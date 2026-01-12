Praha bude 15minutovým městem. Jde o obnovu tradičního konceptu města, říká Hlaváček

Nový Metropolitní plán Prahy pracuje s konceptem 15minutového města. Není to nic úplně nového, vysvětluje náměstek primátora pro oblast územního a strategického rozvoje Petr Hlaváček a upozorňuje, že na podobném půdorysu byla budována všechna středověká města.
„Dokonce ve Starém zákoně, v knize Genesis, je příkaz o sobotě nechodit dál než kilometr – což je zhruba těch patnáct minut, čtvrt hodiny.“ Od toho také slovo „čtvrť“, podotýká.
Ačkoliv mají dnes lidé oproti minulosti významnou výhodu v mobilitě a není možné život znovu vmáčknout na omezené území, z hlediska rozvoje měst lze podle hosta Matyáše Zrna vytvářet běžný život tak, aby bylo potřeba individuální automobilovou dopravu používat co nejméně. „My na to reagujeme v Metropolitním plánu, protože máme 82 procent kapacit pro výstavbu v docházkové vzdálenosti k metru nebo k tramvaji. … Je to určitým způsobem obnovení tradičního města, ale samozřejmě ve spojení s moderním životem, infrastrukturou a dopravou.“
To hlavní, co by mělo být pro obyvatele Prahy v docházkové vzdálenosti patnácti minut, je školství, elementární obchodní služby a sociální nebo kulturní vyžití. Největší problém přitom v tomto ohledu překvapivě nejsou školy, říká náměstek primátora, ale obchody. „Mezitím se totiž lidé naučili nakupovat v obchodních centrech. A maloobchod je problematický v tom, že je náročnější a tudíž dražší.“ Kromě kultivace zelených ploch je proto potřeba kultivovat a přenastavit i obchodní centra, jejichž původní funkce trochu umírá, myslí si Hlaváček.
Smíšený model plný úskalí
Vzorem by prý Praze mohla být třeba Kodaň, kde v minulosti stát přišel s myšlenkou, že pozemky přístavů dá městu, které bude ve spolupráci s developery financovat infrastrukturu. Jde o trochu jiný koncept, který se osvědčil, konstatuje s tím, že dánská metropole v kategorii „život ve městě“ předčí i konzervativnější Vídeň.
Jako problematickou vidí politik skutečnost, že ve věci žádosti o stavební povolení je město ve stejné pozici jako soukromý sektor. Zatímco při územním plánování mají odpovědnost jednotlivé samosprávy, vydání stavebního povolení je záležitostí státní správy. Tento smíšený model je podle Hlaváčka velmi křehký a snadno napadnutelný ze všech stran.
Věděli jste, že existuje aplikace Praha 15minutová, kde se dozvíte, jaká je průměrná hustota zalidnění v dané oblasti, jaký má tato hustota potenciál pro rozvoj veřejných služeb a jak snadné je se v území pohybovat?