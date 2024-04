Totální likvidace. Expertka popsala černý scénář pro Ukrajinu. Známe ho z historie

Situace na bojišti se vlivem nedostatku munice stává pro Ukrajinu kritická a předpovědi vojenských analytiků na nadcházející měsíce nevěstí nic dobrého. Ukrajinci si ovšem porážku nepřipouští a podle ukrajinistky Lenky Víchové ani nemají jinou možnost. "Rusové v průběhu války naprosto ztratili tvář. Ukrajinci by v případě porážky dopadli tak, jako obyvatelé Buči," říká ve Spotlightu.

Podle Víchové by porážka Ukrajiny znamenala pro tamní obyvatele to, o co už se Rusko snaží od počátku 20. století. "Genocida, uměle vyvolaný hladomor, totální likvidace elit a ukrajinský jazyk by se přestal používat," vyjmenovává expertka hrozby, které Ukrajinu sužovaly už v minulosti a mohou podle Víchové nastat znovu.

Sama však věří, že k ničemu takovému nedojde a cituje ukrajinského historika Jaroslava Hrycaka, který prohlásil, že už teď Ukrajinci navzdory ruskému tlaku dokázali neuvěřitelné. Existují, přestože už by dávno existovat neměli.

V aktuální situaci se Ukrajinci snaží žít i normální životy, těžko by se ale podle Víchové na území napadeného státu našel někdo, koho by se válka nijak nedotýkala. "Nikdo z nich není šťastný. Ani ti, co jsou na frontové linii, ani ti, co jsou v týlu. V každém to hlodá a bolí je to," popisuje expertka různé zkušenosti, které sesbírala od lidí žijících v Ruskem napadené zemi.

Specifická situace je navíc podle ní na okupovaných územích, kde se Rusové snaží ukrajinskou identitu kompletně vymazat. "Soustředí se silně na mládež. Ukrajinština je pochopitelně zakázaná a vyučují se zfalšované dějiny Ruska," říká expertka.

Dalším "donucovacím" prostředkem Ruské federace je také podle Víchové okupačními úřady vyžadované přijímání ruského občanství. "Váš byt bude přepsán na někoho jiného nebo třeba nedostanete základní lékařskou pomoc," popisuje ukrajinistka "tresty", které za odmítnutí občanství hrozí.

Celý rozhovor si můžete pustit ve videu níže nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:33-1:58 Jaká je atmosféra na Ukrajině dva roky od ruské invaze?

1:58-6:40 Připouští si podle ukrajinistky Lenky Víchové Ukrajinci možnost, že by mohli prohrát? Jak snášejí zprávy o tom, že jejich armáda nemá dost munice?

6:40-10:20 Jak velké naděje nebo obavy vkládají Ukrajinci do prezidentských voleb ve Spojených státech? Co pro Ukrajinu znamená americká pomoc a co by znamenala případná ukrajinská prohra?

10:20-15:04 Je na Ukrajině někdo, koho se válečný stav vůbec nedotkl, nebo válka zasáhla skutečně všechny Ukrajince? Jak vypadá život na územích, která teď ovládají Rusové? Jaká budoucnost čeká Ukrajince, kteří na okupovaných územích žijí? Věří, že jednou dostanou své území zpátky?

15:04-20:28 Jakou podporu má v současnosti ukrajinské vedení? Dokáže se Západ dívat na prezidenta Volodymyra Zelenského dostatečně kriticky? Dalo by se podle Víchové o něm už dnes říct, že splnil svoji historickou úlohu? A jakými lidmi se prezident Zelenskyj obklopuje?

20:28-24:08 Kdo podle Víchové přijde po Zelenském? Tvoří se na Ukrajině nějaká nová politická elita? A jsou na Ukrajině i nějací politici, kteří by případně byli ochotni přistoupit na nějaký kompromis a s Ruskem vyjednávat?

24:08-30:19 Co bude podle Víchové největší problém Ukrajiny, až skončí válečný stav nebo až skončí válka? Změnil se nějak vliv ukrajinských oligarchů? V čem? A mají nějací oligarchové také vliv a přístup k Volodymyru Zelenskému? Jaká budoucnost Zelenského podle Víchové čeká a jaký osud by mu ona sama přála?