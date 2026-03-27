Ctihodný Nandá a otcův pokračovatel. Kdo je český mnich, kterého zabil na Srí Lance levhart?

Podle informací redakce deníku Aktuálně.cz má být českým budhistickým mnichem, jehož při meditaci v jeskyni na Srí Lance zabil levhart, 43letý Jiří Zouhar. Uvedl to manažer meditačního budhistického centra Lotus s tím, že se pravděpodobně jedná o muže, jemuž se přezdívalo Ctihodný Nandá. Redakci se rovněž podařilo ztotožnit Zouhara s mužem na fotografii, kterou zveřejnil server Hiru News.
Buddhistický mnich původem z České republiky podle serveru Hiru News odešel meditovat do jeskyně v národním paku na Srí Lance, jeho tělo se však našlo druhý den s velkými ranami na krku a na hrudi. Podle listu, který se odvolává na ochránce přírody, byly na místě jasně patrné levhartí stopy.
Server také zveřejnil snímek muže s tím, že byl v místní komunitě známý jako „ctihodný Nandá“.
Na Srí Lanku podle něj přiletěl již v roce 2021 a strávil tam měsíc, než se vrátil zpět do Česka. Loni v lednu se do země vrátil a pobýval v oblasti Bambaragasthalava, kde se věnoval meditaci.
„Pravděpodobně to byl syn stejnojmenného otce Jiřího Zouhara, který už v minulosti zemřel na Srí lance,“ uvedl pro Aktuálně.cz manažer českého buddhistického meditačního centra Lotus František Lomský.
„Jeho otec byl velký buddhista“
I když osobně ani jednoho z mnichů neznal, v české budhistické komunitě jsou podle něj známí a zejména jeho otec patří mezi uznávané duchovní autority. „Jeho otec byl velký český buddhista, který žil celý život na Srí Lance,“ dodal. Jiří Zohar senior zemřel roku 2017 a používal rovněž stejné mnišské jméno Ctihodný Nandá.
Redakci Aktuálně.cz se rovněž podařilo ztotožnit muže na fotografii, již zveřejnil server Hiru News, s mužem, který stojí za youtubovým kanálem Jiří Zouhar, na němž zveřejňoval nejrůznější videa o buddhistické meditaci či ájurvédě. Nejaktivnější na něm byl zhruba před pěti až šesti lety.
Podle veřejně dostupných informací se Zouhar věnoval zejména takzvanému théravádovému buddhismu, která je praktikována hlavně v Thajsku, Laosu, Kambodži, Barmě a právě na Srí Lance. Théraváda vznikla jako jedna z 18 až 20 škol již v raném období buddhismu a patří mezi jeho tři nejrozšířenější větve. Zároveň se považuje za nejpůvodnější a nejkonzervativnější formu budhismu.
Théraváda vychází především z pálijského kánonu Tipitaky, což je soubor textů, které théravádoví buddhisté považují za přímé předání Buddha Šákyamuni. Důraz je kladen na přesné dodržování mnišských pravidel a hlubokou praxi meditace a „osobního úsilí“ k vlastnímu osvobození. Život mnichů v théravádové tradici je založen na celibátu, střídmosti, poddanosti komunitě a meditaci.
Nanda, k němuž odkazuje Zouharovo mnišské jméno, byl nevlastní bratr Buddhy Šákjamuniho. Přestože byl silně připoután ke své ženě Sundarí, Buddha ho přiměl k mnišskému životu. Nanda se podle legendy zpočátku trápil touhou po světském životě, ale nakonec dosáhl osvícení a stal se váženým duchovním učitelem.
Meditoval v národním parku
O smrti budhistického mnicha českého původu informoval v pátek ráno srílanský server Onlanka s odkazem na místní policii. Podle něj usmrtil třiačtyřicetiletého českého mnicha levhart v srílanském národním parku Kumana. Policie smrt od 26. března podle serveru vyšetřuje a v tuto chvíli nesdělila bližší podrobnosti.
Ministerstvo zahraničí redakci Aktuálně.cz úmrtí českého mnicha na Srí Lance potvrdilo. „Můžeme s lítostí potvrdit, že při útoku levharta na Srí Lance zemřel třiačtyřicetiletý český občan. Zastupitelský úřad je v kontaktu s rodinou i policií, která okolnosti tragické události vyšetřuje,“ uvedl mluvčí resortu Adam Čörgő.
