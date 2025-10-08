Domácí

Konec pro formulového fantoma. Policie mu vyměřila trest, za volant si chvíli nesedne

ČTK Viet Tran ČTK, Viet Tran
před 2 hodinami
Řidiči červené formule, která jela po dálnici D4 na Příbramsku, hrozí pokuta až 10 tisíc korun, zákaz řízení na 1,5 roku a šest trestných bodů, uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Za volantem závodního vozidla seděl vlivný podnikatel a bývalý policista Milan Vrátný, svou jízdou i následnou obhajobou si vysloužil nejen pozornost na sociálních sítích, ale také nemalou vlnu kritiky.
Formule, TrackZone, Milan Vrátný, závody, D4, policie
Formule, TrackZone, Milan Vrátný, závody, D4, policie
Buk, Milan Vrátný, Příbramsko, formule, reportáž
Formule, TrackZone, Milan Vrátný, závody, D4, policie
Formule, TrackZone, Milan Vrátný, závody, D4, policie Zobrazit 13 fotografií

Oznámení o formuli, která přijela na benzinovou čerpací stanici u Dobříše a pokračovala v jízdě po dálnici D4, dostala policie 7. září ráno. Po autě pátralo několik hlídek a vrtulník, podařilo se ho zastavit v obci Buk. Jednapadesátiletý řidič se odmítl k věci vyjádřit. Dechová zkouška u něj neprokázala drogy ani alkohol.

Související

"Nepopírám, stalo se to. Vydírali mě," tvrdí exsoudce Kafka obviněný z podvodu

Roman Kafka soudce

Podle policie je muž podezřelý z několika přestupků. Kromě toho, že řídil vozidlo bez registrační značky, které nebylo schválené a určené pro provoz na pozemních komunikacích, je podezřelý i z dalších přestupků, které souvisí se způsobem jízdy vozidla.

"Za nejzávažnější přestupky hrozí podezřelému řidiči finanční sankce od čtyř do 10 tisíc korun, zákaz řízení motorových vozidel na šest až 18 měsíců a přidělení šesti trestných bodů," uvedla Suchánková. "Správnímu orgánu bude oznámeno také přestupkové jednání jednoho z doprovodných vozidel, jednání dalších řidičů doprovodných vozidel policisté vyhodnocují," dodala policejní mluvčí.

Závodní auto typu formule jezdilo po D4 na Příbramsku už v minulosti, policie zaznamenala pět takových případů. Jízdu zachytili ostatní motoristé na video, řidiče se většinou nepodařilo vypátrat. K správnímu orgánu se nyní kauza dostává podruhé. V prvním případě identifikaci řidiče znemožnila přilba, úřad proto věc zastavil. Nyní je ale situace jiná, protože policisté zjistili řidičovu totožnost při zastavení auta.

Podnikatel, kterého si "nechcete naštvat"

Milan Vrátný je podle rejstříku firem jednatelem ve společnosti Empower Solutions či Diverta. Podniká nejen v zemědělském sektoru, v minulosti poskytoval také poradenské služby, na které pobíral dotaci. Též jde o bývalého policistu ve Středočeském kraji. Více jsme o jeho osobě psali zde.

V Buku u Příbrami žije trvale jen okolo 70 lidí.
V Buku u Příbrami žije trvale jen okolo 70 lidí. | Foto: Viet Tran

Redakce Aktuálně.cz zavítala také do jeho místa bydliště - tedy do malé obce Buk na Příbramsku. Místní potvrdili reportérovi, že jde o známou a vlivnou tvář s obřím pozemkem na kraji vesničky. Vilu má obehnanou zdí, vstupy hlídá hned několik bezpečnostních kamer.

"Je to zřejmě nejbohatší člověk v celém Milíně, možná i na Příbramsku. Má nějakou firmu na zemědělské stroje. S takovými chceš být zadobře. Toho boháče si fakt nechceš naštvat. Můj švagr se nějak s jeho rodinou zná, takže vím, že jsou hodně za vodou. Ale nikdy tu nedělali problém," popsal jeden z místních. Celou reportáž najdete zde.

Milan Vrátný zveřejnil na YouTube kanále Trackzone i video svého zadržení. Jeho obhajoba před policisty si vysloužila nemalou vlnu kritiky. Mnohým vadilo, že se choval ke strážcům zákona arogantně a neuposlechl výzvu k vystoupení z vozidla. Stejně tak schytal hněv i jeho syn, který novinářům vzkázal, že si "lidi budou muset na formule na dálnici zvykat".

Video: Trackzone
 
Mohlo by vás zajímat

"Můj konec navrhla ministryně Decroix." Koordinátor z bitcoinové kauzy promluvil

"Můj konec navrhla ministryně Decroix." Koordinátor z bitcoinové kauzy promluvil

"Šlo by o zradu." Fiala tvrdí, že nikdo z končící vlády nebude jednat s ANO o koalici

"Šlo by o zradu." Fiala tvrdí, že nikdo z končící vlády nebude jednat s ANO o koalici

Viděl jsem medvěda, ohlásil myslivec na Pelhřimovsku. Policie prověřuje a varuje

Viděl jsem medvěda, ohlásil myslivec na Pelhřimovsku. Policie prověřuje a varuje

Tak ministerstvo vnitra nejspíš ne. Babiš má pro Okamuru údajně novou nabídku

Tak ministerstvo vnitra nejspíš ne. Babiš má pro Okamuru údajně novou nabídku
domácí Aktuálně.cz Obsah krimi policie Středočeský kraj Formule trest Policie ČR

Právě se děje

před 1 minutou
Muž našel v potoku u Brna část lidské lebky. Mohl narazit na prastaré pohřebiště

Muž našel v potoku u Brna část lidské lebky. Mohl narazit na prastaré pohřebiště

Nález vyrazila prověřit policejní hlídka. Dorazil také expert z Antropologického ústavu, který lebku prozkoumal. Co zjistil?
Aktualizováno před 6 minutami
"Můj konec navrhla ministryně Decroix." Koordinátor z bitcoinové kauzy promluvil

"Můj konec navrhla ministryně Decroix." Koordinátor z bitcoinové kauzy promluvil

David Uhlíř skončil jako koordinátor pro objasňování bitcoinové kauzy kvůli tomu, že neměl dostatečnou podporu a podklady od ministerstva financí.
Aktualizováno před 8 minutami
"Šlo by o zradu." Fiala tvrdí, že nikdo z končící vlády nebude jednat s ANO o koalici

"Šlo by o zradu." Fiala tvrdí, že nikdo z končící vlády nebude jednat s ANO o koalici

Podle Fialy nezáleží na tom, na které z ministerstev zástupce SPD dosedne. "Oboje to je nebezpečné, takové strany nemají ve vládě být," řekl.
před 20 minutami
Viděl jsem medvěda, ohlásil myslivec na Pelhřimovsku. Policie prověřuje a varuje

Viděl jsem medvěda, ohlásil myslivec na Pelhřimovsku. Policie prověřuje a varuje

V Česku se medvědi vyskytují především v Beskydech, kam migrují ze Slovenska. V Čechách se objeví ojediněle.
před 20 minutami
Jaká bude česká kultura v příštích pěti letech? Vláda schválila plán jejího rozvoje

Jaká bude česká kultura v příštích pěti letech? Vláda schválila plán jejího rozvoje

Kultura v ČR by měla být dostupnější a přístupnější či připravená na změny. Za cíl si to klade dokument Státní kulturní politika 2026-2030+.
Aktualizováno před 22 minutami
Tak ministerstvo vnitra nejspíš ne. Babiš má pro Okamuru údajně novou nabídku

ŽIVĚ
Tak ministerstvo vnitra nejspíš ne. Babiš má pro Okamuru údajně novou nabídku

Veškeré povolební dění sledujeme v online reportáži.
před 23 minutami
Rodinná pouta na svahu. Olympijská hvězda má novou lásku, exmanžel se vrátil k té své

Rodinná pouta na svahu. Olympijská hvězda má novou lásku, exmanžel se vrátil k té své

Rozvod po čtrnácti letech a pak nové vztahy. Oba se zamilovali znovu. Maria Rieschová i její bývalý manžel Marcus Höfl našli štěstí tam, kde už kdysi.
Další zprávy