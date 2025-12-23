Má "formulový fantom" zákaz řízení? Otazníků kolem záhadného podnikatele je více

Byla to kauza, kterou na chvíli žila celá Česká republika. To, co se na první pohled jevilo jako kuriózní dopravní přestupek za účasti červené formule, náhle nabobtnalo ve festival arogance a bouřlivé internetové diskuze. Případ „formulového fantoma“ a podnikatele Milana Vrátného z malé středočeské vesnice Buk má dodnes několik nevyjasněných otazníků – včetně vazby na kontroverzního developera.
Na začátku všeho byl červený monopost, který se 7. září proháněl po dálnici D4. Zdaleka ne poprvé – zprávy o „formulovém fantomovi“ přišly ze Středočeského kraje hned několikrát, závodníka se ale nepodařilo ani jednou dopadnout a identifikovat. Na podzim se ale vše změnilo a dopravního hříšníka sledovali policisté i s vrtulníkem až na jeho dvorek v Buku na Příbramsku.
Výsledek? Hádka se strážci zákona, že nemají co pohledávat na soukromém pozemku, opakované odmítnutí jejich výzvy, telefonát na operační středisko. Nakonec se z šoféra vyklubal Milan Vrátný, bývalý policista a podnikatel ve stavebnictví se zvláštními vazbami a ještě podivnějšími firmami na pozadí.
Aby toho nebylo málo, celý konflikt s policisty si Vrátný nahrál a následně zveřejnil na youtubovém kanále TrackZone – zřejmě aby ukázal, že byl celou dobu v právu. Jeho video ale vyvolalo spíš vlnu kritiky jeho arogantní vystupování.
Příliš mu nepomohl ani jeho syn, který přes média vzkázal veřejnosti, že „formule po dálnici v Česku jezdí a lidi si na to asi budou muset zvyknout“. Korunu svému vyjádření nasadil, když upozornil, že i závodní vozidlo je podle něj bezpečné, protože jezdí „maximálně 180 kilometrů v hodině“. Na českých dálnicích je ovšem limit pouze 130 kilometrů v hodině, čímž svého otce usvědčil z přestupku.
Jak to dopadlo s trestem?
A stejného názoru byla nakonec i policie. Kromě toho, že podnikatel řídil vozidlo bez registrační značky, které nebylo schválené a určené pro provoz na pozemních komunikacích, byl podezřelý i z dalších přestupků, které souvisely se způsobem jízdy vozidla.
„Za nejzávažnější přestupky hrozí podezřelému řidiči finanční sankce od čtyř do deseti tisíc korun, zákaz řízení motorových vozidel na šest až 18 měsíců a přidělení šesti trestných bodů,“ uvedla mluvčí středočeských policistů Vlasta Suchánková v říjnu.
Celou věc pak převzalo město Příbram coby příslušný správní orgán. Od té doby ale panuje ticho – zda se Vrátný nakonec opravdu dočkal trestu, případně v jaké výši, dosud není jasné. Redakce Aktuálně.cz se obrátila na příbramské tiskové oddělení se žádostí o upřesnění, do vydání šlánku ale odpověď neobdržela.
„Král bagrů“ z Buku
A není to jediná záhada, která kolem formulového fantoma vytanula na povrch. Dle všeho je Vrátný vlivný podnikatel s obřím pozemkem na okraji obce Buk, kam v září zavítal i reportér Aktuálně.cz. Místní o něm mluvili jako o „králi bagrů“, čímž odkazovali na jeho kontrakty ve stavebnictví a zemědělství.
„Je to zřejmě nejbohatší člověk v celém Milíně, možná i na Příbramsku. Má nějakou firmu na zemědělské stroje. S takovými chceš být zadobře. Toho boháče si fakt nechceš naštvat. Můj švagr se nějak s jeho rodinou zná, takže vím, že jsou hodně za vodou. Ale nikdy tu nedělali problém,“ popsal jeden z místních. Celou reportáž najdete zde.
Z veřejně dostupných zdrojů vyplývá, že Vrátný má na kontě hned několik funkcí. U firmy Empower Solutions je zapsaný jako jednatel, ve společnosti Diverta, jež má nabízet poradenské služby, jako člen správní rady.
U ní se dá také dohledat například v databázi Credit Check, že v roce 2013 čerpala z evropských fondů dotaci na „rozvoj kompetencí 50letých k získání a udržení si zaměstnání“, a to ve výši 2,6 milionu korun. V té době měla společnost několik zaměstnanců. Když se redakce pokusila kontaktovat zástupce firmy, nikdo nezvedal telefon.
Developer v mercedesu
Za pozornost ovšem stojí i vazby Vrátného na podnikatele a developera Jana Šefrnu. Na překvapivou spojitost upozornil Příbramský deník, který už v srpnu napsal, že žluté sportovní auto značky Mercedes doprovázející červenou formuli patří právě Šefrnovi.
O propojenosti mezi podnikateli posléze nemohlo být pochyb, sám se rád chlubí na sociálních sítích svým vozidlem a v neposlední řadě sdílel i videa z YouTube kanálu TrackZone, včetně záběrů ze zadržení řidiče formule.
Mimochodem, Šefrna figuroval též v případu kontaminované zeminy, jež měl podle informací Seznam Zpráv navážet do obce Trnová u Prahy. Materiál měl pocházet z areálu bývalého chemického závodu v Praze 9, což později potvrdila i inspekce životního prostředí.
Bydlení na „orné půdě“
Další otazníky vyvolávala v očích veřejnosti samotná megavila, kterou si Vrátný postavil na okraji Buku a kde se snažil v září skrýt před policisty. Kromě toho, že ji hlídalo několik bezpečnostních kamer, byla obehnána vysokou zdí a na dveřích měla zcela anonymní zvonek, je totiž pozemek vedený jako orná půda.
Alespoň to vyplývá z katastru nemovitostí. Dům je přitom minimálně šest let užívaný k bydlení, třebaže tam Vrátný nemá trvalé bydliště. V tuto chvíli je vila s dvorkem a zahradou nezkolaudovaná a „papírově“ nedokončená.
Starosta Vladimír Vojáček potvrdil redakci, že Vrátný před lety řádně požádal o stavební povolení v Milíně, pod který obec Buk jako místní část spadá. Nejdříve na oplocení, poté ke stavbě rodinného domu a v roce 2020 také na garáž.
„Laicky řečeno: co se týče stavby pana Vrátného, buď prozatím nepožádal o kolaudaci, nebo včas požádal o prodloužení termínu dokončení stavby a má čas dům dokončit nebo zkolaudovat,“ doplnil pro redakci Aktuálně.cz možné scénáře.
Rovněž potvrdil, že je nemovitost zatím psaná na matku Vrátného a až do kolaudace bude pozemek vedený jako orná půda. „Vypadá to hloupě, ale vůbec to není neobvyklé,“ zdůraznil s tím, že číslo popisné dostane nemovitost až po kolaudaci.
