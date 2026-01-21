„Jsme připraveni bránit sebe, naše členské státy, naše občany, naše společnosti proti jakékoli formě nátlaku. A Evropská unie k tomu má pravomoc a nástroje,“ dodal Costa ve svém projevu v Evropském parlamentu.
V Kyjevě kolabuje elektřina, milion lidí je v mrazivých dnech bez tepla
Ukrajina kvůli ruským útokům již nemá ani jednu plně funkční elektrárnu, prohlásil v pátek ukrajinský ministr energetiky Denys Šmyhal. Důsledky energetického kolapsu už pocítil i parlament v metropoli Kyjevě, který je po ruském útoku bez elektřiny, vody i topení, uvedl jeho předseda. Podle starosty Kyjeva město za leden opustilo 600 tisíc lidí.
Vzdušným útokům nepřítele v noci na dnešek čelila také Ukrajina. Podle jejího letectva Rusko zaútočilo jednou balistickou střelou Iskander-M a 97 drony. Protivzdušná obrana zničila 84 bezpilotních prostředků, zásahy jednou balistickou střelou a 13 drony byly zaznamenány na celkem 13 lokalitách.
„Zahynul 77letý muž a 72letá žena. Třiapadesátiletá žena byla zraněna,“ uvedl k ruskému útoku na Kryvyj Rih šéf vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. Poškozeno bylo podle něj devět rodinných a pět bytových domů.
Trosky ukrajinského dronu způsobily požár v ropné rafinerii Afipskij v Krasnodarském kraji na jihu Ruska, uvedl místní krizový štáb. Nikdo podle něj nebyl zraněn, útok nezpůsobil škody a požár je nyní uhašen.
Ministerstvo obrany v Moskvě uvedlo, že v noci na dnešek zničila ruská protivzdušná obrana 75 ukrajinských dronů, z toho 45 v Krasnodarském kraji.
Ruské úřady dnes oznámily 13 zraněných a požár v rafinerii na jihu země v důsledku ukrajinského dronového útoku.
V Adygejské autonomní republice na jihu Ruska bylo při ukrajinském dronovém útoku zraněno nejméně 13 osob, z nichž devět bylo hospitalizováno, uvedl místní šéf Murat Kumpilov. Počet zraněných tak vzrostl z původních 11. V obytné budově a přilehlém parkovišti podle Kumpilova vznikl požár.
Zpomalení ruské ekonomiky a šetření spotřebitelů vyvolalo největší krizi na trhu moskevských barů a restaurací od časů pandemie covidu-19. V ruském hlavním městě během loňského roku skončilo 423 gastronomických zařízení, což je nejvíce od roku 2020, napsal server The Moscow Times.
Trend pokračuje i v letošním roce. Za necelé tři lednové týdny zavřelo dalších 45 zařízení, což je dvojnásobek oproti stejnému období o rok dříve.
Europoslanci dnes budou hlasovat o posílené spolupráci s Ukrajinou, v rámci které EU půjčí Kyjevu 90 miliard eur (zhruba 2,2 bilionu Kč) v letech 2026 a 2027. Europoslanci se budou ve zrychleném řízení zabývat legislativou nutnou pro poskytnutí této půjčky.
Dnes budou schvalovat posílenou spolupráci, která se týká jen 24 zemí, jež budou půjčku garantovat nad rámec svých současných finančních povinností. Takovou povinnost odmítly na summitu v prosinci Česko, Maďarsko a Slovensko. O dalších dvou legislativních textech nutných k uvolnění půjčky budou europoslanci hlasovat zřejmě až v únoru.
Ukrajina čelí kritickému nedostatku energie po sérii ruských úderů na infrastrukturu. Zatímco prezident Volodymyr Zelenskyj varuje před další vlnou masivních útoků, v hlavním městě propukl otevřený spor. Prezident ostře kritizuje starostu Kyjeva Vitalije Klička za nepřipravenost metropole na mrazivou zimu, která miliony lidí ponechala bez tepla a vody.
Stovky bojovníků Islámského státu utekly z vězení. S nimi zřejmě i teroristé z Evropy
Ze syrské věznice Šaddádí uprchlo zhruba 1500 bojovníků Islámského státu. Uvedla to Kurdská koalice Syrských demokratických sil (SDF). Islamistům se v pondělí podařilo utéct během intenzivních bojů mezi syrskou armádou a SDF v okolí věznice. K bojům došlo poté, co selhala nedělní dohoda o příměří.
Muchová otočila zápas s americkou outsiderkou. Nezničilo ji ani 11 es soupeřky
Karolína Muchová zdolala v druhém kole tenisového Australian Open Alycii Parksovou z USA 4:6, 6:4, 6:4. Česká hráčka uspěla i přes 11 es její v žebříčku o 80 míst hůře postavené soupeřky.
"Jste opilí ignoranti." Španěl se pustil do diváků, kteří se mu smáli
Španělského tenistu Alejandra Davidoviche naštvalo během zápasu 2. kola Australian Open chování některých diváků.
ŽIVĚPrioritou je protivzdušná obrana státu, prodej letounů L-159 by nebyl výhodný, řekl Zůna
Bitevní letouny L-159 jsou součástí protivzdušné obrany České republiky, která je dle vlády prioritou. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) tak reagoval na ukrajinský zájem o tyto stroje.
Prezident poslal Juchelkovi jasný vzkaz. Hrad reagoval na nařčení, že porušuje zákon
Sněmovní tahanice okolo snižování odvodů živnostníkům přerostly do sporu o švarcsystém. Nelegální formu zaměstnávání, kvůli které stále častěji padají tučné pokuty. Někteří politici otevřeně přiznávají, že jsou součástí nezákonných praktik a opět vyzývají k definitivnímu vyřešení.