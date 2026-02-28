Izraelské a americké údery podle Teheránu zasáhly i civilní infrastrukturu

Letecké společnosti ruší lety na Blízký východ a do oblasti Perského zálivu po dnešním americko-izraelském útoku na Teherán a další íránská města a íránských odvetných úderech proti Izraeli a americkým vojenským základnám v oblasti. Není jasné, jak dlouho přerušení letů potrvá, poznamenala britská stanice BBC.
Írán, Izrael a Irák už ráno oznámily, že uzavírají do odvolání svůj vzdušný prostor, následně tak učinily Katar, Kuvajt, a Spojené arabské emiráty. "Narušení provozu bude mít zásadní dopad na globální leteckou dopravu, protože v SAE sídlí dva hlavní dálkoví dopravci, Emirates a Etihad," upozornila agentura AP.
Největší evropské aerolinky, německá Lufthansa, zrušily lety do Tel Avivu, Bejrútu, Ammánu, Erbilu a Teheránu až do 7. března, uvedla agentura AFP s odvoláním na prohlášení společnosti. Do neděle Lufthansa pozastaví lety do a z Dubaje a Abú Zabí "vzhledem k současné situaci na Blízkém východě". Zrušení letů na Blízký východ oznámily rovněž turecké aerolinky Turkish Airlines.
Společnost Wizz Air pozastavila všechny lety do a z Izraele, Dubaje a Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech a Ammánu v Jordánsku s okamžitou platností do 7. března. KLM zrušila lety z Amsterdamu do Tel Avivu. Oman Air pozastavila všechny lety do Íránu a Izraele. Kuvajt pozastavil všechny lety do Íránu až do odvolání. Izrael zrušil všechny civilní lety a uzavřel svůj vzdušný prostor, uvedl na svém webu britský list The Guardian.