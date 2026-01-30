Až 350 tisíc bytů. V Praze vyroste několik nových čtvrtí, říkají Hlaváček i Romanov

Podle Metropolitního plánu hlavního města by v Praze mělo vzniknout několik nových čtvrtí. Vyrostou na brownfieldech – v někdejších průmyslových oblastech z 19. a 20. století, které se dnes nachází uvnitř města a disponují dobrou dopravní obslužností, vysvětluje urbanistka Jitka Romanov a náměstek primátora pro oblast územního a strategického rozvoje Prahy Petr Hlaváček.
Takovým „prvním vzorkem, jak by to mohlo vypadat“, je podle Petra Hlaváčka probíhající výstavba na Smíchově (Smíchov City). Dalším příkladem je pak Rohanský ostrov (Rohan City), doplňuje svého kolegu urbanistka Jitka Romanov. Jako významné místo pro rekreaci má pak v příštích letech vzniknout třeba Park Maniny mezi Holešovicemi a Karlínem. Jde o místo, které je z obou městských částí zpřístupněno nedávno otevřenou a architektonicky ceněnou lávkou zvanou HolKa.
„U každé čtvrti myslíme na to, aby tam byl park, aby tam bylo nějaké srdce – na Nákladovém nádraží Žižkov je to památkově chráněná budova, v Bubnech Vltavská filharmonie,“ popisuje Hlaváček s odkazem na další nové čtvrti. „A myslíme také na to, aby tam byl dostatek vybavenosti,“ dodává.
Na platformě Metropolitního plánu je umožněna realizace asi 350 tisíc nových bytů, konstatuje Romanov s tím, že tři čtvrtiny z nich mají vyrůst na již zmíněných brownfieldech ve vnitřních rezervách města. Vzniknout má také čtvrť Bohdalec-Slatiny, AVIA City (Letňany-Kbely) nebo Florenc 21. „Úkol pro nejbližší generaci architektů a investorů – odhaduji 15 až 20 let – jsou brownfieldy,“ uzavírá Hlaváček.