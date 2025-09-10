"Toho boháče si fakt nechceš naštvat." Reportáž z obce, kde řádí formulový fantom

Autobus číslo 500 se líně šine středočeskou krajinou. Z Příbrami do obce Buk je to sotva 15 minut, když se poštěstí. Další spoj totiž jede až za tři hodiny. Cestou míjím pole, benzinovou stanici i osadu s kuriózním jménem Jerusalem. Pak jako jediný pasažér vystoupím na zastávce Milín, Buk.
A nikde ani noha. Asi žádné překvapení, ve vesnici žije jen okolo 70 obyvatel. Rodinné domy střídají prostorné zahrádky a polní cesty. Podle mapy se nejbližší restaurace nachází v jiných obcích, vyhledávač ukázal jen jídelnu U Čápa v Milíně nebo Hostinec Háje ve stejnojmenné obci.
Na skromném náměstíčku je jen autobusová zastávka s dřevěnou vývěsní deskou polepenou plakáty, inzeráty a lákadly na místní události. Vydávám se tedy na okraj vesnice, kde bylo v neděli abnormálně rušno, když tam policie zamířila za jezdcem v červené formuli.
Cestou ovšem míjím zahrádku a postaršího muže, který se přes plot svého domu kouká, co tu proboha dělám. Když ho oslovím a zmíním, že jsem novinář webu Aktuálně.cz, zbystří. "Bez kamery, jo? S mobilem s tebou mluvit nebudu, nestojí mi to za problémy. Tady se všichni znají se všemi," říká rovnou na tykačku. Neprotestuju, stejně je na to pozdě.
"Boháč, kterého si nechceš naštvat"
Rozruch kolem Milana Vrátného a jeho spanilé jízdy v závodním monopostu zaregistroval, stejně jako zbytek regionu i republiky. Jen kousek od jeho domu je koridor, který se objevil i ve videu na YouTube kanálu TrackZone. "Támhle tu formuli tahali," ukazuje prstem do uličky s dřevěným plotem.
Následně se dostáváme k samotné osobě Vrátného. "Je to zřejmě nejbohatší člověk v celém Milíně, možná i na Příbramsku. Má nějakou firmu na zemědělské stroje. S takovými chceš být zadobře. Toho boháče si fakt nechceš naštvat. Můj švagr se nějak s jeho rodinou zná, takže vím, že jsou hodně za vodou. Ale nikdy tu nedělali problém," popisuje muž. Odmítá mluvit na jméno, radši.
Podle něj byla policejní akce možná vzrušující - i vzhledem k tomu, že se v Buku nic neděje -, ale také přehnaná. "Chápu, že udělal průšvih a že formule na dálnici nemá co dělat, ale furt to byl jen přestupek. Nezabil člověka nebo štěně, chápeš," pokračuje obyvatel drobné vesnice.
Na druhou stranu uznává, že videa, která kolují po sociálních sítích, nevrhají na rodinu Vrátných to nejlepší světlo. "Kluka osobně neznám, ale řekl teda velkou pitomost. Moc to svému taťkovi neulehčil. Teď bude vědět, že si musí před kamerami dát pozor," připomněl rozhovor, v němž syn podnikatele a jezdce formule prohlásil, ať si lidé "zvyknou" na formule na dálnicích.
Obří, ale zcela anonymní vila
Co se týče jezdcova domu, jenž podle katastru stojí na orné půdě, uvedl, že se začal stavět před zhruba osmi lety na obřím pozemku. "Četl jsem, že tam jsou nějaká podezření s pozemkem, ale kdyby to byl takový problém, tak to tam přece nebude stát skoro dekádu, ne?" poznamenává přede mnou.
Spontánní rozhovor utíná jeho žena, která vyšla z domu. Prý spěchají, jedou do Dobříše. "Pokud se chcete ptát dalších lidí, tady nikoho nenajdete. Možná truhláře, když mu zazvoníte na baráku. Jinak je většina lidí v Příbrami. Tady není nic, tohle je vesnice na dožití," radí mi, než oba definitivně vejdou do svého baráku.
Odhadnout, kde se dům Vrátného nachází, není příliš těžké. Návodem je ostatně samotné video, které se objevilo na YouTube kanálu TrackZone. Stačí jít dvě minuty pěšky od autobusové zastávky a člověku se naskytne pohled na povědomý koridor s dřevěným plotem a křovinami. Právě tudy totiž "utíkala" skupinka s červenou formulí.
Vila na kraji vesnice je i přes svou velikost zcela anonymní. Není na ní ani číslo popisné. Pozemek chrání vysoká světlá zeď, hlavní bránu s vjezdem na dvorek pak hlídá dvojice bezpečnostních kamer. Další velká brána vede na prostornou zahradu. Prostřední dveře mají i zvonek s kamerou, ovšem bez popisku, ke komu se návštěvník může prozvonit.
Podle informací Aktuálně.cz měl 51letý podnikatel Vrátný povolení ke stavbě domu na orné půdě, není ale zkolaudovaný. Stejně tak nemá v obci Buk nahlášené trvalé bydliště. V jaké fázi se ale proces kolaudace nachází, není jasné. Věc má řešit stavební úřad v Příbrami, v domě se nicméně bydlí už přinejmenším pět let.
Je to hazard, říká obyvatelka Příbrami
O červené formuli vědí obyvatelé Příbrami své. Jednou za čas ji ostatně vidí na vlastní oči i za doprovodu dalších drahých aut. "Slyšela jsem o tom už několikrát, že tu v okolí projíždí formule, manžel ji i viděl, ale bylo to před pár lety," říká mi paní Markéta, manažerka malého podniku a obyvatelka Příbrami, zatímco oba čekáme na autobus do Prahy.
Ačkoliv obhájci "formulového fantoma" tvrdí, že šlo o zcela bezpečnou jízdu, ona to vidí jinak. "Podle mě je to hazard. Kdyby formule nabourala třeba do auta s dětmi, už by si nehrál na takového machýrka," argumentuje.
O Milanu Vrátném upřímně nikdy neslyšela. "Ale asi to bude vlivný člověk, když si doteď mohl jezdit v závodních autech, jak chtěl, a nikdo ho doteď nedopadl. Takových tu moc není," konstatuje na závěr.
Podnikateli hrozí zákaz řízení
Podle rejstříku firem působí Vrátný jako jednatel ve společnosti Empower Solutions či Diverta. Podniká nejen v zemědělském sektoru, v minulosti poskytoval také poradenské služby, na které pobíral dotaci.
Policie v neděli uvedla, že se šofér formule podrobil dechové zkoušce a testu na drogy, oba výsledky byly negativní. Nyní mají případ ve svých rukou správní orgány, řidiči hrozí pokuta v řádu několika tisíc korun a zákaz řízení.