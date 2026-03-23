Dostaly děti „zkažené ryby“ k obědu? Kontrola odhalila výsledky, některé překvapí

Kauza „zkažených ryb“ ve školních jídelnách už zná první výsledky ze série kontrol, za nimiž stála pražská hygienická stanice a Státní veterinární správa. Z výsledků vyplývá, že lososové kousky, které skončily na talíři dětí, byly zdravotně nezávadné a bezpečné. Vyplývá to z laboratorního šetření. Co se ovšem týče minimální trvanlivosti uvedené na etiketách, to už je dle inspekce jiný příběh.
O třaskavé kauze na Praze 9 informovala redakce Aktuálně.cz před pár týdny. Školní jídelny obdržely začátkem února od společnosti Fjord Bohemia lososové kousky po minimálním datu trvanlivosti. Na vině ovšem byla pravděpodobně špatná etiketa, která uváděla o rok kratší datum spotřeby. Více jsme o kauze psali zde.
Firma se pak začala pídit po tom, proč se chybně značená šarže s „prošlými lososy“ dostala do oběhu, což nakonec vyústilo ve vyhazovy dvou pracovníků na skladě. Posléze se o případ začala zajímat pražská hygienická stanice i Státní veterinární správa. Oba kontrolní orgány nyní přišly s výsledky svého šetření.
„Ryby byly snědeny“
Nejprve hygiena. Ta provedla překvapivou kontrolu 17. února, tedy den poté, co obdržela podnět o mražených rybách po datu minimální trvanlivosti. Navštívila pět zařízení – dvě mateřské a tři základní školy – ve kterých se měl „zkažený losos“ objevit. Podle protokolů, které má redakce Aktuálně.cz k dispozici, všechny kontroly dopadly stejně:
„Nebyly shledány nedostatky, které jsou v rozporu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví uvedenými v předmětu kontroly,“ zaznělo v závěru. Zde nicméně nastává drobná komplikace, jelikož se pracovnicím hygienické stanice nepodařilo odebrat vzorky zmíněné šarže lososa. Ryby už se dávno snědly.
„Cílem bylo zjistit, zda se v předmětných školách nacházejí potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti a zda jsou bezpečné. Šetřením bylo zjištěno, že předmětné šarže ryb již byly v jídelnách zkonzumovány. Z tohoto důvodu nebylo možné ani odebrat kontrolní vzorky k laboratornímu rozboru,“ sdělila redakci mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batók.
Dle § 10 odst. 4 zákona č. 110/1997 Sb., zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, platí, že „pro výrobu potravin je zakázáno použít potraviny s prošlým datem minimální trvanlivosti, s výjimkou potravin, které jsou bezpečné“.
Doposud ovšem nepřišlo žádné hlášení o zdravotních potížích strávníků v souvislosti s konzumací „prošlých ryb“. Stejně tak ani vedení dotčených škol podle mluvčí neeviduje zvýšenou nemocnost či zažívací obtíže dětí v inkriminovaném období.
Zdravotní potíže? Nikdo nic nehlásil
Hygienická inspekce ověřovala podmínky skladování, sledovatelnost surovin a lhůty použitelnosti, přičemž v době kontroly nebyly nalezeny žádné potraviny s prošlou trvanlivostí. Součástí šetření byla také osobní hygiena zaměstnanců, vybavení pro mytí rukou, pravidelnost úklidu, nakládání s bioodpadem, sanitační řád či značení alergenů.
„Každý protokol jednoznačně stanovuje právní rámec, co je kontrolováno. Hygienická stanice jako taková má svůj rozsah kontrol – například provozní hygienu, zdravotní způsobilost či přítomnost mikrobiologického znečištění na pultu. A co není v její gesci, předává dál příslušnému orgánu,“ uvedl redakci Aktuálně.cz zástupce hlavní hygieničky Matyáš Fošum.
Zdůraznil, že hygiena v tomto případě neověřovala, zda je minimální trvanlivost u předmětné šarže lososa validní, či nikoliv. Ryby byly koneckonců snědeny již začátkem února čili nebylo možné na místě odebrat vzorky.
Laboratorní vyšetření zbývající „prošlé“ várky, již má firma Fjord Bohemia stále na skladě, měla nicméně na starosti zmíněná veterinární správa. Hygiena jí to předala s upozorněním na možné nedodržení lhůty minimální trvanlivosti.
Fošum zopakoval, že hygienickým stanicím zároveň nepřišel žádný podnět, že by se dětem po konzumaci lososa udělalo špatně. „Čistě hypoteticky – i kdyby někdo snědl něco prošlého, tak neevidujeme hlášení o zdravotních potížích. Konzumentů tam bylo poměrně hodně, tudíž věřím, že by se to k nám dostalo a začali bychom pátrat po příčině,“ vysvětlil odborník.
„Nebo to třeba někdo nenahlásil, protože to nebral jako vážný problém a nepídil se, z čeho mu je špatně,“ popsal další možný scénář zástupce hlavní hygieničky.
Ryby v pořádku, trvanlivost nikoliv
Nyní k výsledkům kontroly státní veterinární správy. Ta zkoumala vzorky z papírově prošlé šarže ryb, která se dostala do školních jídelen v Praze 9. Společnost Fjord Bohemia ji totiž stále má na skladě ve vyblokované části, aby opět nedošlo k chybné distribuci, což si na místě ověřila i redakce Aktuálně.cz.
Z výsledků vyplývá, že si mohou rodiče částečně oddychnout. „Laboratorním vyšetřením dotčené šarže mraženého lososa, která je dosud skladem, nebylo zjištěno, že by se jednalo o zdravotně závadnou a nebezpečnou potravinu,“ uvedl redakci mluvčí veterinární správy Petr Majer. Jeho vyjádření tak podporuje tezi, že se ve školních jídelnách nikdo „neotrávil“ zkaženými rybami.
Druhé zásadní zjištění už ovšem tak veselé není. „Bylo potvrzeno, že byla expedována šarže mraženého lososa po datu minimální trvanlivosti. Tím došlo k porušení platné legislativy – zákona o potravinách,“ poznamenal ve vyjádření, které zaslal e-mailem.
Zda ovšem šlo o špatně vytištěné etikety s kratší trvanlivostí, než bylo zamýšleno, veterinární správa stále zkoumá. Nyní nemohla rozhodnout jinak. „Interní mechanismy společnosti, které selhaly a vedly k pochybení, jsou předmětem dalšího šetření a posuzování,“ dodal Majer s poznámkou, že i kvůli tomu nebyla kontrola ještě ukončena.
„Pokud došlo ke změně platnosti nebo k prodloužení expirace – respektive minimální doby trvanlivosti – a na etiketě je to špatně uvedeno, tak došlo k porušení předpisů. I kdyby to vzniklo administrativní chybou, pro mě jako pro kontrolní orgán je to prošlé,“ doplnil také zástupce hlavní hygieničky Fošum.
Padne trestní oznámení
Tím se linka „zkažených ryb“ ve školních jídelnách téměř uzavřela, kauza ovšem není ani zdaleka u konce. Ve hře je totiž zfalšovaný protokol, který měl dokazovat nezávadnost ryb při expedici špatně označené šarže. „Při kontrole k věci přistupujeme tak, že byl losos expedován po datu minimální trvanlivosti a bez předchozího vyšetření,“ vysvětlil postup mluvčí veterinární správy.
Že jde o falzifikát, potvrdila redakci Aktuálně.cz již zkraje března laboratoř Eurofins. Podle společnosti Fjord Bohemia se údajně dostala do oběhu z rukou bývalého manažera skladu Jaroslava Beránka, který byl v průběhu února vyhozen za to, že zatajil před vedením pochybení při expedici zmíněné šarže lososa do školních jídelen.
Navíc společnost zjistila, že si 26. února odeslal z pracovního e-mailu na osobní adresu několik interních dokumentů. Podle protokolu, který má redakce k dispozici, šlo o několik šablon a tabulek. I z toho důvodu se na Beránka chystá trestní oznámení kvůli neoprávněnému nakládání s osobními a firemními daty.
Když se ho redakce Aktuálně.cz ptala na jeho roli v „rybí kauze“ či odeslání přílohy s interními dokumenty na osobní e-mail, vše popřel. „Já v tom nefiguroval a už se mě to vlastně ve finále netýkalo. Ukončili jsme to dohodou, že mou pozici nepotřebují pro nadbytečnost, takže teď jen vybírám dovolenou a odcházím,“ sdělil po telefonu Beránek.
Redakce má ovšem k dispozici dokument, v němž bývalý manažer skladu naopak odmítá pochybení na skladě i tvrzení, že se to snažil zatajit před vedením, po kterém pak vysloveně požadoval odchod na dohodu. Kvůli zjištění, že si odeslal na e-mail interní dokumenty, mu společnost Fjord Bohemia nakonec udělila okamžitou výpověď.
