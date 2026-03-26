Doživotí. S takovým verdiktem odešel od britského soudu mladý muž, který vloni v říjnu – krátce po svých osmnáctých narozeninách – několik hodin mučil svou matku a následně ji ubil kladivem. Autista s přidruženou poruchou pozornosti podle vyšetřovatelů trávil hodiny denně v toxickém online prostředí.
Mladý muž pociťoval vůči své matce neopodstatněný hněv a projevům své toxické misogynie dával průchod hlavně na online komunikační platformě Discord. O případu obšírněji informuje list Daily Mail.
Dva týdny po 18. narozeninách zaútočil na svou matku, přičemž několikahodinové mučení a následnou vraždu podrobně zdokumentoval. Vše přitom nasvědčuje tomu, že zavražděná žena v posledních týdnech pociťovala značné obavy o svůj i synův život.
U Korunního soudu ve velšském Moldu zaznělo, že matka dokonce několik dní před útokem kontaktovala sociální pracovnici s informací, že si její syn pořídil nůž a kladivo. Do telefonu si také psala poznámky o tom, že v noci chodí do jejího pokoje.
V týdnech před činem se – dnes už odsouzený – mladík vyptával čínského vyhledávače s umělou inteligencí DeepSeek na radu, jaký nástroj by měl použít nezkušený vrah. Poté, co vyhledávač odmítl spolupracoval, oklamal ho jednoduše báchorkou, že chce informaci pro sovu knihu o sériových vrazích.
