Kde byla schůzka a o čem se mluvilo? Prymula si protiřečí, Faltýnkova verze se liší

Faltýnek: Kafe v uzavřené restauraci

Jako první situaci komentoval v pátek ráno ve sněmovně Jaroslav Faltýnek poté, co jej kolegové vyzvali, aby situaci vysvětlit. Faltýnek uvedl, že iniciátorem schůzky byl on. Ministra zdravotnictví Prymulu o setkání podle svých slov poprosil, neboť chtěl být informován o aktuální situaci a současně s ním chtěl probrat misi lékařů z USA v Česku.

"Potkali jsme se ve středu večer v uzavřené restauraci v salonku, kde jsme to prodiskutovali u kafe," uvedl Faltýnek. "Omlouvám se za to, že jsem narušil důvěru, že jsem poprosil pana ministra, abychom se potkali v uzavřené hospodě," konstatoval.

Faltýnek řekl, že s Prymulou probíral misi vojenských zdravotníků z USA. Prymula ale Respektu řekl, že tématem jednání byla mimořádná opatření a také to, co by měl ministr vylepšit z hlediska komunikace. Odpoledne pak doplnil, že řešili také problematiku plošného testování v Moravskoslezském kraji. To uvedl také další účastník schůzky, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava Jiří Havrlant.