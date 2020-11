Jak smrtící je epidemie v Česku? V říjnu umíralo o polovinu lidí více než obvykle

Mezi 12. a 18. říjnem v Česku zemřelo výrazně více lidí, než bývalo obvyklé v předchozích letech. Nová data Českého statistického úřadu ukazují, že v tomto období zemřelo 2892 lidí, zatímco v minulosti to bylo kolem dvou tisíc lidí. Lze přitom očekávat, že v dalších týdnech bude rozdíl ještě větší, protože počet lidí, kteří zemřeli na koronavirus, skokově narůstal až do listopadu.

Oficiální data ministerstva zdravotnictví uvádí, že ve 42. týdnu letošního roku (čili 12. až 18. říjen) zemřelo s koronavirem 487 lidí. Odborníci však opakovaně upozorňují, že na základě tohoto čísla nelze tvrdit, u kolika přesně lidí zapříčinil koronavirus smrt.

Jedním důvodem je fakt, že statistiky neumí odlišit pacienty, jejichž zdravotní stav byl už před nakažením nemocí covid-19 natolik závažný, že by i bez něj pravděpodobně zemřeli. Na druhou stranu ze statistik ministerstva o obětech koronaviru vypadávají ti, kteří kvůli němu zemřeli doma, aniž by se u nich přišlo na to, že se virem nakazili.

O něco reálnější obrázek tak může nabídnout celkový počet úmrtí v Česku, který pravidelně - ač se zpožděním - zveřejňuje Český statistický úřad. Z něho vyplývá, že letos ve 42. týdnu zemřelo 2892 lidí, zatímco v předchozím desetiletí se toto číslo pohybovalo kolem dvou tisíc, případně lehce nad dvěma tisíci. Nejhorší byl v uplynulých letech rok 2016, během kterého v tomto týdnu zemřelo 2142 lidí, což je ale stále o 750 méně než letos.

Nejvíce úmrtí od roku 2011, odkdy statistici tato čísla zveřejňují, měl letošek také v předcházejícím týdnu, během kterého zemřelo 2572 lidí. Nejhůře na tom byl tento rok i v zářijových týdnech, přestože rozdíl mezi ním a ostatními lety ještě nebyl tak vysoký.

Zvyšující se počet mrtvých v tomto roce přitom časově odpovídá růstu počtu lidí, kteří na covid-19 zemřeli a které uvádí statistika ministerstva zdravotnictví. V tuto chvíli neexistuje jiné vysvětlení než to, že příčinou vyšších počtů je epidemie koronaviru.

Na základě toho lze bohužel předpokládat, že pro následující týdny bude rozdíl mezi letošním rokem a těmi minulými ještě výraznější. Počty zemřelých na koronavirus totiž v tomto období skokově rostly a vrcholu dosáhly až na začátku listopadu, kdy se tato hodnota ustálila a začala pomalu klesat.

Zatímco ve zmiňovaném 42. týdnu, k němuž statistický úřad zatím vydal poslední data, zemřelo na koronavirus podle údajů ministerstva zdravotnictví 487 lidí, v následujícím týdnu to už bylo 868 a o další týden později už 1323. První listopadový týden pak covidu podlehlo 1481 lidí.