Noční bitka skinheadů. Do střetu se zapletli i nezletilí, věc řeší „lovci extremistů“

Policisté zadrželi čtyři muže, kteří na hlavním nádraží napadli dva poškozené. Všichni zúčastnění jsou příznivci subkultury skinheads.
Spor mezi šesti mladými muži řešili policisté uplynulý víkend
Všichni zúčastnění jsou příznivci subkultury skinheads.
Nedaleko místa incidentu se v té době nacházeli policisté ze speciální pořádkové jednotky.
Všichni čtyři výtržníci byli předáni kriminalistům z odboru extremismu a terorismu pražské policie.
Policisté zadrželi čtyři muže, kteří na hlavním nádraží napadli dva poškozené. Všichni zúčastnění jsou příznivci subkultury skinheads. |
Foto: KŘP hlavního města Prahy, Policie ČR
Viet Tran
Viet Tran
Viet Tran

Pražští policisté zadrželi čtveřici mužů, kteří napadli dva sedmnáctileté mladíky. Důvod? Obě skupiny zapletené do noční šarvátky se hlásí k subkultuře skinheads, každá ale hájí jiný směr. Výměna ostrých nadávek se postupně přeměnila na fyzické napadení. Agresoři byli předáni kriminalistům z odboru extremismu a terorismu, nejen kvůli napadení dítěte jim hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.

K vyhrocené situaci došlo během uplynulého víkendu na pražském hlavním nádraží. Podle policistů celý incident vyvolali čtyři muži ve věku od 20 do 23 let, kterým se nelíbili dva sedmnáctiletí mladíci.

Všichni se hlásí k subkultuře skinheadů, která je často spojována s vyholenými hlavami i krajně pravicovými organizacemi, i když ne všichni, kdo se tak označují, sdílejí extremistické názory. Právě rozdílnost v pohledech na „skinheadství“ měla být předmětem sporu mezi zúčastněnými stranami.

Policisté zadrželi čtyři muže, kteří na pražském hlavním nádraží napadli dva nezletilé mladíky. | Video: KŘP hlavního města Prahy, PČR

Vše začalo výměnou ostrých nadávek a strháváním nášivek z oblečení, záhy ovšem došlo i na fyzické napadení ze strany starších mužů. Policie neuvedla, zda a jak rozsáhlá zranění utrpěli dva sedmnáctiletí mladíci.

Mužům hrozí až tři roky vězení

Ačkoliv útočníci odešli z místa činu, měli tu smůlu, že se v okolí zrovna nacházeli policisté ze speciální pořádkové služby. Agresory rychle vypátrali uvnitř budovy hlavního nádraží a zadrželi.

Nedlouho poté byli všichni čtyři muži předáni kriminalistům z odboru extremismu a terorismu pražské policie.

„Ti nyní na případu pracují pro podezření ze spáchání trestných činů výtržnictví a nebezpečného vyhrožování. Vzhledem k tomu, že je zde podezření na spáchání činu jako členové organizované skupiny a na dítěti, hrozí za toto jednání až tříletý pobyt za mřížemi,“ dodal na závěr mluvčí pražských policistů Jan Daněk.

