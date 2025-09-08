Kdo je formulový fantom z D4? Podnikatel a expolicista, jeho syn měl bizarní obhajobu

Neděle 7. září 2025, čtvrt na devět ráno. Policie přijímá na tísňové lince 158 oznámení, že se na benzince u Dobříše objevila červená formule v doprovodu několika dalších závodních aut. Následují další telefonáty. Nepřiměřeně rychlá jízda i samotná přítomnost formule na dálnici D4 české řidiče náležitě znervóznila.
Do pátrací akce po majiteli se vložilo hned několik policejních hlídek a vrtulník. A do 20 minut už bylo jasné, kdo seděl za volantem - policisté ztotožnili 51letého muže jako Milana Vrátného. Podle informací redakce Aktuálně.cz sám kdysi působil v řadách strážců zákona, než se pustil do podnikání. Podle rejstříku firem působí jako jednatel ve společnosti Empower Solutions.
Určité podezření vyvolává i dům v obci Buk, kde se Vrátný snažil se svým monopostem schovat před policisty. V katastru nemovitostí mu totiž chybí zápis a rozsáhlý pozemek, na kterém stojí, je vedený jako orná půda. Přitom je dům přinejmenším šest let užívaný k bydlení.
Že za jízdami na dálnici stojí opravdu on, potvrdily i záběry z formule, které zveřejnil na youtubovém kanále Trackzone. Nejnovější video navíc ukazuje také moment, kdy si pro Vrátného přijela policie až do Buku.
Odejděte z pozemku, rozčiloval se jezdec
Záběry ukazují, že jakmile na dálnici zazněly policejní houkačky, mezi závodníky nastala panika. "Jsou tady policajti, všude," prohlásil jeden z mužů doprovázející jezdce. Video posléze ukazuje, jak červené auto táhne formuli úzkými uličkami a následně zajíždí na dvůr rodinného domu.
"Teď mají smůlu," prohlásil řidič formule. Netrvalo ale dlouho a policisté na dvorek přijeli. Jezdce vyzvali, aby vystoupil z vozidla a ztotožnil se. Výzvu strážců zákona nicméně neuposlechl.
"Myslím si, že jste na soukromém pozemku, pánové. Pokud nemáte povolení od soudu, opusťte ho. Nebudu se vám prokazovat, toto není veřejně přístupné místo. Dopouštíte se protiprávního jednání," zopakoval jezdec Milan V. ve videu, které zveřejnil na svém kanále na platformě YouTube.
Následovala dlouhá hádka, která nebrala konce. Zatímco se policisté snažili muži vysvětlit, že se řidič formule dopustil přestupku v dopravě, ten opáčil, že nemá důvod vystupovat ze závodního speciálu. "Nastudujte si zákon o policii. Žádné veřejné ohrožení nebylo," vzkázal rozhořčeně šofér formule.
"Dávali jsme vám zvukové a výstražné znamení. Ani vy jste neuposlechl, když jste táhl to vozidlo," obrátil se policista i na mladíka, jenž řídil červené auto a ze kterého se posléze vyklubal syn formulového jezdce, Lukáš Vrátný. Situaci neuklidnil ani policista, který se s rodinou částečně znal. "Je to syn Pepy od Zdendy," vysvětluje svému otci na videu mladík.
Nakonec podnikatel - stále v helmě a za volantem - zavolal na policejní linku a zeptal se operačního důstojníka, zda může policie vkročit na soukromý pozemek. "Ne, nemůžou," potvrdil do telefonu. Pak ale dodal: "Pokud vás ale k něčemu vyzývají, musíte je uposlechnout."
Zvykejte si, vzkázal syn
Nakonec se řidič formule rozhodne vystoupit z formule a následuje policisty ke služebnímu vozidlu. Jedenapadesátiletý podnikatel skončil na obvodním oddělení k podání vysvětlení, odmítl se však k čemukoliv vyjádřit. S médii, která čekala před služebnou, také odmítal mluvit.
Mlčení prolomil až jeho syn Lukáš, který reportérům popsal, jak se kolem bydliště najednou objevilo přes deset policejních aut a dva vrtulníky. "Celá tahle show byla o domněnce o dopravním přestupku. Podle mě je to naprosto nesprávné jednání ze strany policie. Nevím, jestli to měla zapotřebí," postěžoval si na kameru Blesku či CNN Prima NEWS.
Sám ale věří, že jeho otec z průšvihu vyvázne "naprosto v klidu a s úsměvem na tváři". "A s hezkými videi a vzpomínkami. Oni budou mít jenom špatný den v práci," vzkázal na konto zasahujících policistů.
Na dotaz reportérů, co vůbec pohledává formule na dálnici, odvětil: "Kdybyste měl doma takové auto, nebudete se na něj chtít jen dívat. Formule po dálnici v Česku jezdí a lidi si na to asi budou muset zvyknout," vzkázal.
Pak upozornil, že i závodní vozidlo podle něj dokáže jezdit bezpečně, protože jezdí "maximálně 180 kilometrů v hodině". Na českých dálnicích je ovšem limit pouze 130 kilometrů v hodině a formule navíc nesplňuje další podmínky pro užívání veřejných pozemních komunikací.
Co hrozí řidiči?
Policie v neděli uvedla, že se šofér formule podrobil dechové zkoušce a testu na drogy, oba výsledky byly negativní. Nyní mají případ ve svých rukou správní orgány, řidiči hrozí pokuta v řádu několika tisíc korun a zákaz řízení.
Jízdu červené formule na dálnici přitom už řešila policie v minulosti hned několikrát, poprvé v roce 2018 a naposledy v půlce letošního srpna. Nepodařilo se jí ale prokázat, kdo konkrétně závodní speciál řídil - při identifikaci řidiče totiž překážela helma.
"Tentokrát je situace jiná, neboť jsme řidiče ztotožnili na místě zastavení," konstatovala mluvčí středočeské policie Michaela Richterová. Upozornila, že závodní auta tohoto typu nejsou schválená k provozu na pozemních komunikacích, protože nesplňují zákonné technické požadavky.
"Formule má ostré hrany, nemá světla, blinkry, registrační značky ani další prvky důležité pro bezpečný provoz na komunikacích. Jízda formule či jiného takového závodního speciálu je nebezpečná nejen pro samotného řidiče, ale i pro ostatní účastníky silničního provozu," dodala.