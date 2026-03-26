26. 3. Emanuel
V Beskydech intenzivně sněží, řidiči i turisté by v horách měli být opatrní

ČTK

Na Frýdecko-Místecku v Beskydech intenzivně sněží. Silnice jsou mokré a řidiči by v horách měli jezdit s větší opatrností. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic. Turistům Horská služba doporučuje, aby počítali s tím, že na horách stále panuje zima, a přizpůsobili tomu své oblečení a vybavení.

Ilustrační fotoFoto: ČTK
V Beskydech už ve čtvrtek napadlo více než deset centimetrů sněhu a sněžit má celý den. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu tam může napadnout až 30 centimetrů sněhu.

Související

„Sněží tady poměrně intenzivně. Je krásná zima. Jelikož srážky jsou v předpovědi na celý dnešní den, možná i na zítra, a je to s čerstvým větrem, tak se dá předpokládat, že budou na hřebenech sněhové závěje,“ popisuje dispečer Horské služby Beskydy Dušan Zajíc.

Turisty by nemělo překvapit, že na turistických chodnících nemusí být všude prošlapaná stopa. „Je nutné počítat s hlubším sněhem a s nějakou časovou i fyzickou vyšší náročností túr. Dole už jsou většinou lidé přeorientovaní na letní sezonu, tak musí počítat s tím, že tady panují opravdu zimní podmínky,“ řekl Zajíc.

Mohlo by vás zajímat
Miami Open Tennis

Lehečka chce víc, v Miami je obletovanou hvězdou. Tohle bylo hodně divné, přiznal

V živém žebříčku už vystoupal na šestnácté místo, od pondělí bude novou českou jedničkou. Jiří Lehečka zažívá v Miami jeden z nejlepších turnajů dosavadní kariéry. Už je v semifinále a věří si na víc. Na Floridě se z něj stává jeden z taháků: bude to právě český tenista, kdo vyzve italskou superstar Jannika Sinnera v boji o velký titul?

Elon Musk

Desetitisíce uživatelů ve čtvrtek ráno hlásily další výpadek Muskovy sítě X

Sociální síť X amerického miliardáře Elona Muska ve čtvrtek postihl další výpadek. V 9:17 SEČ, kdy výpadek nastal, hlásilo podle údajů serveru Downdetector potíže přes 31 tisíc uživatelů ve Spojených státech. V Česku to byly stovky uživatelů. Počet zasažených uživatelů může být ovšem výrazně vyšší, než kolik jich nahlásí potíže prostřednictvím této služby. Kolem 9:30 SEČ potíže ustaly.

ARCHIVNÍ FOTO: Pohled na zvedáky olejových čerpadel u Almetěvska

ŽIVĚ Ukrajinské útoky vyřadily 40 procent ruské přepravy ropy, největší zásah v moderní historii

Nejméně 40 procent ruských kapacit pro přepravu ropy je přerušeno, vypočetla agentura Reuters. Je to důsledek ukrajinských dronových útoků. Současné narušení dodávek ropy je nejzávažnější v moderní historii Ruska, jinak druhého největšího vývozce ropy na světě. Moskvu zasáhlo v době, kdy ceny ropy kvůli válce s Íránem rostou a překročily 100 dolarů za barel.

Ilustrační foto

Extrémní počasí v Česku sílí: jak se mění rizika pro domácnosti

Ještě před pár lety jsme extrémní počasí vnímali jako výjimku. Dnes se stává součástí reality. Silné bouřky, přívalové deště, nárazový vítr nebo naopak dlouhá období sucha zasahují Česko čím dál častěji – a jejich dopady jsou viditelné i na majetku domácností.

