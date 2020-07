Podnikatel prodal Zemanovi pozemek pro vilu. Dcera dostala milionovou zakázku z Lán

Dva týdny poté, co podnikatel prodal Miloši Zemanovi pozemek pro vilu, dostala dle zjištění Aktuálně.cz a HN jeho dcera zakázku v sídle prezidenta. Přesně na roční výročí transakce pak druhou. Přijde si na téměř 1,5 milionu korun. Navíc z Lán odkupuje za utajenou cenu dřevo. Nákup pozemku vyjednával kancléř Vratislav Mynář. Zakázky podepsal jeho stíhaný podřízený Miloš Balák.

Až Miloši Zemanovi za dva a půl roku vyprší mandát, má plán usídlit se ve stavení jen něco málo přes kilometr od sídla prezidentů v Lánech, kde přebývá nyní. "Na vilu nemám, ale mám celoživotní úspory, které mi umožní koupit si malý bungalov a v něm budu mít jednu místnost naplněnou knihami, bude tam houpací křeslo, budu si číst zajímavé knihy a nebudu muset odpovídat na pitomé otázky novinářů," představil Zeman své plány v roce 2018.

Loni pak dle kupní smlouvy zaplatil 2,5 milionu korun za tisíc čtverečních metrů stavebního pozemku v obci Lány místnímu podnikateli Josefu Hoškovi. Aktuálně.cz a HN ovšem zjistily, že téměř 1,5 milionu korun zároveň vzápětí začalo přitékat rodině Hoška z veřejného rozpočtu sídla prezidenta. Spolu s dřevem z lánských lesů.

Příjemcem těchto peněz ale nebyl přímo Hošek. Na hradních smlouvách je jméno živnostnice Ivany Píšové, která je podle pátrání redakce Hoškovou dcerou. Ještě v roce 2013 na webu nabízela manikúru. Avšak krátce poté, co její otec loni prodal Miloši Zemanovi pozemek, ji šéf Lesní správy Lány Miloš Balák vybral, aby ze stromů vyráběla pro Lány prkna, a nadvakrát jí za to zaplatí celkem téměř 1,5 milionu korun.

Píšová žádnou pilu nevlastní. Dle rejstříku má ale živnost na zpracování dřeva, kterou provozuje kousek od obce Lány - v areálu, který patří jejímu otci Hoškovi. A trvalé bydliště má v lánském domě, který rovněž vlastní Hošek.

První smlouvu za 580 800 korun s Píšovou Hrad uzavřel 13. března 2019. Tedy 14 dnů potom, co prezident Zeman podepsal kupní smlouvu na svůj nový pozemek, a uprostřed procesu zápisu změny vlastnictví do katastru, kterým se transakce definitivně stvrdila.

Na obou dokumentech je podpis Miloše Baláka, kterého policie už tři roky stíhá kvůli údajně cinklým zakázkám týkajících se majetku Hradu. Přesto zůstává ve funkci. Balák připouští, že je to poprvé, co Lesní správa zadala výrobu prken - podle něj kvůli kůrovcové kalamitě. Ale tvrdí, že transakce spolu nesouvisejí.

Protože se jedná o malou zakázku, nevztahuje se na ni povinnost soutěžit ji podle zákona. Balák tvrdí, že udělal poptávkové řízení, které paragrafy neupravují. Sám Hrad si v něm může oslovit, koho chce a jak chce. V minulosti takto získali z Lán peníze například sponzoři Miloše Zemana nebo advokátní kancelář Nespala, která za separátní peníze od Hradu hájí Hrad v kauze Peroutka.

"Víte, že je smrková kalamita? Víte, že je přebytek dřeva? Že to dřevo není kam dávat? Spotřebu prken jsme řešili tentokrát tak, že jsme si naše nechali pořezat," uvedl Balák.

Dokumenty, které sám loni zveřejnil v registru smluv, ale ukazují, že se šéf Lán Balák se svým podpisem unáhlil. Obora totiž v té době dle vlastního prohlášení neměla dostatek dřeva, ze kterého by mohla Píšová prkna vyrábět. Následovat v průběhu loňska tak musely dva dodatky, v nichž nakonec Hrad posunul smlouvou nařízené dodání prken až do konce roku 2019 "vzhledem k prodlevě objednatele s dodávkou řeziva".

Podpis druhé smlouvy v den výročí prodeje pozemku Zemanovi

Druhou smlouvu na výrobu prken za 880 880 korun pak Hrad s Píšovou podepsal letos 27. února. Na den přesně rok poté, co Miloš Zeman parafoval smlouvu s otcem Píšové, který z prezidenta udělal majitele klidného pozemku v obci Lány. A také krátce poté, co Zeman oznámil, že na dům dostal stavební povolení.

V obou případech přitom ve smlouvách Hrad znečitelnil pasáže, z nichž by se dalo odvodit, kolik platí za konkrétní typ prken, a porovnat to tak s nabídkou konkurenčních pil.

Aktuálně.cz a HN kontaktovaly Píšovou. Ta nejprve redakci tvrdila, že si nevybavuje, jak přesně došlo k tomu, že od Hradu získala zakázky za 1,5 milionu korun. Následně ale řekla, že sídlo prezidenta oslovila sama. Navzdory tomu, že šéf Lán Balák naopak tvrdí, že Hrad sám udělal poptávkové řízení.

"Já sháním zakázky pro svoji firmu. Žádná domluva nebyla. Sama jsem se byla ptát," reagovala Píšová a připustila, že Baláka zná. "Bydlíme v Lánech. Je to malá vesnice. Není možné, abychom se neznali," uvedla Píšová, která krom podnikání se dřevem dělá na zdejší radnici místostarostku.

Ale kategoricky odmítla, že by získání zakázky od lánských lesů souviselo s tím, že prezident od jejího otce koupil pozemek. "To s tím nemá nic společného. Můj otec vůbec nevěděl, komu pozemek prodával. Netuším, s kým to dojednával. Prostě přišel pán a řekl, jestli je volná parcela. To bylo vše. Byla poslední. Prodával ji půl roku. Nikdo ji nechtěl," tvrdí Píšová.

Hošek: O tom, že chce pozemky prezident, mi řekl kancléř Mynář

Hošek je v obci Lány známá osoba. Zdědil tu větší množství půdy a provozuje místní turistickou atrakci - Hokejovou síň českého hokeje.

I on popírá, že by v prodeji pozemku a zakázkách pro dceru byla souvislost. "Potřeboval jsem peníze, protože jsem potřeboval dostavět barák, takže mi bylo úplně jedno, komu to prodám. Peníze dal pan prezident jako každý druhý," řekl HN a Aktuálně.cz Hošek.

Na přímý dotaz, s kým o transakci jednal, odpověděl: "Že prodávám pozemek prezidentovi, jsem se dozvěděl od pana Mynáře. Pan prezident se mnou nejednal," uvedl Hošek. Upřesnit, zda tím, kdo s ním o prodeji pozemku vyjednával, byl právě kancléř, původně nechtěl. Na otázku, zda někdo z Hradu někdy byl v jeho hokejové síni, pak ale dodal: "Byl tam Mynář, když přišel domlouvat pozemek."

Kancléř prezidenta Vratislav Mynář je přímým nadřízeným Baláka. A také muž, který ho přes jeho patálie s policejními obviněními za manipulace s hradním majetkem odmítá odvolat. Balák tak může za Hrad uzavírat další smlouvy. Třeba i tu s Píšovou. Aktuálně.cz a týdeník Respekt už dříve informovaly, že policisté původně z manipulace zakázek v Lánech podezřívala i kancléře. Jeho prověřování ale nevědomky zabránila prezidentská ochranka.

Související Prověřování Mynáře kvůli stamilionovým manipulacím v Lánech zabránila ochranka Zemana

Mynář na dotazy Aktuálně.cz a HN, jak se stalo, že jeho podřízený zadal zakázky rodině, s níž vyjednával koupi pozemku, nereagoval. "Vytváříte nesmyslné konstrukce se zcela průhledným cílem poškodit pana prezidenta. To je jediná reakce, kterou poskytnu," uvedl k tomu hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

Také Hošek vše označuje za náhodu. Zároveň připouští, že zakázky z Lán jsou pro pilu, kterou vlastní, zásadní. "Kdysi, když jsem pilu koupil, bylo tam tak 30 lidí. Dneska jsou tam dva lidi. Udržet takto velký objem není legrace. My si na sebe musíme vydělat. Byl jsem rád, že mě oslovil, jestli mám zájem jít do výběrového řízení. Nebo já… dcera," podotkl Hošek.

Hrad také na Hoškovu pilu prodává dřevo. Tají kolik a za kolik

Zakázkami na výrobu prken ale spolupráce Hradu s rodinou Hoškových nekončí. Na pilu, kterou Hošek vlastní, proudí z Lán další dřevo. Balák s Píšovou totiž uzavřel smlouvu, že po celý rok 2020 může dřevo z Lán odkupovat. Hrad ovšem tají množství odebrané kulatiny i celkovou cenu.

Dle právních expertů tím Balák, kterého policie obvinila už ve dvou separátních případech z manipulací zakázek v Lánech, opět porušuje zákon. Takové obchody dle nich vůbec neplatí. "Lesní správa Lány porušuje zákon o registru smluv. Postupuje zcela netransparentně a brání se tak veřejné kontrole," uvedl právník protikorupčního sdružení Rekonstrukce státu Lukáš Kraus.

Balák utajení ceny zdůvodňuje tím, že jde o obchodní tajemství. Ovšem nikoliv Hradu, ale právě Píšové. Dokládá to jejím údajným prohlášením, které ke smlouvě s Píšovou v registru smluv připojil. "Sdělujeme vám, že veškeré tyto kupní smlouvy obsahují naše obchodní tajemství," píše se v dokumentu, který měla napsat Píšová a který vyžaduje znepřístupnění právě ceny a množství prodaného dřeva.

Píšová ovšem byla tím, že Hrad tvrdí, že chce údaje tajit, zaskočená. "O tom vůbec nevím, že je to neviditelné," uvedla.

Prohlášení zcela stejné textace, jaké údajně napsala Píšová, přitom Balák v poslední době přikládá k desítkám dalších zakázek na prodej dřeva. Až na jednu výjimku u všech tají objem i cenu dřeva.

"To je velmi podezřelé. Je možné, že jde pouze o kličku, jak se Lesní správa snaží vyhnout požadavkům zákona. Tato klička ale vůbec není dokonalá. Obchodním tajemstvím v tomto případě dle zákona nemůže být celková cena prodávaného dřeva, ale pouze jeho objem anebo kalkulace jednotkové ceny. Navíc nemůže jít o obchodní tajemství kupujícího, ale obchodní tajemství prodávajícího, tedy Lesní správy Lány," dodal Kraus.

Zakázka na prodej dřeva pro Píšovou ale není jediná, u které Balák dle expertů nezákonně utajuje cenu. Celkem Aktuálně.cz v registru smluv dohledalo 151 smluv na prodej dřeva z Lán a jejich dodatků. Cena je uvedena pouze u jednoho dokumentu.

3:27 Pochybná zakázka na zpracování dřeva | Video: Aktuálně.cz

Balák je už stíhaný za to, že z Lán tajně prodával kámen

Šéf Lesní správy Lány Balák je přitom od letošního dubna už stíhaný za to, že ze sídla prezidenta tajně prodal tisíce tater kamene, který se v chráněné oblasti těží. Přes protesty ochranářů nyní také usiluje o to, aby se v oboře otevřel regulérní kamenolom.

A není to jeho jediný problém se zákonem. Vrchní státní zastupitelství v Praze Lenky Bradáčové ho v květnu obžalovalo ze stamilionových manipulací při zpevňování vodní nádrže Klíčava v Lánech. Společně s kladenskou stavební firmou Energie, které prodával i kámen, kvůli němuž je stíhaný. Stejná firma sponzorovala jeho basketbalový klub ve Strakonicích.

"Jestli tohle nevyjde, tak pak už jsou u nás debilové, protože víc už to připravit nemůžu (…). Zadání, to jsem kompletně vymyslel, aby se odbouraly ty menší firmy (…). A hlavně to mám udělaný tak, že polovina se toho dělat nebude, a může se vyfakturovat," zachytili třeba policisté, jak se manažer Energie Libor Tkadlec chlubí jednomu ze svých spolupracovníků, že v sídle prezidenta se souhlasem Baláka manipuluje zakázku za čtvrt miliardy korun.