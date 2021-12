16 let s vámi. Zavzpomínejte s námi na události, které formovaly nás i společnost

Do redakce Aktuálně.cz, konkrétně do rukou politické zpravodajky Kateřiny Eliášové, putuje prestižní cena pro novináře do 33 let. Za způsob, jakým Katka Eliášová popisuje zákoutí české politické scény, byla odbornou porotou Nadace Český literární fond vybrána mezi nositele prestižní novinářské ceny K. H. Borovského za rok 2009.