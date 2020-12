Důkazy jsou nezvratné. Velký speciál o klimatu rozkrývá, jak hluboké krizi čelíme

#palinasklima Část II.

Rakouský ledovec Jamtalferner je mementem klimatické změny. Leží jen 350 km od našich hranic a v důsledku oteplování rok co rok taje. Do 20 let podle odborníků zmizí úplně. A podobná budoucnost čeká i další ledovce nejen v Evropě.

Planeta se otepluje nejvíc v historii měření. Koncentrace emisí oxidu uhličitého, který se na růstu teplot významně podílí, je nejvyšší za poslední minimálně čtyři miliony let. V jakém stavu je Země? A co to znamená pro Česko a každého z nás? Deník Aktuálně.cz v letošním roce publikoval desítky reportáží, fotogalerií i videí věnovaným klimatickým změnám. Nyní speciální projekt Planeta v nouzi vrcholí velkou infografikou.