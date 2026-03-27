Autodrom v exekuci prohrál další soud, autoklub mezitím oznámil překvapivý krok

Jen necelé dva týdny stačily Okresnímu soudu v Mostě, aby rozhodl, zda nařídí zastavení exekuce tamějšího závodního okruhu. Nestalo se. Argumenty autodromu před soudcem Danielem Nevečeřalem neobstály. Exekuční řízení, do něhož se závodiště dostalo kvůli nepřiměřenému hluku, tak pokračuje. Do nejisté situace kolem autodromu pak zasáhl ještě čerstvou zprávou prezident Autoklubu ČR.
„Ještě jsem rozhodnutí nečetl, ale soud vyhověl nám,“ oznámil ve středu 25. března odpoledne právník a senátor Václav Láska (Sen 21). Ten ve sporu o snížení nepřiměřeného hluku z autodromu zastupuje mostecké manžele Huličkovy.
I když už loni Krajský soud v Ústí nad Labem pravomocně rozhodl, že automobilové a motocyklové závodiště sužuje své okolí rámusem, který je třeba snížit, autodrom stanovené limity podle Huličkových a dalších lidí z mostecké části Souš dodnes neplní. Splnění rozsudku a ztišení provozu tak začali vymáhat exekučně.
Proti tomu se vedení okruhu a polygonu brání, u Okresního soudu v Mostě se domáhalo zastavení exekuce. Teď je ale jasné, že v několikahodinovém řízení 8. března neuspělo a soudce Daniel Nevečeřal se přiklonil k argumentům a důkazům Václava Lásky a nespokojených Mostečanů.
„Návrh povinného (Autodromu Most) na zastavení exekuce se zamítá,“ stojí v Nevečeřalově usnesení z 20. března, jehož kopii má reportér deníku Aktuálně.cz k dispozici.
„Absurdní představa“
„Dospěl jsem k závěru, že exekuce byla zahájena důvodně. Naopak žádný z povinným tvrzených důvodů pro zastavení exekuce jsem neshledal důvodným pro zastavení exekuce. Dokazováním bylo prokázáno, že exekuční titul byl opakovaně porušen hlukem z provozu autodromu,“ upřesnil pak sám Nevečeřal pro deník Aktuálně.cz.
Z odůvodnění je zřejmé, jak se soudce s obhajobou Petra Zacha, právního zástupce závodiště, popasoval. Například Zachovo tvrzení, že obtěžující hluk mohou způsobovat vozidla ještě v ulicích Mostu během příjezdu nebo odjezdu na autodromu, v rozhodnutí rozcupoval.
„Představa, že si někdo relativně draze pronajme autodrom, aby se proháněl po veřejných příjezdových komunikacích nebo ‚túroval‘ dlouhé hodiny motor v depu (zakázáno obtěžování hlukem v provozním řádu), je absurdní,“ uvedl.
Autodrom: Podáváme odvolání
Autodrom Most má teď patnáct dnů na kompletaci a odeslání odvolání. A jak reportérovi sdělila Jana Svobodová, obchodní a marketingová ředitelka závodiště, tenhle scénář nastane: „Jsme přesvědčeni, že v řízení nebyl dostatečně zohledněn náš pohled ani námi předložené odborné argumenty, i proto podáváme odvolání.“
A jedním dechem ještě dodala: „Naším cílem není spor vyhrocovat, ale najít dlouhodobě udržitelné řešení, které umožní fungování autodromu a zároveň bude respektovat oprávněné požadavky okolí.“
Aby toho nebylo málo, nečekanou dynamiku do celé věci nyní vnesl Autoklub ČR (AČR). I když podnikatel Josef Zajíček, majitel autodromu, už na konci roku 2024 oznámil, že závodiště vybudované na začátku 80. let jako rekultivační projekt je na prodej, informace ve stínu sporu o hluk zapadla.
Autodrom jako národní centrum?
Až nyní tuto informaci, a to dost razantně, oživil prezident AČR Jan Štovíček. V pozvánce na dubnovou valnou hromadu oznámil, že autoklub by se měl výhledově stát jedním z majitelů okruhového závodiště.
„Není tajemstvím, že Autodrom Most změní v blízké budoucnosti vlastníka. Autoklub ČR navazuje spolupráci s tímto potenciálním kupcem a měl by tak vstoupit do vlastnické struktury autodromu,“ píše Štovíček v dokumentu.
„Vize, o které jsme dekády pouze snili, dostává reálné obrysy: v Mostě by mělo vzniknout moderní národní centrum pro motoristický sport. Právě zde bychom vybudovali zázemí pro systematickou podporu našich reprezentantů a mladých talentů,“ doplnil dále.
Reportér deníku Aktuálně.cz tak prezidenta Autoklubu ČR oslovil, aby odtajnil, kdo je oním utajovaným zájemcem. Šťovíček však do vydání článku neodpověděl.
„Případný vstup do struktury Autodromu Most je předmětem probíhajících jednání, která zatím nebyla uzavřena. V této fázi nebudeme komentovat konkrétní partnery ani detaily,“ nechtěla být konkrétní ani ředitelka závodiště Jana Svobodová.
