Záhady formulového fantoma z D4. Megavila, která dráždí, i přerod v "krále bagrů"

O Milanu Vrátném psala redakce Aktuálně.cz již zkraje týdne. Řada spekulací se točí kolem pozemku v Buku na Příbramsku, kde bydlí, třebaže tam oficiálně nemá zapsané trvalé bydliště. Podle katastru stojí obří vila s prostornou zahradou na orné půdě. Veřejnost se proto začala zajímat, zda se nejedná o černou stavbu.
Starosta Vladimír Vojáček potvrdil redakci, že Vrátný před zhruba pěti lety řádně požádal o stavební povolení v Milíně, pod který obec Buk jako místní část spadá. Podle něj tehdy i dnes umožňuje územní plán využít různé plochy k výstavbě bydlení v rodinných domech - včetně pozemku, na kterém stojí megavila "formulového fantoma".
"Mimo jiné i kvůli reformě na úseku stavebního řízení jsme rezignovali na to, že tady stavební úřad potřebujeme a chceme mít. K 30. červnu 2024 jsme tak veškerou agendu, vč. spisu k domu pana Vrátného předali stavebnímu odboru Městského úřadu Příbram," připomněl starosta trable s digitálním stavebním řízením, který stál Piráty místo ve vládě Petra Fialy (ODS).
V tuto chvíli je velký dům s dvorkem a zahradou nezkolaudovaný a možná i v jisté rovině nedokončený. "Laicky řečeno: co se týče stavby pana Vrátného, buď prozatím nepožádal o kolaudaci, nebo včas požádal o prodloužení termínu dokončení stavby a má čas dům dokončit nebo zkolaudovat," doplnil pro redakci Aktuálně.cz možné scénáře. Pakliže to není stavba, která by musela být dokončena například z důvodu, že by její provádění ohrožovalo své okolí, tak se termín dokončení stavby zpravidla prodlužuje.
Vojáček rovněž potvrdil, že je nemovitost zatím psaná na matku Vrátného, a vysvětlil, jak se věci mají s ornou půdou. Ta často zaznívá v internetových diskusích jako argument, že tam dům nemá co pohledávat.
"Zjednodušeně řečeno, ornou půdou přestane být celý pozemek až v momentě kolaudace nebo dokončení stavby, kdy se zapíše zastavěná plocha a nádvoří, zbytek jako zahrada. I mnoho dalších pozemků s více či méně dokončenými domy jsou vedeny jako orná půda. Vypadá to hloupě, ale vůbec to není neobvyklé," zdůraznil s tím, že číslo popisné dostane nemovitost až po kolaudaci.
"To, že pán porušuje dopravní předpisy a dělá ze sebe machra, na tom se asi všichni shodneme, a to by mělo být meritem věci, ale celá causa se dostala úplně jinam." uzavřel Vojáček.
Bývalý policista, který se stal "králem bagrů"
Velkým otazníkem je také podnikání Milana Vrátného. Zdroje redakce Aktuálně.cz uvedly, že dříve působil v policejních složkách. Podle mluvčího středočeské policie Pavla Truxy pracoval právě v tomto regionu, třebaže už před dvěma dekádami.
Posléze se Vrátný dal na podnikatelskou dráhu. Dle dostupných zdrojů figuroval hned v několika firmách. Nejvíce mu vynesl byznys se zemědělskými stroji a kontrakty ve stavebnictví. "Takový král bagrů. Teď je to jeden z nejbohatších lidí na Příbramsku. S takovými chceš být zadobře," řekl redaktorovi muž žijící ve vesnici Buk.
Nechtěl být jmenován. Prý z toho důvodu, že se v obci se 70 obyvateli všichni znají navzájem. "Toho boháče si fakt nechceš naštvat," dodal během rozhovoru, který je k přečtení v samostatné reportáži z Příbramska.
Z veřejně dostupných zdrojů lze vyčíst, že Vrátný má na kontě hned několik funkcí. U firmy Empower Solutions je zapsaný jako jednatel, jinde jako člen správní rady. To je případ společnosti Diverta, jež má nabízet poradenské služby.
U ní se dá také dohledat například v databázi Credit Check, že v roce 2013 čerpala z evropských fondů dotaci na "rozvoj kompetencí 50letých k získání a udržení si zaměstnání", a to ve výši 2 636 602 korun. V té době měla společnost několik zaměstnanců. Když se redakce pokusila kontaktovat zástupce firmy, nikdo nezvedal telefon.
Vazba na developera Šefrnu
Na překvapivou vazbu pak upozornil Příbramský deník. Ten v srpnu napsal, že žluté sportovní auto značky Mercedes, které doprovázelo červenou formuli na dálnici D4, patří developerovi Janu Šefrnovi.
Ten se svým vozem chlubí na sociálních sítích a v neposlední řadě sdílí také videa z YouTube kanálu TrackZone, včetně víkendových záběrů ze zadržení řidiče formule. Kanál spravuje mj. i Vrátný a další lidé z "formulové kauzy".
Kontroverzní podnikatel figuruje též v případu kontaminované zeminy, jež měl podle informací Seznam Zpráv navážet do obce Trnová u Prahy. Materiál měl pocházet z areálu bývalého chemického závodu v Praze 9, což později potvrdila i inspekce životního prostředí.
Šefrna rovněž figuroval podle stanice CNN Prima NEWS v jiné formulové kauze. Monoposty se měly objevit v roce 2023 na Pražském okruhu, později se závodní vozidla účastnila výstavy na jihočeském zámku Blatná. Z jedné z nich vystoupil právě Šefrna.