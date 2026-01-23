Přeskočit na obsah
23. 1.
Praha

Učitel zkoušel, jak funguje hlášení střelby, hrozí mu trest za šíření poplašné zprávy

Domácí

Pražská policie v pátek dostala hlášení o střelbě na střední škole v Praze 3. Na místo vyrazily desítky policistů. Nakonec se ale ukázalo, že jeden z pedagogů jen zkoušel, jak jsou bezpečnostní složky na takovou situaci připraveny a jak budou reagovat.

Policie, policejní auto, ilustrační fotografie, ilustrační foto
Policie, policejní auto, ilustrační fotografie, ilustrační fotoFoto: Lukáš Bíba
„Pražští policisté prověřují oznámení, směřující ke střední škole v Praze 3 v ulici Roháčova, kde měla být slyšet střelba,“ oznámili policisté v pátek odpoledne na síti X.

Na místo údajného střeleckého útoku tak vyrazily desítky policistů.

Nakonec se však ukázalo, že žádný ozbrojený útočník neexistuje. „Policisté prověřili oznámení. Informace o střelbě se nepotvrdila Nikomu nehrozí žádné nebezpečí,“ napsali na X.

Později se ukázalo, že údajnou střelbu nahlásil jeden z učitelů tamní střední školy. Podle svých slov prý jen zkoušel připravenost složek integrovaného záchranného systému na takové oznámení.

Sedmadvacetiletý pedagog tak nyní čelí podezření z trestného činu šíření poplašné zprávy. Policisté jej na místě zadrželi.

