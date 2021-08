Poslední Američan v Kábulu. Elitní výsadkář s titulem z Harvardu vstoupil do historie

Generálmajor výsadkářů Christopher Donahue se zapsal do dějin. V pondělí minutu před půlnocí kábulského času vstoupil do evakuačního letounu a stal se posledním americkým vojákem, který po 20 letech války opustil Afghánistán. Celkem se jich v zemi ve službě vystřídalo na 775 tisíc.

Donahueův odchod zachytili jeho kolegové a snímek následně zveřejnil Pentagon. Donahue na něm vstupuje do nákladního letadla C-17, na jehož palubě Afghánistán opouštěla poslední skupina vojáků spolu s velvyslancem v Kábulu Rossem Wilsonem. Došlo k tomu den před termínem, do kterého Spojené státy slíbily stáhnout ze země své vojáky.

Dvaapadesátiletý Christopher Donahue s třicetiletou zkušeností z armády byl do Afghánistánu povolán v polovině srpna. Jako velitel 82. výsadkové divize je se svým týmem vždy v pohotovosti a v případě potřeby se musí dostat na jakékoliv místo na planetě do osmnácti hodin, píše britský deník Daily Mail. "Je to nejpříjemnější, nejvděčnější a nejlepší práce, jakou jsem kdy měl," cituje list z jeho loňského rozhovoru. "Měl jsem několik dobrých prací, ale tahle je nejlepší," dodal.

V polovině srpna se Donahue se svým týmem musel rychle přesunout do Kuvajtu, kde čekal na vysazení do Afghánistánu. Rozkaz přišel záhy. Generálmajor a jeho jednotka byli povoláni, aby pomohli s ostrahou kábulského letiště. "Jejich prací je být připraveni rychle pomoci," řekl k nasazení 82. výsadkové divize mluvčí Pentagonu John Kirby. "Generál Donahue v tom má zkušenosti," zdůraznil.

Jeden z posledních Donahueových úkolů těsně před pondělním odletem z Kábulu popsal velitel amerických sil na Blízkém východě, generál Kenneth McKenzie: "Promluvil si s velitelem Tálibánu, který v tu chvíli na letišti byl, a řekl mu, že odcházíme," popsal podle stanice News18 McKenzie. Poté se letadlo s americkými vojáky vzneslo z ranveje.

Christopher Donahue studoval na prestižní vojenské akademii ve West Pointu a už jako voják si dodělal magisterský titul na Harvardově univerzitě. V armádě vystřídal více pozic, sloužil například jako velitel speciálních operací v Afghánistánu, byl sedmnáctkrát nasazen v zahraničí včetně Iráku, Sýrie, Panamy, Jižní Koreje nebo východní Evropy. V Pentagonu dělal také zvláštního asistenta předsedy náčelníků štábů, doplňuje americký list USA Today.

Letiště pod kontrolou Tálibánu

Než po odletu posledních amerických vojáků přebral nad kábulským letištěm kontrolu Tálibán, podařilo se ze země evakuovat 123 tisíc lidí, převážně Afghánců. Bojovníci radikálního hnutí, kteří hlavní město obsadili 15. srpna, odchod Američanů oslavovali střelbou do vzduchu. Jejich obrněná vozidla projížděla po ranveji v severní, vojenské části letiště a později se zde pěšky triumfálně prošli také někteří vůdci hnutí.

Po zuby ozbrojení tálibové ještě před úsvitem zkontrolovali hangáry, kde Američané zanechali sedm nyní nepoužitelných vrtulníků CH-47. Americký generál Kenneth McKenzie uvedl, že armáda před svým stažením vyřadila na kábulském letišti z provozu letadla, obrněné vozy i systém raketové obrany.

"Blahopřejeme Afghánistánu… Toto vítězství patří nám všem," prohlásil na letišti mluvčí Tálibánu Zabiulláh Mudžáhid. "Je to velká lekce pro okupanty a pro naše budoucí generace. Je to také lekce pro celý svět. Je to historický okamžik a my jsme na něj hrdí," uvedl.

Válka v Afghánistánu trvala od října 2001 bezmála dvacet let, jedná se o nejdelší konflikt v historii, do kterého se Spojené státy zapojily. Od začátku invaze při něm podle serveru icasualties.org zemřelo 2465 amerických vojáků.

