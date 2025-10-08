Konec pro formulového fantoma. Policie mu vyměřila trest, za volant si chvíli nesedne

Oznámení o formuli, která přijela na benzinovou čerpací stanici u Dobříše a pokračovala v jízdě po dálnici D4, dostala policie 7. září ráno. Po autě pátralo několik hlídek a vrtulník, podařilo se ho zastavit v obci Buk. Jednapadesátiletý řidič se odmítl k věci vyjádřit. Dechová zkouška u něj neprokázala drogy ani alkohol.
Podle policie je muž podezřelý z několika přestupků. Kromě toho, že řídil vozidlo bez registrační značky, které nebylo schválené a určené pro provoz na pozemních komunikacích, je podezřelý i z dalších přestupků, které souvisí se způsobem jízdy vozidla.
"Za nejzávažnější přestupky hrozí podezřelému řidiči finanční sankce od čtyř do 10 tisíc korun, zákaz řízení motorových vozidel na šest až 18 měsíců a přidělení šesti trestných bodů," uvedla Suchánková. "Správnímu orgánu bude oznámeno také přestupkové jednání jednoho z doprovodných vozidel, jednání dalších řidičů doprovodných vozidel policisté vyhodnocují," dodala policejní mluvčí.
Závodní auto typu formule jezdilo po D4 na Příbramsku už v minulosti, policie zaznamenala pět takových případů. Jízdu zachytili ostatní motoristé na video, řidiče se většinou nepodařilo vypátrat. K správnímu orgánu se nyní kauza dostává podruhé. V prvním případě identifikaci řidiče znemožnila přilba, úřad proto věc zastavil. Nyní je ale situace jiná, protože policisté zjistili řidičovu totožnost při zastavení auta.
Podnikatel, kterého si "nechcete naštvat"
Milan Vrátný je podle rejstříku firem jednatelem ve společnosti Empower Solutions či Diverta. Podniká nejen v zemědělském sektoru, v minulosti poskytoval také poradenské služby, na které pobíral dotaci. Též jde o bývalého policistu ve Středočeském kraji. Více jsme o jeho osobě psali zde.
Redakce Aktuálně.cz zavítala také do jeho místa bydliště - tedy do malé obce Buk na Příbramsku. Místní potvrdili reportérovi, že jde o známou a vlivnou tvář s obřím pozemkem na kraji vesničky. Vilu má obehnanou zdí, vstupy hlídá hned několik bezpečnostních kamer.
"Je to zřejmě nejbohatší člověk v celém Milíně, možná i na Příbramsku. Má nějakou firmu na zemědělské stroje. S takovými chceš být zadobře. Toho boháče si fakt nechceš naštvat. Můj švagr se nějak s jeho rodinou zná, takže vím, že jsou hodně za vodou. Ale nikdy tu nedělali problém," popsal jeden z místních. Celou reportáž najdete zde.
Milan Vrátný zveřejnil na YouTube kanále Trackzone i video svého zadržení. Jeho obhajoba před policisty si vysloužila nemalou vlnu kritiky. Mnohým vadilo, že se choval ke strážcům zákona arogantně a neuposlechl výzvu k vystoupení z vozidla. Stejně tak schytal hněv i jeho syn, který novinářům vzkázal, že si "lidi budou muset na formule na dálnici zvykat".