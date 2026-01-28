Tohle nečekali. Ochrannou službu má vést expolicista, jehož „kluci“ řešili Čapí hnízdo

Velitelského kormidla policejní Ochranné služby se má ujmout expolicista, jehož návrat bezpečnostní sbory nepředpokládaly. Podle pěti na sobě nezávislých zdrojů redakce Aktuálně.cz se mluví o Janu Konířovi, bývalém náměstkovi ředitele pražské policie, jehož „kluci“ odpovídali za vyšetřování reklamní větve kauzy Čapí hnízdo. Jméno ovšem způsobilo rozruch – nečekaně totiž vyšachoval zbylé kandidáty.
Ochranná služba má na starost bezpečnost nejvyšších ústavních činitelů vyjma prezidenta. Chrání například šéfy obou parlamentních komor, premiéra a vybrané ministry, ale také ambasády, velvyslance a zahraniční delegace. V posledních letech ale elitní útvar zažíval těžké chvíle.
Pod vedením generálmajora Jiřího Komorouse, který stál v čele služby celých 12 let a odešel na konci loňského roku, se policejní ochranka topila v sérii kauz. Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) například řešila tajné natáčení ve sprchách, útěk od amerického velvyslance, fiktivní přesčasy či zbraň zapomenutou na sněmovních toaletách. Všechny kauzy jsme popsali zde.
Vedením útvaru byl dočasně pověřen plukovník Pavel Nachtmann, náměstek pro osobní ochranu a dopravu. O křeslo ředitele Ochranné služby se ucházelo několik jmen z řad zkušených aktivních policistů. Minulý týden ale přišel šok – podle zjištění Aktuálně.cz měli být všichni vyšachováni Janem Konířem.
Z civilu zpět do uniformy
Informaci o možném návratu bývalého náměstka pražské policie potvrdilo redakci Aktuálně.cz pět na sobě nezávislých zdrojů z prostředí policejního prezidia, Ochranné služby i strážců zákona hlavního města Prahy. Pro všechny šlo o velké překvapení.
„Je z toho velký rozruch. Většinou se bývalí policisté vrací z civilu na jiné pozice, než je ředitel útvaru. Může z toho vzniknout nebezpečný precedens. Na personálním oddělení už s jinými kandidáty nepočítají. Na čí popud se vrací zrovna Koníř, nikdo netuší,“ sdělil redaktorovi pražský policista, který si přál vystoupit anonymně.
Pro Koníře to nicméně znamená, že se musí znovu „uvázat“ do služebního poměru, absolvovat psychotesty a další úkony. S bývalým policistou na pozici ředitele ochranky neměl problém ani Jiří Komorous, ani náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch. Jiné policisty ale výběr znepokojil či nahněval.
„Ochranná služba už je vyřešená, je o tom prý rozhodnuto. Čeká se na nějaké finální administrativní úkony, takže nepředpokládám, že jde o ‚vypouštění balónků‘, aby se otestovalo, jak bude přijatelný v očích ostatních,“ svěřil se také zdroj z policejního prezidia.
Důvod, proč na pozici má jít zrovna Koníř, je podle mnohých policistů prostý – má za sebou velmi dobré pracovní výsledky coby náměstek, ve sborech sloužil téměř tři dekády a především není nijak spojený s četnými kauzami Ochranné služby.
To je věc, která například ubírala body jinému kandidátovi, náměstkovi ředitele policejní ochranky Davidu Endrštovi. „Je to dost nestandardní postup, vracet zpátky expolicistu z civilu a dosadit ho na pozici ředitele, ale vlastně chápu, proč to tak udělali. Chtějí mít klid. A Koníř asi policejní ochranku chce trošku pročistit,“ konstatoval muž z prezidia, jehož identitu redakce zná.
Jeho lidé řešili Čapí hnízdo
Plukovník Jan Koníř byl výraznou tváří pražské policie. Coby náměstek ředitele pro kriminální policii a vyšetřování měl od poloviny roku 2020 na starost sedm odborů a jedno oddělení, které se zabývaly vyšetřováním trestných činů. Měl pod sebou vyšetřování vražd i kyberzločiny.
Ve funkci byl u toho, když jeho podřízený (vyšetřovatel Pavel Nevtípil) navrhl obžalovat šéfa ANO Andreje Babiše z dotačního podvodu při budování farmy Čapí hnízdo. Stejně tak zažil skandál, když jiný jeho podřízený (kriminalista Pavel Mikšovský) odložil podezření z daňového podvodu při zadání reklamy na Babišově farmě.
V řadách policie sloužil 28 let, než se v roce 2022 rozhodl odejít na vlastní žádost do civilu. Tehdy pro Aktuálně.cz zdůraznil, že od bezpečnostních sborů odchází z ryze osobních důvodů.
Redakce Aktuálně.cz se také obrátila na Ochrannou službu i šéfa resortu vnitra Lubomíra Metnara s prosbou o vyjádření, aby informaci potvrdili, do vydání článku však na dotazy nezareagovali.
Ještě není konec, uvádí prezidium
Podle mluvčího policejního prezidia Jozefa Bocána nabídkové řízení na pozici ředitele ale dosud nebylo ukončeno, třebaže zdroje tvrdí opak. „V případě, že z řízení vzejde vhodný kandidát, předpokládáme jeho ustanovení na pozici ředitele k 1. února 2026. O této skutečnosti bychom pochopitelně veřejnost informovali tak, jak je obvyklé,“ napsal redakci.
Mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška pak poznamenal, že personální obsazení v policejních útvarech má v gesci Policie ČR, nikoliv vnitro.
Ovečkin sundal Jágra, Treťjak jásal. Přišla ostuda, po níž trenér čekal gilotinu
Vyhlížený turnaj hokejistů na olympiádě v Miláně začne přesně za dva týdny. A tak je tady další díl seriálu deníku Aktuálně.cz o předchozích kláních hvězd NHL pod pěti kruhy. Souboje ve Vancouveru před 16 lety byly speciální už proto, že se světová extratřída sjela do země, která je kolébkou hokeje.
Pastrňákův úchvatný kousek proti přesile. V prodloužení pak sám rozhodl
David Pastrňák rozhodl v NHL gólem v prodloužení o výhře hokejistů Bostonu 3:2 nad Nashvillem. Český útočník si připsal i přihrávku a byl zvolen nejlepším hráčem utkání.
"Nabídka míru a lásky". Americký písničkář nabídl Gróňanům solidárně svou hudbu zdarma
Kanadsko-americký písničkář Neil Young nabízí Gróňanům roční bezplatný přístup do svého digitálního archivu.
ŽIVĚMacinkovy zprávy jsou nešťastné, Motoristy ale chápu, řekl ve sněmovně Babiš
Premiér Andrej Babiš (ANO) pokládá Macinkovy zprávy pro prezidenta Pavla za nešťastně formulované, na druhou stranu chápe rozčarování Motoristů kvůli nejmenování Turka.
ŽIVĚPři sobotním zabití muže v Minneapolis stříleli dva federální agenti
V sobotní potyčce, při níž byl na ulici v americkém Minneapolisu zabit 37letý zdravotník Alex Pretti, vypálili smrtící výstřely ze svých zbraní dva federální agenti. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na zprávu, kterou v úterý zaslal Kongresu představitel Úřadu celní a hraniční ochrany, jehož se incident týká.