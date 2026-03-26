26. 3. Emanuel
Zahraničí

Zabiják na obloze: levný dron, který ničí ruské Šáhidy po tisících

Ukrajinské stíhací drony Sting od firmy Wild Hornets

Jan Bezucha

Levný, rychlý a překvapivě účinný. Ukrajinský záchytný dron Sting mění pravidla vzdušné obrany, místo drahých raket nabízí řešení, které je dostupné ve velkém a připravené zasáhnout během vteřin.

Ukrajinský kvadrokoptér se s pronikavým kvílením řítí oblohou a s nečekanou hbitostí manévruje k cíli. Záchytný dron od soukromé firmy Wild Hornets, který byl ještě nedávno považován za riskantní experiment, se dnes stává jedním z klíčových nástrojů obrany proti ruským bezpilotním útokům.

Model STING dokáže letět rychlostí až 280 km/h, operovat na vzdálenost přibližně 37 kilometrů.Foto: REUTERS

Právě kombinace rychlosti, jednoduchosti a především nízké ceny dělá z těchto strojů zásadní technologii. Model Sting dokáže letět rychlostí až 280 km/h, operovat na vzdálenost přibližně 37 kilometrů a díky 360stupňové anténě efektivně pronásledovat cíle, které následně ničí nárazem s výbušninami.

Zásadní je i dostupnost. Jeden dron stojí kolem dvou tisíc dolarů nebo méně, což je zlomek ceny nepřátelských íránských dronů Šáhid (20 až 50 tisíc dolarů) a nesrovnatelně méně než americké systémy Patriot v hodnotě milionů dolarů. Právě nízké náklady umožňují masovou výrobu, z linek jich navíc sjíždí více než 10 tisíc kusů měsíčně.

Piloti zvyklí na běžné FPV drony zvládnou přechod na STING během tří až čtyř dnů.Foto: Reuters

Ukrajina tak vsadila na strategii, která kombinuje rychlou výrobu s okamžitým nasazením. Od června 2025, kdy byl Sting zaveden do provozu, měl sestřelit více než tři tisíce ruských dronů. V prostředí, kde nepřítel útočí ve velkých vlnách a cílí na infrastrukturu i energetiku, se tak levná a rychlá řešení ukazují jako klíčová.

Snadné ovládání

Výhodou je i jednoduché ovládání. Piloti zvyklí na běžné FPV drony zvládnou přechod na Sting během tří až čtyř dnů. To výrazně zrychluje nasazení nových operátorů přímo v terénu.

Ukrajinské stíhací drony Sting od firmy Wild HornetsFoto: REUTERS

Technologie navíc budí zájem i za hranicemi Ukrajiny. Země Blízkého východu, které čelí útokům íránských dronů Šáhid, zkoumají možnosti spolupráce. Společnost Wild Hornets však zatím export odkládá a čeká na souhlas ukrajinské vlády, která chce mít nad strategickou technologií plnou kontrolu.

Druhá generace dronu má být ještě rychlejší a zaměřená i na nové, pokročilejší verze nepřátelských strojů. Foto: REUTERS

Vývoj ale mezitím pokračuje. Druhá generace dronu má být ještě rychlejší a zaměřená i na nové, pokročilejší verze nepřátelských strojů. Detaily ale zůstávají z bezpečnostních důvodů tajné. Ukrajina tak ukazuje, že ve válce nemusí vždy rozhodovat nejdražší technologie. Někdy stačí kombinace rychlosti, dostupnosti a chytrého designu.

