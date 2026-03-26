V Beskydech intenzivně sněží, řidiči i turisté by v horách měli být opatrní

Na Frýdecko-Místecku v Beskydech intenzivně sněží. Silnice jsou mokré a řidiči by v horách měli jezdit s větší opatrností. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic. Turistům Horská služba doporučuje, aby počítali s tím, že na horách stále panuje zima, a přizpůsobili tomu své oblečení a vybavení.
V Beskydech už ve čtvrtek napadlo více než deset centimetrů sněhu a sněžit má celý den. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu tam může napadnout až 30 centimetrů sněhu.
„Sněží tady poměrně intenzivně. Je krásná zima. Jelikož srážky jsou v předpovědi na celý dnešní den, možná i na zítra, a je to s čerstvým větrem, tak se dá předpokládat, že budou na hřebenech sněhové závěje,“ popisuje dispečer Horské služby Beskydy Dušan Zajíc.
Turisty by nemělo překvapit, že na turistických chodnících nemusí být všude prošlapaná stopa. „Je nutné počítat s hlubším sněhem a s nějakou časovou i fyzickou vyšší náročností túr. Dole už jsou většinou lidé přeorientovaní na letní sezonu, tak musí počítat s tím, že tady panují opravdu zimní podmínky,“ řekl Zajíc.
