají," řekl Blatný a na dotaz Aktuálně.cz, v čem se situace zlepšila, když v týdnu nevypadala příliš dobře, se zmínil o vývoji v krajích. "Vyšlo to především z toho, že za poslední dva nebo tři dny došlo ke zlepšení v těch krajích, které byly rizikové," tvrdil Blatný, který ale hned připustil, že zlepšení nebylo takové, aby umožnilo otvírání už teď v pondělí.

Ministr se odvolával také na čísla a předpovědi Ústavu zdravotnických informací a statistiky, která prý ukazují na možnost čtvrtečního rozvolňování. "Predikce ústavu jsou dlouhodobě velmi kvalitní. A když jsme to aplikovali na příští týden, tak z toho vyšel právě čtvrtek jako den, který je dostačující," upřesnil Blatný.

Někteří členové vlády byli až pro další týden

Na jednání vlády dokonce zazněly návrhy, aby k otevření došlo až příští pondělí. Jenže to se zase nelíbilo některým ministrům, a proto nastal kompromis - čtvrtek.

"Toto je rozumný kompromis, který umožní absolvovat ještě jeden nákupní víkend před Vánocemi. Věřím, že lidé své nákupy nějak rozfázují, rozvrhnou a že budou dodržovat všechna opatření," potvrdil v diskusním pořadu Partie televize Prima ministr vnitra Jan Hamáček.

Právě on patřil k těm, kteří původně chtěli odstartovat rozvolňování až další týden. "Část vlády včetně mě navrhovala, že bychom mohli ještě týden počkat, část vlády říkala od pondělka," popsal zasedání Hamáček, který v týdnu na své tiskové konferenci odmítal rychlejší rozvolňování. "Pět tisíc osm set nakažených za včerejšek je pořád strašně vysoké číslo," řekl ve středu Hamáček. "Nejsem takový optimista jako někteří kolegové. Tlak zájmových skupin je ale obrovský," podotkl.

Mimochodem, místopředseda ČSSD Michal Šmarda si v sobotu na sociálních sítích postěžoval na postup vlády. "Nemohu si koupit tkaničky do bot v malém obuvnictví. Přesto si je mohu koupit v obřím obchodě. A to prostě není fér. Je to brutální k malým podnikatelům. A zároveň to strašně zvýhodňuje ty největší. Jak typické pro tuhle dobu," napsal.

Premiér Andrej Babiš v sobotním rozhovoru pro Právo nemluvil nijak optimisticky. "Když čísla nebudou dobrá, tak obchody otevřené nebudou. Nemůžeme si dovolit riskovat třetí vlnu," uvedl mimo jiné.

Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek ve čtvrtek dokonce řekl, že rozdíly ve výskytu koronaviru mezi regiony jsou alarmující. "Je to velice špatné. Stav rozhodně není v tuto chvíli úplně uspokojivý, brždění dál probíhá, ale relativně se zastavilo a zejména v některých regionech situace osciluje na hraně potenciálního rizika," sdělil Radiožurnálu. Poukázal na nedobrý stav na Vysočině, v Pardubickém, Královéhradeckém a v Karlovarském kraji.

Jak velkou roli tedy hrálo veřejné mínění, kdy nejen majitelé obchodů a restaurací stále více volali po tom, aby mohli otevřít? Ministr Blatný v neděli tvrdil, že veřejné mínění je podle něj rozdělené na dvě přibližně stejné skupiny - tedy část rozvolňování chce, část je pro pomalejší postup.

"Veřejné mínění je něco, co ovlivňuje nás všechny, každý dostáváme stovky mailů. Když se ale podíváte na jakýkoliv průzkum, je to padesát na padesát. Polovina populace by chtěla, aby se postupovalo rychleji, polovina pomaleji. V tomto ohledu nás veřejné míněné opravdu ovlivňuje, ale nevidím zde jasnou tendenci jedním nebo druhým směrem. Nemyslím, že by bylo veřejné mínění pouze ze strany obchodníků," soudí ministr zdravotnictví.

Každopádně ale musí lidé počítat s tím, že i když na nákupy budou moci vyrazit, další předvánoční rozvolňování nemohou téměř jistě očekávat. "Je extrémně nepravděpodobné, že bychom se do konce roku dostali do stadia, které bude nižší než třetí stupeň protiepidemického systému," upozornil Blatný. Další rozvolňování by bylo možné až při druhém stupni. Co bude po Vánocích a Novém roce, to teď nikdo netuší, i sám ministr říká, že celý systém hodnocení bude vláda analyzovat.

"Konec roku je dobou, která je dostatečná k tomu, abychom vyhodnotili, jak je celý systém nastaven. Od začátku jsem říkal, že ho nechci měnit minimálně do konce roku. Potom uděláme analýzu a uvidíme, jestli bude třeba udělal nějaké drobné změny," avizoval.