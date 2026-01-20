Trefil mě do levého stehna a pravé lopatky. Starosta Chřibské popsal řádění střelce

Na Městském úřadě v Chřibské na Děčínsku zavlála dnes černá vlajka a na schodech vzniklo pietní místo k uctění památky zaměstnance, který zemřel v pondělí po střelbě devětatřicetiletého útočníka. Muž, který má za sebou trestní minulost, vystřílel podle policie při útoku několik desítek nábojů.
Zraněných je stále šest lidí, mezi nimi i starosta Jan Machač (nez). Ten ČTK v SMS zprávě krátce sdělil, že v tuto chvíli nemá město nikoho, kdo by radnici zastupoval. Veškeré informace se veřejnost dozví na webu města, dodal.
"Ptáte se, zda šlo situaci předejít? Nešlo, jsme malý obecní úřad a do začátku tragické chvíle jsme vedli normální pracovní úřední den, kdy jsme byli otevřeni veřejnosti," stojí v prohlášení.
Starosta pro server iDNES.cz v SMS zprávách popsal, co se na úřadě stalo. "Nejdříve střílel z okna blízkého domu, kde jsem ho i zahlédl. Pak, když jsem se ukryl na chodbě úřadu, vyšel z domu a šel směrem k radnici. Chtěl jsem ho zastavit, ale jak mě viděl, začal po mně znovu střílet. Střílel i okolo a pak do vchodu úřadu, kde jsem již nečekal na další kulky a schoval se na úřadě," napsal Machač.
Uvedl, že útočník ho trefil do levého stehna a pravé lopatky. Jeden zákrok absolvoval v pondělí, další ho čeká ve středu. Útočník vystřílel podle policie několik desítek nábojů, některé kulky zasáhly starostovo auto. Mrtvým je údržbář radnice, uvedl server. Podle starosty útočníka vyšetřovala policie kvůli drogám a úmrtí jeho kamaráda na předávkování. "Údajně měl doma spory s partnerkou, napadl tu i svoji dceru," napsal serveru Machač.
Stopy po pondělním útoku zůstaly na fasádě radnice, k níž přicházeli během dneška lidé zapálit svíčku nebo položit květiny. Úřad je po útoku až do odvolání uzavřený. Likvidace škod, úklid a opravy potrvají podle informací na webu úřadu několik dní. "Vzhledem ke stavu kanceláří to však bude v řádu několika dnů. V současné chvíli fungujeme na e-mailu podatelny a datové schránce," uvedlo město.
Samospráva také žádá média, aby nekontaktovala zaměstnance radnice, zraněné ani jejich rodiny a blízké. "Chceme vyjádřit obrovskou lítost nad ztrátou našeho kolegy. Je to pro nás všechny velmi bolestná ztráta a jeho rodině posíláme mnoho sil. Respektujte prosím jejich soukromí a potřebu zotavit se," dodalo město.
V nemocnici zůstávají ze šesti zraněných dva lidé. Je možné, že jedna ze zraněných žen byla zasažena střelou ze služební zbraně, proto se případem zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Stav muže a ženy, které v pondělí záchranáři dopravili do ústecké nemocnice, je stabilizovaný, nejsou ohroženi na životě. Čtyři zraněné propustili lékaři do domácího ošetření v pondělí. Jeden ze zaměstnanců úřadu podle policejního mluvčího vyskočil z okna, aby si zachránil život.
Policie čeká na výsledky pitvy obou mrtvých. Dnes pokračovala ve vyšetřování v místě bydliště pachatele, který měl za sebou mimo jiné majetkovou i drogovou trestnou činnost a řídil auto pod vlivem drog. V době útoku u sebe měl čtyři nelegálně držené střelné zbraně, revolver, samonabíjecí pušku a dvě samonabíjecí pistole. Zbraně policisté zajistili a nechají je podrobit balistickým expertizám. Případ kriminalisté kvalifikovali jako zvlášť závažný zločin vraždy. Policie také zahájila úkony trestního řízení ve věci pro nedovolené ozbrojování, protože muž střílel z nelegálně držené zbraně.
Motiv činu se kriminalisté nadále snaží objasnit. Nejpravděpodobnější verzí se jeví problémy ve vztazích. Ve městě se mezi místními spekuluje o tom, že útočník byl synem zaměstnankyně úřadu a měl problémy s drogami. Mezi místními se šíří informace, že obětí tragédie je zaměstnanec, který se střelci postavil. Hojně lidé debatují i o drogové scéně ve Šluknovském výběžku. Tvrdé drogy jsou podle adiktologů v oblasti nejrozšířenější mezi lidmi ve středním věku. Narkomani jsou tak někdy rodiči, kteří tolerují užívání drog, například marihuany, u svých dětí.
