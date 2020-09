Výhružný dopis Kuberovi i Kellnerova tajná kampaň. Aktuálně.cz rozkrývá čínský vliv

Hrad ve spolupráci s čínskou ambasádou tlačil na Jaroslava Kuberu, aby si rozmyslel návštěvu Tchaj-wanu. Velvyslanectví tajně financovalo konference na Karlově univerzitě zaštítěné přímo rektorem. Home Credit nejbohatšího Čecha Petra Kellnera zase kampaň vylepšující obraz komunistického státu. Čínský vliv v Česku rozkrývá redakce Aktuálně.cz. Můžete tuto práci ocenit hlasováním v Novinářské ceně.

Lidé mohou v Česko-slovenské ceně veřejnosti Nadace OSF hlasovat do 17. září. Oceňte práci reportérů Aktuálně.cz Lukáše Valáška a Jana Horáka.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) končí svou historickou návštěvu na Tchaj-wanu, která vyvolala nadšení demokratického ostrovního státu a zlobu komunistické pevninské Číny. Na začátku jeho rozhodnutí odjet stála debata, kterou rozpoutalo Aktuálně.cz, když zveřejnilo výhružný dopis čínské ambasády. S vlastním přípisem ho Hrad tajně předal Vystrčilově předchůdci Jaroslavu Kuberovi (ODS). Ten pár dnů potom náhle zemřel. "Jsem Tchaj-wanec," pronesl nyní Vystrčil na půdě Tchaj-wanu parafrázi slavného citátu amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho.

Deník Aktuálně.cz ovšem za poslední rok rozkryl hned několik dalších kauz, které pronikání čínského vlivu do Česka ukazují. Redakce přináší analýzu událostí, které jako by vypadly z příruček bezpečnostních analytiků popisujících, jak čínský komunistický režim na Západě operuje. Spoluautor zjištění Lukáš Valášek za svou práci letos v červnu získal Novinářskou křepelku pro mladé a perspektivní novináře do 33 let.

Karlova univerzita v problémech

Když v roce 2016 rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima zakládal Česko-čínské centrum, jako výkonného šéfa si vybral Miloše Balabána. Ten už v té době na škole šéfoval výzkumnému Středisku bezpečnostní politiky. Rektor navzdory tomu, že Karlova univerzita má na Filozofické fakultě kvalitní sinology, do čela centra vybral člověka, který se Číně nikdy podrobně nevěnoval. Tři roky poté Aktuálně.cz odhalilo, že konference Česko-čínského centra, které Balabán organizoval, skrytě financovala čínská ambasáda.

Konference přitom dle expertů splňovaly snad všechny znaky, kvůli kterým se čínský režim na západní vysoké školy snaží proniknout. Dle sinologů byly vychýlené ve prospěch komunistického státu, na univerzitě také začal Balabán vyučovat předmět o výhodách čínské Nové hedvábné stezky, zásadního projektu nynější komunistické vlády. I ten platila čínská ambasáda. A část studentů a expertů si stěžovala, že je nekritický.

Jak plyne ze zjištění Aktuálně.cz a Respektu, trojice nejlepších studentů předmětů vybraných Balabánem následně vyrazila na výlet do Číny, kompletně placený čínskou stranou. Právě před tímto způsobem "zaháčkování si" českých studentů přitom varuje česká tajná služba.

Za odměnu s UK zdarma do Číny Miloš Balabán také na Univerzitě Karlově vyučoval kurz o projektu čínské vlády Nová hedvábná stezka. I za ten jeho soukromá firma naúčtovala 69 206 korun čínské ambasádě. Dle zjištění Aktuálně.cz a Respektu nejlepší studenti, kteří se kurzu účastnili a Balabán je vybral, navíc dostali osmidenní zájezd do Číny kompletně placený čínskou ambasádou. Šéf Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka přitom paradoxně nedávno ve sněmovně varoval před tím, že Čína vytipovává vědce a další důležité osoby v Česku, zve je do Číny a snaží se je dostat na svou stranu a získat od nich informace. Více čtěte zde…

Zároveň Balabánovi jeho prominentní post na Univerzitě Karlově dal přístup k řadě citlivých informací. Pořádal totiž další bezpečnostní konference, na kterých se každoročně potkávali politici, diplomati či pracovníci bezpečnostních složek.

Měl také vliv na to, jak Česko k bezpečnostním hrozbám přistupuje. Jako badatel Univerzity Karlovy se podílel na citlivém bezpečnostním výzkumu. Dokonce dělal oponenta auditu národní bezpečnosti, který měl za cíl identifikovat hrozby pro Česko a najít proti nim obranu. A to včetně Číny. Ministerstvo vnitra po textech Aktuálně.cz nakonec s výzkumníky, kteří byli na výplatnici čínské ambasády, spolupráci ukončilo.

Po sérii textů Aktuálně.cz také Univerzita Karlova Balabána a spřátelené akademiky, přes jejichž společnost s ručením omezeným peníze na akce univerzity tekly, propustila.

Rektor Zima po uveřejnění těchto informací tvrdil, že Balabána takřka nezná. Přitom on osobně ho jmenoval na post šéfa Česko-čínského centra a pak konference zaštiťoval. Česko-čínské centrum Karlovy univerzity v reakci na kauzu čínských peněz zrušil.

Zima se hájil i tím, že konference univerzita platila z vlastních zdrojů a o financování Čínou nevěděla. Klíčové účetnictví má ovšem Balabánova soukromá firma, přes kterou peníze tekly, a ta se školou odmítá spolupracovat tak, jak akademický senát požaduje. Jak s penězi Balabán a další akademici zacházeli, ovšem vyšetřuje také policie.

ČSSD na kauzu nijak nereagovala. A to navzdory tomu, že Balabán - člen sociální demokracie - je šéfem její komise pro obranu. Předseda strany Jan Hamáček se k tomu odmítá vyjadřovat. Další prominentní členové strany Balabána hájí.

Letos v srpnu navíc Aktuálně.cz napsalo, že Balabán pod hlavičkou nově založeného spolku pořádá další ročník své bezpečnostní konference. Dal jí záštitu ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD), jeho přítel. Akce se má konat při příležitosti německého předsednictví EU. Německý velvyslanec se od ní distancoval a někteří účastníci, kterými se Balabán při žádosti o záštitu prokazoval, o pozvání vůbec nevěděli. Po váhání se navíc navzdory názoru expertů svého vlastního ministerstva rozhodl záštitu udělit i Zaorálkův spolustraník ve vládě - ministr zahraničí Tomáš Petříček.

Tajný projekt Home Creditu

Vloni v prosinci se ukázalo, že síť prosazující zájmy komunistické Číny se vine i daleko od Karlovy univerzity. Aktuálně.cz totiž odhalilo, že PR agentura placená Home Creditem nejbohatšího Čecha Petra Kellnera ovlivňovala českou společnost ve prospěch Číny. Vytvořila síť odborníků, novinářů a politiků, z nichž někteří ani nemuseli vědět, čeho jsou součástí. Založila Vítu Vojtovi, který tlumočí hlavám státu, institut věnující se Číně nebo si účtovala napadání a monitoring kritiků čínského režimu. Vše za pomoci PR agentury C&B Reputation Management.

Pro Kellnera jsou přitom vztahy s Čínou klíčové. Home Credit tam má rozpůjčováno díky licenci od tamní vlády na 300 miliard korun. A naprosto závisí na libovůli tamější komunistické strany. Přímo čínský prezident Si Ťin-pching Home Credit v minulosti uváděl jako příklad úspěšné spolupráce mezi západní firmou a komunistickým státem. Home Credit sám označoval za "největšího poskytovatele miniúvěrů v celé ČLR".

PPF navíc kupuje nejsledovanější televizní stanici v Česku, TV Nova. Tvrdí, že jde jen o byznys a nebude se pokoušet s její pomocí ovlivňovat veřejné mínění. Aktuálně.cz před časem prokázalo, že se pokoušela prostřednictvím dceřiné firmy Home Credit ovlivňovat jiná média.

Home Credit nejprve označil materiály, z nichž Aktuálně.cz vycházelo, za kradené a dost možná pozměněné. "Kategoricky odmítáme tvrzení, že by Home Credit stál za vytvářením 'tajných sítí' na ovlivňování veřejného mínění," uvedl mluvčí firmy Milan Tománek. Přiznal ovšem, že úvěrová firma podporovala institut Sinoskop tlumočníka Miloše Zemana a dalších politiků v Číně Víta Vojty. Navzdory tomu, že Vojta opakovaně tvrdil, že si vše platí sám a je zcela nezávislý.

Ze zjištění Aktuálně ovšem plyne, že vše od vytvoření webu, mediálního školení pro Vojtu až po "editaci" jeho textů platil Home Credit.

Po třech dnech Home Credit PR kampaň potvrdil. Hájí se však tím, že chtěl jen vyvážit veřejnou debatu o Číně. "Společnost Home Credit ve snaze bránit se opakovaným mediálním útokům, které poškozují její byznys, uzavřela v dubnu 2019 smlouvu s PR agenturou C&B Reputation Management. Zadáním bylo racionalizovat veřejnou diskusi v České republice o podnikání v Číně s cílem dosáhnout oslabení extrémních pozic ve veřejném prostoru a vnést do veřejné debaty fakta o podnikání a životě v Číně s cílem zlepšení česko-čínských vztahů," píše se v prohlášení. Nic prý nedělala v zájmu Číny, ale jen svého byznysu.

PPF tvrdí, že nemá zájem zasahovat do politiky, Kellner to napsal i ve výroční zprávě. "PPF jako firma nemůže a nechce, ač je z­ toho někdy podezírána, vstupovat do politiky. Naší prací a odpovědností je dobře řídit naše jednotlivé společnosti, dělat poctivě a­ efektivně náš byznys, držet se přitom západních podnikatelských standardů," napsal nejbohatší Čech Petr Kellner ve výroční zprávě své skupiny PPF za rok 2018.

Nicméně kampaň PR agentury, kterou platil Home Credit miliardáře Kellnera, se zaměřila i na politiky. Píáristi připravovali konferenci oficiálně pořádanou poslancem ODS Janem Skopečkem, brífovali pražské opoziční zastupitele, kteří poté kritizovali Zdeňka Hřiba (Piráti) za rozvázání smlouvy s Pekingem, nebo monitorovali k Číně kritického senátora Pavla Fischera.

Fischer v reakci na to podal trestní oznámení, protože chtěl zjistit, jaké informace o něm agentura shromažďovala. Policie ho po čase odložila. Sněmovna se v reakci na zjištění Aktuálně.cz nakonec shodla na založení stálé komise pro hybridní hrozby, která by dle plánu měla utajené působení Číny i dalších států v Česku zkoumat.

Odhalení Aktuálně.cz mělo dopad kromě Kellnera i na dalšího miliardáře Daniela Křetínského. Agenturu C&B, kterou Home Credit platil, aby v Česku vylepšovala obraz Číny, z většiny vlastní Tomáš Jirsa. Ten zároveň až doteď působil jako jednatel vydavatelské firmy zpravodajského portálu Info.cz.

Vlastní ho právě Křetínský, který zároveň vydává třeba i bulvární deník Blesk. Jirsa web nejenom řídil po byznysové stránce, ale rovněž se podílel na pravidelném podcastu Insider, napsal pro Info.cz několik komentářů a vedl porady vedení, na kterých se řešil obsah. A jeho C&B vykázala Home Creditu jako výsledek své činnosti hned osm výstupů na Info.cz. Mimo jiné i komentáře šéfredaktora Michala Půra.

Ten loni v prosinci těsně po zveřejnění textů Aktuálně.cz oznámil, že Jirsa jako vydavatel končí. A on společně s redaktory Info.cz od Křetínského koupí. To se ale dodnes nestalo.

Info.cz navíc dále sídlí ve stejné budově jako Jirsova PR agentura C&B. A Jirsa s šéfredaktorem Půrem opět začal dělat podcast Insider. Ani jeden z mužů dodnes neodpověděl na otázky, které ve veřejném zájmu Aktuálně.cz položilo.

Aktuálně.cz zmapovalo, že PR agentura Jirsy, který vydával Info.cz, má politických klientů více. Pracovala například pro šéfa odborů a možného prezidentského kandidáta Josefa Středulu. Nebo pro nové hnutí Trikolóra Václava Klause ml. Středula tvrdil, že mu píáristi pomáhali zadarmo. Klaus připouštěl jen to, že si platí dílčí služby.

Česká odhalení zasáhla i do americké politiky. Vlivný americký senátor USA Marco Rubio v únoru vyzval americkou vládu, aby prověřila prodej televize Nova a dalších stanic do rukou Petra Kellnera. Odkazuje se přitom právě mimo jiné na zjištění Aktuálně.cz, že jeho firma Home Credit platila tajnou kampaň na podporu komunistické Číny v Česku. Kellnerovu korporaci PPF Rubio označil za prostředníka zájmu komunistického státu.

V polovině srpna pak Česko navštívil americký ministr zahraničí Mike Pompeo. Ve svém projevu v Senátu argumentoval i prací Aktuálně.cz o působení komunistické Číny v Česku. Zmínil i výhružný dopis čínské ambasády, který redakce zveřejnila.

Komunistická propaganda v novinách pražského jara

V lednu Aktuálně.cz popsalo pronikání čínské propagandy do Literárních novin. Zatímco tajná služba BIS opakovaně varuje před vlivovými operacemi Číny, Literární noviny zintenzivnily spolupráci s čínským vládním deníkem Kuang-ming ž'-pao. Někdejší noviny pražského jara 1968 začaly přetiskovat přímo texty komunistických novinářů. Majitel Literárních novin Miroslav Pavel odmítl říct, kolik za to Čína platí. Dalšího více než půl milionu dostal od českého státu.

Redakce také zmapovala skutečné pozadí diplomatického skandálu, který se odehrál uprostřed koronavirové krize mezi Českem a Itálií poté, co policie ve skladu v Lovosicích zabavila humanitární pomoc pro Itálii. Ukázalo se ovšem, že vybavení původně skladoval jeden z nejvlivnějších mužů čínské komunity v Česku. Statisíce roušek dovezených Čou Ling-ťienem následně skončilo v rukou českého překupníka, který se je předraženě pokoušel prodat státu. Zbytek podle svého tvrzení Čou posílal jako pomoc z Číny do Itálie. Kde se zdravotnické pomůcky v jeho skladu v Česku vzaly, věrohodně nevysvětlil.

BIS navíc varovala vládu, že čínská komunita v Česku ještě před tím, než koronavirová epidemie dorazila do země, skupovala masivně ochranné pomůcky a posílala je domů. Zapojil se právě i vlivný muž zdejší komunity Čou Ling-ťien přímo napojený na komunistickou vládu.

Aktuálně.cz společně s týdeníkem Respekt také mapovalo únorovou cestu prezidentova kancléře Vratislava Mynáře a jeho poradce Martina Nejedlého do Číny. Platila ji česko-čínská komora Jaroslava Tvrdíka, který letěl s nimi. Hrad tvrdí, že Mynářovu letenku za 150 tisíc lobbistovi následně proplatil. Fakturu ukázat odmítá. Tvrdík popřel, že by už tehdy domlouvali miliardové nákupy roušek pro Česko, které následně osobně řídil a vybíral čínské firmy, jimž pak stát za nákup ochranných pomůcek poslal miliardy.

Vláda české firmy začala oslovovat s prosbou o pomoc až potom, co Aktuálně.cz upozornilo, že zatímco premiér Andrej Babiš a ministr vnitra Jan Hamáček na letišti vítali zásilky pomůcek z Číny za miliardy, například výrobce špičkových ochranných obleků či masek si stěžuje, že na poptávku od státu čeká marně.

Komunistická země má přitom dle dalšího zjištění redakce v plánu s "rouškovou diplomacií" v Evropě pokračovat. Čína totiž chce zakládat v Evropě lékařská pohotovostní centra. Podle českých diplomatů si tím chce zachovat pozici klíčového dodavatele zdravotnických pomůcek. Pokud by se v budoucnu ve střední a východní Evropě objevila další vlna koronaviru, Čína by jednoduše "otevřela zásoby" pro své spojence.

Redakce v dubnu získala analýzu, kterou nechal vypracovat ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Dokument rozebírá, jak se změní svět kvůli koronaviru, a doporučuje strategii české zahraniční politiky. Experti ministerstva varují před tím, že Čína zatajovala informace o koronaviru a pandemii se i za pomoci propagandy pokusí využít k rozklížení Západu a získání dominance. Před tím, že by se Čína mohla pokusit odvládnout zdravotnická zařízení evropských zemí, varoval i Brusel.

Boj o mobilní sítě páté generace

Čínský zájem v Česku se také soustřeďuje na mobilní sítě páté generace. Právě český Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost už předloni vydal varování proti firmě Huawei, u jejíchž výrobků je podle něj hrozba, že čínské komunistické vládě mohou sloužit ke špionáži. Huawei se ovšem nyní snaží rozhodnutí českého kyberúřadu zvrátit.

Aktuálně.cz tak popsalo, že česká média uveřejnila závěry studie, podle níž by vyloučení firmy Huawei z budování sítí páté generace stálo Česko až 38 miliard korun. Dle zjištění redakce ovšem tato data platil přímo Huawei. Jako součást kampaně za to, aby v budování 5G sítí v Česku mohl technický obr podezřívaný ze špionáže pro komunistickou Čínu figurovat. I přes varování bezpečnostních složek.

České skandály rozkryté Aktuálně.cz překročily hranice republiky. Informovaly o nich i prestižní deníky Le Monde, Financial Times nebo The Guardian. Ale i Radio Taiwan International, singapurské The Epoch Times nebo média v Itálii. Ještě před tím se rapidně zhoršujícím vztahům s Čínou věnoval i týdeník The Econonomist. "Čína zkouší ovlivnit Čechy. A selhává," zněl titulek.