Zvažuje slova, odmítá strach a nevyhrožuje zákazy. Jaký je Prymulův nástupce Blatný?

První tisková konference nového ministra zdravotnictví Jana Blatného naznačila, jaký typ člověka se v krizové situaci postavil do čela resortu a boje proti epidemii koronaviru. Tento zkušený dětský lékař vážil každé slovo a na řadu otázek reagoval tak, že zatím nechce být konkrétní. Podstatně víc by toho měl říci už v pátek, kdy vystoupí před poslanci a promluví také na tiskové konferenci.

Kolem málokterého člena vlády bylo tolik spekulací ještě před nástupem do funkce jako kolem nového ministra zdravotnictví Jana Blatného, který se dosud věnoval především léčení dětské hemofilie a spoluřízení brněnské fakultní nemocnice. Když vystupoval ve čtvrtek odpoledne z auta před Úřadem vlády a poprvé mířil za premiérem Andrejem Babišem, novináři ani nevěděli, kdo to vlastně je. Až když jim řekl několik málo slov, začali zjišťovat, s kým vlastně mluvili.

A v podobné nejistotě bylo obrovské množství lidí na sociálních sítích, kteří sdíleli a komentovali zprávy na twitterovém účtu Blatného - včetně některých politiků. Účet to byl přitom falešný. Stejně jako jeho profil na Facebooku, kde se už představoval jako nový ministr. "Při jednání o jeho vstupu do vlády jsme se jej na toto ptali, ale on nás ujistil, že ještě nikde nic veřejně nenapsal a rozhodně si nezaložil na Twitteru ani Facebooku svůj profil," sdělil ve čtvrtek ráno Aktuálně.cz zdroj z Úřadu vlády.

První skutečně autentická slova Jana Blatného jako nového ministra tak zazněla až ve čtvrtek odpoledne na ministerstvu zdravotnictví, kam ho přišel uvést premiér Babiš.

"Dámy a pánové, kdybyste se mě zeptali, co vidím jako hlavní úkol pro sebe a celý resort v současné době, tak se domnívám, že je to potřeba změny vnímání celé situace, změna nálady ve společnosti," byla první Blatného slova, která byla poněkud nečekaná, zejména když následně jako první mluvil o důležitosti novinářů.

"K této změně potřebuji vás, média, novináře. Pojďme, prosím, společně změnit pocit strachu v respekt. Strach nás paralyzuje, a co je daleko horší - rozděluje," pokračoval s tím, že nemyslí jen obavy z koronaviru, ale také obavy o živobytí a o rodinu. "Každý z těch strachů je stejně závažný. Změníme-li ho v respekt, můžeme získat sílu," řekl.

Jan Blatný působil ze všeho nejvíce jako uvážlivý typ člověka, který děkoval novinářům za otázky, ale zároveň se vyhýbal konkrétním odpovědím na to, co a jak bude dělat, nebo co si myslí o dosavadním postupu proti koronaviru.

"Já vám teď, několik minut po uvedení do funkce, nebudu slibovat, co udělám, nebo neudělám. Ale chci vám slíbit, že další rozhodování, která bude ministerstvo provádět, budou vždy založena na datech, která budou sdílena, budou všem srozumitelná a budou diskutovaná odborníky napříč politickým spektrem a profesními organizacemi," avizoval.

Podle svých slov věří tomu, že právě takový přístup povede k tomu, aby všichni táhli za jeden provaz. "Věřím, že pomůžu," podotkl a upozornil, že není v žádné politické straně a politikou se nijak nebude zabývat.

Z parku do džungle

Blatný usedá na post, který by nyní personalisté patrně označili za vůbec nejméně vděčné místo v Česku. Počty nakažených koronavirem dál rostou, stoupají čísla vážně nemocných i umírajících a nemocnice se zaplňují. Navíc statistiky dokazují, že všechna dosavadní vládní opatření příliš nezabrala.

Však mu také prezident Miloš Zeman při jmenování ministrem ve čtvrtek v poledne sdělil, že přechází "z parku do džungle". "Na rozdíl od útěšné komunity, zkoumající například hemofilii, je politika nesmírně krutá záležitost. Politik je vystaven útokům, které si vědec ani nedokáže představit. Obdivuji vaši odvahu a oceňuji ji," řekl Zeman, z jehož slov byly cítit jisté pochybnosti o novém ministrovi.

Jak sám prezident uvedl, při prvním setkání s Blatným před dvěma dny se ho ptal na jeho medicínskou specializaci v souvislosti s koronavirovou epidemií a na jeho manažerské zkušenosti. "Zázraky se ale dějí," poznamenal Zeman, který měl velmi blízko ke končícímu ministrovi Romanu Prymulovi. Také proto pochválil Blatného za to, že si Prymulu vybral jako svého blízkého spolupracovníka.

Bojíme se, že ho ministrování semele, říkají lidé kolem něj

Možná právě teď se ale hodí člověk jako Blatný, který je zvyklý ze svého zaměstnání na spoustu krizových situací. Už řadu let se snaží zachraňovat děti, které nemají v pořádku krev.

"On nám často zdůrazňuje, že situace není nikdy kritická, ale 'jen' vážná," řekla Aktuálně.cz jedna ze zdravotních sester, která zná Blatného z jeho práce v brněnské fakultní nemocnici. Zároveň ale tvrdí, stejně jako někteří další, že není příliš razantním člověkem. "Rozhodně není typ dravce. Je to výborný lékař, hodný člověk, ale bojíme se, že ho ministrování semele," uvedla tato sestra, která se věnuje dětem s onkologickým onemocněním.

Právě brněnská fakultní nemocnice je místem, kterému byl Blatný věrný od konce svého studia na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Odtud si "odskočil" jen na domácí či zahraniční stáže, dva roky například sbíral další zkušenosti v Irsku. Po návratu byl v roce 2010 jmenován primářem oddělení dětské hematologie a mnohokrát dal najevo, jak rád se své práci věnuje.

"Když uzdravíte dítě, uděláte tolik radosti sobě i ostatním, že to prostě stojí za to," svěřil se v minulosti České televizi, kde také mluvil o tom, co je pro něj nejtěžší. "Nejtěžší je, když máte říci rodičům, že jejich dítě má nějakou nemoc, která je závažná. Ať už se jedná o nemoci kostní dřeně nebo poruchy krevního srážení, které je budou provázet celý život. Člověk musí velmi vážit slova a třikrát se zamyslet, než něco udělá nebo řekne," přiznal.

Přestože péče o nemocné děti a krocení epidemie koronaviru jsou dvě odlišné "disciplíny", i nyní se bude muset Blatný důkladně zamyslet, jak dál postupovat a co říkat. A taky by měl být schopný o svých krocích přesvědčit veřejnost.

Jeho předchůdce v křesle ministra Roman Prymula se hned po svém nástupu 21. září obrátil na veřejnost s prosbou, aby dodržovala opatření a následně se snažil vystupovat v médiích a na sociálních sítích, ale nakonec mu zlomila vaz právě ztráta důvěry u veřejnosti. To, když se minulý týden objevil v noci v restauraci na pražském Vyšehradě, přestože podle vládního nařízení měla být zavřená. Navíc neměl v určité okamžiky roušku. Při vysvětlování noční schůzky - mimo jiné s šéfem poslaneckého klubu ANO a Jaroslavem Faltýnkem - se pak do svých odpovědí zamotával, Faltýnek navíc schůzku vylíčil jinak.

Zatímco ale Prymula přicházel do vlády jako veřejnosti známý, o názorech Blatného se nevědělo téměř nic. Deník MF Dnes uvedl, že Blatný epidemii koronaviru sice zlehčoval, ale to ještě na jaře, kdy situace nebyla závažná. "Je to trošku horší chřipka a stačí na ni, aby se omezila, zásadně omezila pravděpodobnost šíření, ty nejzákladnější věci," řekl podle deníku Blatný v jednom z internetových seminářů. Zároveň vyzýval k nošení roušek, k hygieně a k omezení kontaktů mezi lidmi.

Výhodou pro něj může být to, že jej provází pověst skvělého lékaře a velmi dobrého týmového hráče, kterého chválí řada kolegů i nadřízených. "Je to vynikající pediatr a náměstek. Samozřejmě je nyní situace velmi těžká pro kohokoliv, ale znám ho už 25 let, tak jsem přesvědčen, že pokud bude ministrem, bude to správný člověk," řekl o něm například ředitel Fakultní nemocnice Brno Jaroslav Štěrba. "Nehledá důvody, proč věci nejdou, ale hledá způsoby a cesty, jak to udělat, aby to ve prospěch pacienta šlo," tvrdí.

Někteří lidé, kteří se pohybují ve zdravotnictví, jsou ale skeptičtí. "Chápu to tak, že odpovědnost na sebe bere de facto premiér, který si vybral člověka, který bude sdělovat veřejnosti to, co premiér domluví se svými poradci," míní šéfredaktor Zdravotnického deníku Tomáš Cikrt. Podle něj je špatné i to, že Blatný nemá žádné zkušenosti s politikou ani například Poslaneckou sněmovnou. "On je model otitulované mluvící hlavy pro krátké období," řekl Cikrt mimo jiné v DVTV. Zároveň ale připustil, že nový ministr může příjemně překvapit.

Klíčové možná bude právě to, jak dokáže Blatný vystupovat a komunikovat. I někteří opoziční politici, kteří mu popřáli úspěch, mají v tomto směru pochybnosti. "Dlouhodobě jsme vládu žádali, aby lépe komunikovala. Nový ministr se zatím zapsal tím, že s médii vůbec nekomunikoval. Chci věřit, že se to uvedením do funkce změní," prohlásil například předseda STAN Vít Rakušan a popřál Blatnému hodně štěstí.

Nový ministr Blatný: Strach nás paralyzuje a rozděluje. Pojďme ho změnit v respekt