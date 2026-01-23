Učitel zkoušel, jak funguje hlášení střelby, hrozí mu trest za šíření poplašné zprávy

Pražská policie v pátek dostala hlášení o střelbě na střední škole v Praze 3. Na místo vyrazily desítky policistů. Nakonec se ale ukázalo, že jeden z pedagogů jen zkoušel, jak jsou bezpečnostní složky na takovou situaci připraveny a jak budou reagovat.
„Pražští policisté prověřují oznámení, směřující ke střední škole v Praze 3 v ulici Roháčova, kde měla být slyšet střelba,“ oznámili policisté v pátek odpoledne na síti X.
Na místo údajného střeleckého útoku tak vyrazily desítky policistů.
Nakonec se však ukázalo, že žádný ozbrojený útočník neexistuje. „Policisté prověřili oznámení. Informace o střelbě se nepotvrdila Nikomu nehrozí žádné nebezpečí,“ napsali na X.
Později se ukázalo, že údajnou střelbu nahlásil jeden z učitelů tamní střední školy. Podle svých slov prý jen zkoušel připravenost složek integrovaného záchranného systému na takové oznámení.
Sedmadvacetiletý pedagog tak nyní čelí podezření z trestného činu šíření poplašné zprávy. Policisté jej na místě zadrželi.
„Kašleme na mezinárodní řád,“ šokoval kanadský premiér. Odkazoval se i na Havla
Kanadský premiér Mark Carney zaujal v Davosu svým projevem, ve kterém parafrázoval někdejšího disidenta a později českého prezidenta Václava Havla, z jehož eseje Moc bezmocných si vypůjčil poslušného zelináře. Kdo je politik, jehož popularita roste díky obratným obchodním jednáním i nekompromisnímu přístupu k Donaldu Trumpovi?
Slováci berou na olympiádu mladý unikát. Stopka jako v ruské lize? Ani náhodou, říká
Adam Gajan je zřejmě největším překvapením v nominaci slovenských hokejistů na olympiádu v Miláně. Jde o unikát, nejen proto, že za dospělou reprezentaci 21letý brankář dosud nechytal. Na turnaj těch nejlepších, který bude sledovat celý svět, mu pomohla i "stopka" pro kolegu z ruské ligy.
ŽIVĚUkrajina, Rusko i USA jednají v Abú Dhabí. Klíčovým bodem má být Donbas
V Abú Dhabí v pátek začala jednání mezi Ukrajinou a Ruskem, která zprostředkovávají Spojené státy. Hlavním tématem mají být územní otázky, řekl v pátek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle něj je zároveň hotová dohoda s USA o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že podmínkou pro dosažení dohody o ukončení války je stažení ukrajinských sil z Donbasu.
Proti Češkám si pomáhala dopingem. Nyní má tenistka zastavenou činnost
Chorvatská tenistka Jana Fettová měla při utkání Poháru Billie Jean Kingové s českým týmem pozitivní dopingový test. Oznámila to Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA), která dnes také devětadvacetileté hráčce provizorně zastavila činnost.
„Je to výsostně politické rozhodnutí." Armáda měla stíhačky pro Ukrajinu připravené
Náčelník generálního štábu Karel Řehka potvrdil, že armáda byla připravena vyčlenit čtyři letouny L-159 pro Ukrajinu. Ve stanovisku z října i z prosince doporučovala poskytnutí letounů formou daru. Armáda ve stanovisku zároveň upozornila, že přestože letouny nejsou nepotřebné, jejich darování by neohrozilo bezpečnost Česka. Řehka to v pátek řekl novinářům na letišti v pražských Kbelích.