Izraelské a americké údery podle Teheránu zasáhly i civilní infrastrukturu

Americké a izraelské údery zasáhly v sobotu v Íránu vojenské cíle i civilní infrastrukturu, uvedlo podle íránské ministerstvo zahraničí. Poukázalo také na to, že údery USA zahájily v době, kdy spolu Teherán a Washington nepřímo jednaly o íránském jaderném programu. Podle ministerstva je Írán odhodlán bránit se agresi.

Israel Iran US
Íránské revoluční gardy několik hodin po izraelských a amerických úderech oznámily vypuštění raket a dronů na Izrael. Výbuchy hlásí i další země na Blízkém východě, kde mají Spojené státy základy. Snímek zachycuje dopad střely do Haifského zálivu v severním Izraeli; 28. února 2026. Foto: CTK
Reklama

Letecké společnosti ruší lety na Blízký východ a do oblasti Perského zálivu po dnešním americko-izraelském útoku na Teherán a další íránská města a íránských odvetných úderech proti Izraeli a americkým vojenským základnám v oblasti. Není jasné, jak dlouho přerušení letů potrvá, poznamenala britská stanice BBC.

Írán, Izrael a Irák už ráno oznámily, že uzavírají do odvolání svůj vzdušný prostor, následně tak učinily Katar, Kuvajt, a Spojené arabské emiráty. "Narušení provozu bude mít zásadní dopad na globální leteckou dopravu, protože v SAE sídlí dva hlavní dálkoví dopravci, Emirates a Etihad," upozornila agentura AP.

Největší evropské aerolinky, německá Lufthansa, zrušily lety do Tel Avivu, Bejrútu, Ammánu, Erbilu a Teheránu až do 7. března, uvedla agentura AFP s odvoláním na prohlášení společnosti. Do neděle Lufthansa pozastaví lety do a z Dubaje a Abú Zabí "vzhledem k současné situaci na Blízkém východě". Zrušení letů na Blízký východ oznámily rovněž turecké aerolinky Turkish Airlines.

Společnost Wizz Air pozastavila všechny lety do a z Izraele, Dubaje a Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech a Ammánu v Jordánsku s okamžitou platností do 7. března. KLM zrušila lety z Amsterdamu do Tel Avivu. Oman Air pozastavila všechny lety do Íránu a Izraele. Kuvajt pozastavil všechny lety do Íránu až do odvolání. Izrael zrušil všechny civilní lety a uzavřel svůj vzdušný prostor, uvedl na svém webu britský list The Guardian.

Izraelská armáda dnes dopoledne uvedla, že americké a izraelské údery zasáhly desítky vojenských cílů. Podle amerických zdrojů byly hlavními cíli vysocí představitelé íránského režimu. Údery začaly dnes ráno a podle médií zasáhly i další íránská města. Izraelská armáda později uvedla, že bojové operace stále pokračují.

Izrael zahájil preventivní útok proti Íránu, oznámil v sobotu ráno izraelský ministr obrany Jisrael Kac. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů, z míst v centru města stoupá dým, uvádí agentury. Do útoku se zapojily také Spojené státy, oznámil americký prezident Donald Trump. Írán krátce poté potvrdil začátek odvety. Revoluční gardy uvedly, že zahájily vlnu útoků za použití raket a dronů.

Jaromír Wasserbauer (vpravo) patří k nejdůležitějším lidem na ministerstvu životního prostředí, kde úzce spolupracuje s Filipem Turkem. Spojuje je osoba předsedy Motoristů sobě Petra Macinky, který oba muže přivedl do politiky.
Ten třetí ze svaté trojice s Turkem a novým ministrem. Motorista, kterého objevil Macinka

Jsme taková malá svatá trojice, prohlásil nový ministr životního prostředí za Motoristy sobě Igor Červený, když mluvil o tom, kdo vlastně ministerstvo vede. Trojicí myslel kromě sebe a vládního zmocněnce Filipa Turka ještě třetího muže, který není veřejnosti tolik známý, ale má velký vliv. Aktuálně.cz se s tímto „tajemným“ mužem na ministerstvu setkalo. O koho jde a kde se vzal?

maso
Maso pod lupou. Rozsáhlá studie potvrzuje nižší riziko rakoviny u vegetariánů, varuje vegany

Věčná debata o tom, zda lidskému tělu více prospívá steak, nebo zelenina, dostala nový rozměr. Na stůl právě přistála data z jedné z největších studií posledních let, která po dobu šestnácti let sledovala 1,8 milionu lidí. Výsledky sice potvrzují, že vegetariáni jsou u mnoha diagnóz ve výhodě, zároveň varují ty, kteří se masu vyhýbají až příliš radikálně.

IRran US Israel
Izrael a USA preventivně zaútočily na Írán. Teherán už zahájil odvetu

Izrael zahájil preventivní útok proti Íránu, oznámil v sobotu ráno izraelský ministr obrany Jisrael Kac. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů, z míst v centru města stoupá dým, uvádí agentury. Do útoku se zapojily také Spojené státy, oznámil americký prezident Donald Trump. Írán krátce poté potvrdil začátek odvety. Revoluční gardy uvedly, že zahájily vlnu útoků za použití raket a dronů.

