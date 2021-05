Klaus po revoluci poslal 1,3 miliardy dolarů Sovětskému svazu. Zeman dluh odpustil

Text vznikl ve spolupráci s protikorupční organizací Růžový panter, která téma ruského dluhu zkoumá více než 15 let a získala zásadní dokumenty z archivů. K 20. výročí se mění na think tank Observation post. Čtenáři bádání mohou podpořit zde .

Ministři Adamcovy vlády tak stvrdili dohodu, kterou v dubnu 1989 začal na federálním ministerstvu financí připravovat i vysoce postavený úředník Zdeněk Rachač. Vedený StB jako spolupracovník, který na post nastoupil o dva měsíce dříve po mnohaletém pobytu v Moskvě, kde pracoval v ústředí Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP), obchodní organizace, sdružující v době studené války socialistické státy sovětského bloku. Osoba Rachače je pro tento příběh zásadní. Stejný muž je v několika jiných rolích více než dvacet let spojen s děním kolem úvěru a jeho vymáháním. Stejně jako jeho kolega Jiří Větrovský. Toho po studiu v Moskvě a před nástupem na ministerstvo komunistické Československo vyslalo do Velké Británie jako tajného agenta, který měl získávat informace od západních prominentů. Samotného předsedu komunistické vlády Adamce vedla sovětská tajná služba KGB jako důvěrníka s krycím jménem Atos.

Onoho 10. listopadu ministři komunistické vlády ještě spěšně jednají o něčem, co následující tři desetiletí zůstane historikům i veřejnosti skryto – o urychleném převodu peněz do hroutícího se impéria, Sovětského svazu. V utajeném režimu československá vláda uzavírá se SSSR dohodu o poskytnutí masivní půjčky ve výši až dvou miliard takzvaných převoditelných rublů. Bez vědomí tehdejšího parlamentu – Federálního shromáždění.

Zmiňovaný estébák Zdeněk Rachač se objevuje o desetiletí později ještě v třetí roli, v roce 2012 nastoupil do představenstva Falkon Capital a strávil v něm pět let. Z úředníka, který zhruba třetinu ruského dluhu pomáhal vytvořit, se během let stal Klausův spolupracovník a jeho vymahač a následně skončil ve firmě, která vydělala na tom, že Česko získalo zpět jen zlomek dlužných peněz.

Nynější guvernér České národní banky (ČNB) Jiří Rusnok – někdejší ministr financí vlády Miloše Zemana a předseda Zemanova úřednického kabinetu – informace z archivů banky odmítá poskytnout s odkazem na bankovní tajemství. Jisté je pouze to, že podle plánu měly být peníze převedeny bance hospodářské pomoci ve třech splátkách do konce roku 1990. První ve výši 800 milionů převoditelných rublů Sověti požadovali již do konce roku 1989. Sovětský svaz ovšem v prosinci 1991 zkolaboval a nástupnické Rusko už úvěr nesplatilo. Co se stalo s více než miliardou dolarů, které stát spěšně na účty mezinárodní banky odeslal, zůstává nejasné dodnes. Sám exprezident Klaus reportérům popírá, že by o toku peněz věděl. Dokumenty ovšem dokládají opak.

Z Moskvy na ministerstvo

"Návratnost úvěru je problematická a bude vyžadovat příslušné dohody na úrovni centra," píše se v dokumentu ministerstva financí. Nicméně na dalších stranách materiálu úředníci návratnost půjčky Sovětskému svazu nepokládají za problematickou, "neboť nejsou důvody se domnívat, že by sovětská strana své závazky ve sjednaných lhůtách neplnila, jak je to dnes typické u řady rozvojových zemí". Návratnost označují za zajištěnou.

Státní banka je s Federálním ministerstvem financí v rozporu, jak úvěr Sovětskému svazu zprocesovat. Dosáhnout kompromisu by dle dokumentu FMF z 18. prosince 1989 mohlo dojít tak, že by byl vládní úvěr zahrnut do starého, resp. existujícího bloku vládních úvěrů převzatých 1. ledna 1990 bezúplatně do státních aktiv federace.

Čerpání úvěru má být rozloženo do tří splátek. První do konce roku 1989 ve výši cca 1,1-1,5 miliardy korun, druhé do konce června 1990 a třetí do 31. prosince 1990.

Ministerský materiál popisuje poslání peněz ve třech termínech. První má do Mezinárodní banky pro hospodářskou spolupráci (MBHS) v Moskvě (fungovala při RVHP), která úvěr pro SSSR procesovala, odejít do konce roku 1989, další dvě do konce roku 1990.

Reportéři také rozkryli roli Zdeňka Rachače. O něm se dosud psalo jen to, že po revoluci působil jako Klausův poradce a vyjednavač splacení ruského dluhu. Dokumenty ale ilustrují, že sám Rachač byl jako úředník také u vzniku zhruba třetiny celého dluhu – oněch 1,3 miliardy dolarů, které československá vláda tajně do SSSR poslala na konci roku 1989 a v roce 1990.

Pátrání Aktuálně.cz, Hospodářských novin a týdeníku Respekt ve spolupráci s protikorupční organizací Růžový panter výše shrnutý příběh rekonstruovalo na základě unikátních dokumentů. Stát je třicet let utajoval a vydal je až nyní Národní archiv. Písemnosti ukazují, že budoucí český premiér a prezident Václav Klaus na přelomu let 1989 a 1990 sehrál v odeslání 1,3 miliardy dolarů, které se záhy proměnily v nedobytný dluh, podstatnou roli. A peníze do Sovětského svazu poslal bez vědomí tehdejšího parlamentu – Federálního shromáždění.

Tajná komunistická policie s ním navázala spolupráci už před jeho odjezdem do Sovětského svazu. Měl být k dispozici československé kontrarozvědce a především dodávat informace o Čechoslovácích, kteří ve strukturách obchodní organizace, sdružující socialistické státy sovětského bloku, pracovali. Při kontaktu se špiony v Moskvě měl domluvené heslo: „Mám vyřídit pozdrav od ing. Špačka.“ Ke schůzkám pak využívali konspirační byt pod krycím názvem Salon. Plyne to ze spisu uloženého v Archivu bezpečnostních složek, který má Aktuálně.cz k dispozici. Rachač se z Moskvy vrátil do Československa ve druhé polovině 80. let.

Zda se tak skutečně stalo, nelze z tuzemských archivů vyčíst. Samotná Moskva spisy spolupracovníků KGB dodnes drží v utajení. Stejskal po návratu pracoval od roku 1975 pro ústřední výbor Komunistické strany Československa a postupně to dotáhl až na ministerský post. Potom, co jeho vláda dohodu o poslání peněz se Sověty uzavřela, Stejskal se vrátil opět do MBHS, kam finance odtékaly.

Ministrem financí Adamcova kabinetu byl v tu chvíli Jan Stejskal, někdejší spolupracovník Státní bezpečnosti, ve svazcích veden pod krycím jménem Josef. I on v první polovině 70. let působil v Moskvě, u zmiňované Mezinárodní banky hospodářské spolupráce (MBHS), kde si od něj kontrarozvědka slibovala poskytování informací o krajanech i bankéřích z kapitalistických států. „Vzhledem k tomu, že spolupracovník Josef ovládá anglický jazyk a s přihlédnutím k jeho serióznosti se jeví jako vhodný typ využití k podchycení cizinců kapitalistických států žijících v Moskvě, bude proto nabídnut přátelům,“ píše StB. Výraz „přátelé“ v rétorice agentů znamená spřátelené tajné služby čili KGB.

Uvádí v něm, že Sovětský svaz začne úvěr splácet v lednu 1996. A to zbožím a službami, na kterých se strany teprve dohodnou. Připomínky tehdejšího ministerstva zahraničí, že by smlouva měla obsahovat sankce, pokud by Sověti úvěr nespláceli, ale ministerstvo obchodu zamítlo s tím, že s nimi SSSR nesouhlasí. „Je nebezpečí, že dohoda nebude podepsána, což by bylo proti zájmům československé strany,“ zdůvodňuje materiál bez upřesnění, o jaké zájmy se má jednat.

Komunistická vláda Ladislava Adamce gigantickou půjčku zdůvodňovala tím, že se Československu miliardy korun poskytnuté Sovětskému svazu vyplatí, protože tím zajistí odbyt pro tuzemské výrobky, jejichž nákup by si jinak impérium, v té době zasažené výrazně klesajícími cenami ropy, nemohlo dovolit. „Poskytnutí čs. vládního úvěru (…) by mělo přispět ke zmírnění dopadu na čs. vývoz strojů do SSSR,“ píše v září 1989 federální ministerstvo obchodu, které materiál opatřený razítkem „Tajné“ vládě předkládalo ke schválení.

Porevoluční miliardy do SSSR

Ti také posvětili, že se o transakci nemusí dozvědět Federální shromáždění. Ovšem zcela přesvědčení o zákonnosti tohoto kroku nebyli. „Schválení podepsané úvěrové dohody nevyžaduje údajně schválení Federálního shromáždění,“ odvolávají se na letité rozhodnutí někdejšího československého prezidenta Ludvíka Svobody z roku 1969. Zároveň ministerstvo financí trvá na tom, že Sověti miliardy vrátí. „Jde o úvěr nesporně dlouhodobý. Jeho návratnost však nepokládáme za problematickou, neboť nejsou důvody se domnívat, že by sovětská strana své závazky ve sjednaných lhůtách neplnila, jak je to dnes typické u řady rozvojových zemí,“ uvádí ministerstvo financí ve stanovisku.

Odbor ministerstva, v němž působil Zdeněk Rachač, nakonec přišel s nápadem, který se později uskutečnil – schovat nový úvěr mezi letité půjčky Sovětskému svazu, které mu Československo poskytlo dlouho před listopadem 1989. „Podle názoru odboru by snad bylo možné dosáhnout určitého kompromisu, kdyby při jednáních o uvedené problematice došlo k dohodě v tom smyslu, že uvedený vládní úvěr SSSR bude zahrnut do starého bloku vládních úvěrů,“ napsali 21. prosince ministerští úředníci.

Dohoda o půjčce Sovětskému svazu sice byla podepsaná, ministerstvo ale složitě hledalo, kde na její naplnění najde peníze. Státní banka československá (SBČS), z jejíchž účtů měly peníze plynout, se obávala tak velkou částku bez ručení státu odeslat. „Jsme povinni zabezpečit na svém běžném účtě dostatečně vysoký operativní zůstatek pro bezporuchové pokrytí vlastních zúčtovacích potřeb,“ psal dle dokumentu, který má Aktuálně.cz k dispozici, 7. prosince 1989 pracovník Československé obchodní banky Ing. Turek. Sověti naopak tlačili na to, aby první část miliardového úvěru měli na účtech už do konce roku 1989.

Ministerský úředník a někdejší příslušník StB Zdeněk Rachač i jeho kolega Jiří Větrovský, bývalý „nelegál“ komunistické rozvědky v Anglii, ovšem jako odborníci ve funkci zůstali i poté, co režim padl. A jejich parafy nesou další kroky, které ministerstvo financí dělalo do konce roku 1989 už pod vedením ministra financí Václava Klause, který v prosinci téhož roku usedl ve vládě Mariána Čalfy.

„Nic si nepamatujeme“

Reportéři oslovili Václava Klause s dotazy, zda si na transakci pamatuje a co jí chtěl docílit. Souhlasil jen s písemným vyjádřením. Na konkrétní otázky ale neodpověděl. V zaslaném prohlášení popírá, že by o dohodě podepsané poslední komunistickou vládou z 10. listopadu 1989, kterou následně jeho ministerstvo odesláním peněz naplnilo, něco věděl. A stejně reagoval i na doplňující dotazy.

„Opakovaně říkám, že o jakési smlouvě z 10. listopadu 1989 nic nevím. Dokonce neví nic všichni z těch, kterých jsem se mohl v současnosti zeptat. Je to už 32 let. Stalo se to ještě za komunismu, kdy to určitě byla smlouva, která nebyla veřejně diskutována. Prohlíželi jsme teď tehdejší deník Právo a ani tam o této smlouvě nebyla sebemenší zmínka,“ reagoval Klaus.

Když ho redakce konfrontovala prostřednictvím jeho mluvčího Petra Macinky s dobovými dokumenty opatřenými jeho jménem, které má k dispozici, exprezident po mluvčím vzkázal, že se již záležitostí dále zabývat nebude.

Václav Klaus

Materiály ovšem ukazují, že federální ministerstvo financí pod Klausovým vedením převod peněz od prosince 1989 intenzivně řešilo. Proč už po pádu komunismu nová vláda pokračovala v plánu sjednaném špičkami komunistických stran Československa a Sovětského svazu, ale zůstává nejasné dodnes.

Dle dobového itineráře letěl 20. prosince 1989 premiér Marián Čalfa jednat do Moskvy. „Jednání se týkalo problému hodnocení roku 1968, smlouvy o dočasném pobytu sovětských vojsk, zejména byly projednány některé problémy dalšího rozvoje hospodářské spolupráce obou zemí,“ uvádí noticka z jeho tehdejšího programu s tím, že se Čalfa krátce mezi čtyřma očima setkal s předsedou Nejvyššího sovětu SSSR Michailem Gorbačovem. Co přesně si na jednání řekli a zda probírali i úvěr 1,3 miliardy dolarů, ovšem Čalfa v uplynulých týdnech nekomentoval. Prostřednictvím spolupracovníků rozhovor odmítl. S novináři se nechce bavit dlouhodobě. Po odchodu z politiky v roce 1992 pracoval jako právník a posléze obchodník.

Dva dny před Vánoci 1989 se nakonec centrální banka s Klausovým ministerstvem dohodla. Osm miliard československých korun, které chtěla poslat do SSSR do konce roku, spadne pod staré dluhy a půjde ze státního rozpočtu. „Další čerpání uvedeného vládního úvěru v průběhu roku 1990 má být již korunově financováno úvěrem Státní banky československé státu, který bude podléhat schvalování Federálním shromážděním,“ sepsal Rachačův kolega z ministerstva Vladimír Šrytr. Ten se na dokument podepsal jen ručně, chybí upřesnění funkce. Jeho podpisy i rukou psané korekce a různá doporučení jsou ale dohledatelné i na předchozích dokumentech, které přípravu transakce doprovázejí.

Není ovšem známo, že by o poslání peněz do Sovětského svazu během roku 1990 skutečně jednalo Federální shromáždění, do něhož Čechoslováci v prvních demokratických volbách v červnu 1990 vybrali své zástupce.

Petr Pithart, který od ledna 1990 zasedl ve Federálním shromáždění, vedl českou vládu a od února stejného roku byl souběžně pět měsíců místopředsedou vlády federální, říká, že o polistopadových miliardách pro Sovětský svaz dodnes nic nevěděl. Informace ho zaskočila. „Až mnohem později jsem se dozvěděl, že nějaká pochybná transakce tam proběhla, ale netušil jsem, že zrovna v této době – tak krátce po 17. listopadu 1989. To je šok. Nechápu, jaká byla motivace tam ty peníze posílat, je to opravdu hodně podivné,“ poznamenal Pithart.

Petr Pithartmístopředseda porevoluční vlády

Zároveň redakci sdělil, že Václav Klaus se na ministerstvu financí obklopoval povětšinou lidmi, které dlouhodobě znal. „Šlo čistě o jeho lidi, kteří mu byli v určitém smyslu zavázáni – například Ivan Kočárník nebo Vladimír Rudlovčák,“ vzpomíná expolitik. Naráží tak na Klausovy náměstky a bývalé kolegy z Prognostického ústavu. Ten komunistická vláda založila jako líheň expertů v roce 1983 a dodnes ho obklopují nikdy nepotvrzené konspirační teorie, že šlo ve skutečnosti o projekt KGB, jak vychovat lidi, kteří po pádu režimu převezmou moc. Ústavem prošel i Klaus. A rovněž Miloš Zeman, který však do ústavu nastoupil až roku 1990.

Ivan Kočárník dnes tvrdí, že neví nic o tom, že by za vznikem třetiny ruského dluhu stála transakce z éry předsedy jeho vlastní strany Klause. „Nevím, že Klaus platil po revoluci. Pokud já si pamatuji, tak úvěr slíbila Adamcova vláda. To je vše, co si pamatuji,“ řekl redakci někdejší Klausův náměstek, který ho později v pozici ministra financí nahradil.

Zdeňka Rachače si Kočárník po 30 letech vybavuje. Odmítá, že by s ním někdy jednal. „Rachač byl zaměstnancem ministerstva financí, on byl v zahraničním odboru. Nevěděl jsem, že byl v StB. Jak jsem to měl vědět?“ reagoval Kočárník. Rachače podle něj blíže neznal, protože jednal výhradně s jeho nadřízeným Vladimírem Rudlovčákem, rovněž dlouhletým blízkým spolupracovníkem Klause, s nímž budoucí ministr financí, premiér a prezident před revolucí pracoval v Prognostickém ústavu a sepisovali spolu jako autorské duo třeba odbornou stať o chování spotřebitelů v socialistickém hospodářství. Rudlovčák z postu náměstka ministra odstoupil na jaře 1997 po skandálu s vytunelováním CS Fondů, z nichž peníze střadatelů zmizely v zahraničí potom, co stát převod financí povolil.

Právě na Rudlovčáka padla politická odpovědnost. Na Rachače ani ruský dluh se ho není možné zeptat. Již zemřel.

To, že si transfer 1,3 miliardy dolarů nepamatuje, tvrdí dnešní předseda Hospodářské komory a další někdejší Klausův kolega z prognostického ústavu Vladimír Dlouhý. S Klausem byl od prosince 1989 do června 1990 v Čalfově vládě jako místopředseda a ministr hospodářství. „Omlouvám se, ale na nic takového si nepamatuju, a navíc o těchto věcech jsem jako ministr hospodářství nerozhodoval,“ řekl Dlouhý.

Líheň porevolučních elit obklopená spekulacemi o založení KGB V roce 1984 Prognostický ústav – jako součást Československé akademie věd – založila tehdejší komunistická vláda. Členy byli cíleně vybraní odborníci, kteří měli formulovat prognózy, tedy matematicky podložené odhady budoucího vývoje společnosti a především ekonomiky. Ze sestavy Prognostického ústavu se formovaly porevoluční elity. Václav Klaus se těsně po listopadu 1989 stal federálním ministrem financí, později premiérem a prezidentem. Jeho spolupracovník z Prognostického ústavu Vladimír Rudlovčák se stal náměstkem ministra financí. Klausův další kolega Ivan Kočárník také usedl nejprve na post Klausova náměstka, následně ho nahradil na pozici ministra financí. Podobně dnešní předseda Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý zaujal post ministra průmyslu a obchodu a místopředsedy vlády Mariána Čalfy a později ministra hospodářství. Prognostickým ústavem prošel i pozdější premiér a nynější prezident Miloš Zeman. Nastoupil ale až v roce 1990. Zaměstnanci Prognostického ústavu ČSAV i před revolucí měli na socialistické poměry nevídané výsady – mohli jezdit do kapitalistické ciziny a pobírali dvojnásobek i vícenásobek průměrného platu. Odkaz: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/den-d-v-prognostickem-ustavu-17-listopadu-89-se-rozdavaly-stedre-premie-83250 To, že členové Prognostického ústavu po revoluci bleskově získali klíčové pozice v novém režimu, lze vysvětlit nedostatkem ekonomických expertů ve skupině lidí kolem Václava Havla a Občanského fóra. Během let se ale objevily i konspirační teorie tvrdící, že Prognostický ústav byl projektem KGB, která si tak založila líheň kádrů určených k tomu, aby převzaly moc po revoluci. Pro tuto hypotézu se za 32 let neobjevil žádný přímý důkaz. Posiluje ji proruská orientace někdejších členů – prezidenta Miloše Zemana i jeho předchůdce Václava Klause – či fakt, že v Prognostickém ústavu pracoval jeden z nejúspěšnějších československých špionů Karel Köcher, jemuž se podařilo infiltrovat americkou CIA. Členové ústavu ovšem jakékoliv vazby na sovětské tajné služby vždy popírali a skeptičtí jsou i historici. zobrazit více »

Vláda, v níž Klaus s Dlouhým působili jako ministři, nicméně podle usnesení z března 1990 o úvěrech jednala. V dokumentu se píše, že pověřuje „ministra financí a předsedu Státní banky československé vydat zásady změn v systému financování vládních úvěrů a jejich převedení do kompetence federálního ministerstva financí od 1. ledna 1990“.

První a poslední stránka usnesení vlády z března 1990, která o dluzích jednala

Klíčový důkaz o tom, že peníze skutečně odcházely, nabízí materiál pojmenovaný “Přehled o souhrnu státních rozpočtů ČSSR na rok 1990” vypracovaný federálním ministerstvem financí v únoru 1990. Z toho plyne, že prvních 800 miliard převoditelných rublů (tedy 8 miliard korun) skutečně Klausovo ministerstvo poslalo do konce roku 1989, jak si Sověti vymínili. “...byl již koncem roku 1990 čerpán ve výši 800 mil. přev. Rb (tj. 8 mld. Kčs.). V roce 1990 bude realizováno další čerpání až do výše 1200 mil. přev. Rb (tj. 10,8 mld. Kčs),” uvádí dokument. Čísla ovšem nesedí s finální dlužnou částkou, kterou následně obě strany uznaly v roce 1994 - 1,3 miliardami dolarů. Proč je suma nakonec vyšší, není známo.

Z archivů dnešní sněmovny je patrné, že hospodaření se státním rozpočtem za rok 1990, kdy peníze do Sovětského svazu dle dostupných informací odešly, měl tehdejší ministr financí Klaus ve Federálním shromáždění potíže obhájit. Poslanci Klausovi ohledně závěrečného účtu za rok 1990 na zasedání 4. července 1991 spílali. Podle jejich usnesení v průběhu roku 1990 došlo v rozpočtu k podstatným změnám, o kterých Federální shromáždění nebylo informováno.

„(Federální shromáždění) upozorňuje na to, že v rozpočtu federace nebyla zahrnuta výdajová položka v rozsahu čtyř miliard korun vůči Státní bance československé vyplývající z vládních úvěrů a že nebylo vyjasněno krytí této položky (…),“ usnesli se poslanci. Podle nich byl zároveň rozpočet natolik nekonkrétní, že ho nešlo důkladně kontrolovat.

Klaus ovšem poslancům dle stenozáznamu, který má Aktuálně.cz k dispozici, množstvím ekonomických termínů vysvětloval, že vše je v pořádku a jde jen o papírové promítnutí závazků z dob poslední komunistické Adamcovy vlády do rozpočtu. Přiznal ovšem, že část peněz odešla v jeho éře. „Především se zvýšil výrazně stav aktiv federace o 88 miliard korun, ovšem převážná část této změny souvisí pouze s přesunem vládních úvěrů, jejichž financování přešlo od počátku roku 1990 na státní rozpočet. Neznamená to, že by tato změna znamenala poskytnutí nových vládních úvěrů. Saldo čerpání vládních úvěrů a splátek těchto úvěrů představovalo za loňský rok 12 miliard korun, o které se zvýšila aktiva našeho státu v zahraničí. Z toho největší část 7,7 miliardy korun představovalo poskytnutí poslední tranše vládního úvěru Sovětskému svazu. V podstatě šlo o transformaci našeho aktivního salda platební bilance do formy vládního úvěru, která byla dohodnuta ještě předchozí vládou, vedenou panem Adamcem,“ vysvětloval tehdy Klaus.

Fakt, že ministerstvo financí pod jeho vedením do Sovětského svazu poslalo 1,3 miliardy dolarů, poslancům dle stenozáznamu nesdělil. Jen dodal, že kvůli zahraničním pohledávkám se stát zadlužil u vlastní Státní banky československé.

„Chtěl bych říci, že se jedná o komplikovanou otázku metodiky vyčíslování těchto tokových a stavových veličin. Není to otázka zamlčování určitých položek. Je to těžký ekonomický problém. Snažíme se ho co nejvíce zprůzračnit i sami pro sebe. Není v tom záměr vlády tyto věci schovávat,“ tvrdil poslancům Klaus.

Dnes i po dotazech reportérů trvá na tom, že si dohodu, na základě které jeho ministerstvo financí posílalo peníze do Sovětského svazu, nepamatuje. „O dohodě mezi ČSSR a SSSR z 10. listopadu 1989 nic netuším, ani nevím, je-li to správné datum,“ dodal Klaus.