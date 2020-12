Do konce roku může být hotových pět vakcín na covid-19. Jednu už Británie schválila

Do inaugurace nového amerického prezidenta zbývá ještě sedm týdnů, už nyní však není nouze o spekulace týkající se příštích voleb hlavy státu v USA. Pozornost se přitom upírá především k odcházejícímu šéfovi Bílého domu Donaldu Trumpovi, který by v roce 2024 mohl usilovat o druhý mandát. Ohlášení kandidatury by podle nejnovějších zpráv mohlo přijít už v lednu.

Trump se zatím k příštímu volebnímu cyklu jasně nevyjádřil. Pokud by už nyní kandidaturu potvrdil, uznal by tím, že jej 20. ledna ve funkci vystřídá bývalý viceprezident Joe Biden, který podle částečně potvrzených výsledků vyhrál letošní volby se ziskem 306 volitelských hlasů z celkových 538. Trump i skoro měsíc po konci hlasování ale porážku odmítá a pokračuje ve snaze změnit výsledky soudní cestou.

Jeho kroky v zákulisí ovšem naznačují, že si je dobře vědom toho, že Bílý dům po čtyřech letech bude muset opustit. Zpravodajský server Axios už 9. listopadu přinesl zprávu, že prezident údajně se svými poradci probíral plány ohledně roku 2024.

Další signál poskytla uniklá nahrávka pořízená při úterním vánočním večírku v Bílém domě. Na ní Trump naznačuje, že když se mu nyní nepodaří udržet při moci, pokusí se v dalších letech o návrat do čela Spojených států. "Byly to skvělé čtyři roky. Snažíme se udělat další čtyři roky. V opačném případě se uvidíme za čtyři roky," citovala jeho slova média.