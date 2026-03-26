Do Mostu míří stovky ostrých BMW. Jubilejní sraz láká i na premiéru M2 Racing

Desátý ročník srazu BMW M Day se koná v sobotu na Autodromu Most. Dorazí stovky vozů BMW M a premiérově se představí okruhový speciál M2 Racing.
Fanoušci BMW a zejména její sportovní M divize budou mít nadcházející víkend malý svátek. Sraz se uskuteční v neděli 29. března na Autodromu Most a podle očekávání půjde o dosud největší akci spojenou s bavorskou značkou pořádanou v Česku.
Událost BMW M Day organizovaná Czech M Clubem by měla přivítat více než tři stovky vozů BMW M a BMW M Performance. Organizátoři včetně českého zastoupení značky očekávají, že by mohl padnout dosavadní účastnický rekord.
Jedním z hlavních momentů bude společná jízda po závodním okruhu. „Během polední pauzy vyjedou na trať stovky vozů, které absolvují dvě kola a vytvoří jednu z nejvýraznějších podívaných celého dne. Registrovaní účastníci si navíc budou moci vyzkoušet jízdu na okruhu se svými vlastními vozy pod vedením instruktorů BMW, kteří jim pomohou zdokonalit techniku i volbu ideální stopy,“ slibuje tiskový mluvčí značky David Haidinger.
Pozornost má na sebe strhnout také premiéra závodního speciálu BMW M2 Racing, který se českému publiku představí vůbec poprvé. Zájem nepochybně vzbudí také upravené BMW M5 Touring vybavené mixážním pultem. Během dne se totiž promění v netradiční hudební stage.
Značka sem doveze také početnou část ze své modelové řady, která se řadí do M divize. Nebude tak chybět BMW M5, BMW XM 50e, BMW X5 M Competition a také M3 a M4 Competition.
„Na závodních simulátorech se bude soutěžit o víkendové zapůjčení BMW a připravili jsme mnoho aktivit pro rodiny, pro zájemce je tu i možnost vyhlídkového letu vrtulníkem nad areálem autodromu,“ láká do Mostu Haidinger. Loni pořadatelský Czech M Club přivítal na tomto srazu více než 2400 návštěvníků.
