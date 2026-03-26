Desetitisíce uživatelů ve čtvrtek ráno hlásily další výpadek Muskovy sítě X

Sociální síť X amerického miliardáře Elona Muska ve čtvrtek postihl další výpadek. V 9:17 SEČ, kdy výpadek nastal, hlásilo podle údajů serveru Downdetector potíže přes 31 tisíc uživatelů ve Spojených státech. V Česku to byly stovky uživatelů. Počet zasažených uživatelů může být ovšem výrazně vyšší, než kolik jich nahlásí potíže prostřednictvím této služby. Kolem 9:30 SEČ potíže ustaly.
Síť X už letos postihlo několik výpadků, naposledy před osmi dny. Tehdy trval zhruba hodinu. Podle Downdetector hlásily potíže desetitisíce uživatelů v USA a stovky v České republice.
Musk síť X koupil v roce 2022, kdy ještě působila pod názvem Twitter. Síť následně prošla rozsáhlými změnami, které kromě přejmenování zahrnovaly také propuštění většiny zaměstnanců a uvolnění pravidel pro regulaci obsahu.
Loni Musk oznámil, že kontrolu nad sítí X převzal jeho start-up pro umělou inteligenci xAI. Ten mimo jiné vyvíjí chatbota Grok, kterého síť X integrovala do své platformy. Společnost je v EU a Británii vyšetřovaná kvůli skandálu, kdy Grok na žádost uživatelů generoval sexualizované obrázky skutečných žen a dětí.
Minulý rok také společnost musela smazat nevhodné zprávy, které Grok vygeneroval v interakcích s uživateli na síti X. Podle médií a uživatelů šlo například o oslavování vůdce nacistického Německa Adolfa Hitlera nebo o antisemitismus.
Musk, který je mimo jiné šéfem a největším akcionářem firmy na výrobu elektromobilů Tesla, je nejbohatším člověkem na světě. V poslední době se výrazně angažoval také v politice. Podporoval amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volební kampani a po Trumpově vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE). Vztahy mezi Trumpem a Muskem se však postupem času zhoršily.
